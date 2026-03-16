イベントチケットで求められるのは「シンプルで洗練されたデザイン」。一方で、発注・制作担当者の困りごととは？

株式会社NEXER

■印刷物の発注経験がある方はどのくらい？デザインや販促効果の実態を調査

ビジネスの現場では、チラシやパンフレット、名刺など、さまざまな印刷物が活用されています。

しかし、いざ発注するとなると「どんなデザインが効果的なのか」「用紙やサイズの選び方がわからない」と悩む方も少なくありません。また、受け取る側の消費者がどのようなデザインに心を動かされるのかは、発注する側にとって気になるポイントでしょう。

ということで今回は総合印刷のネット通販『WAVE』と共同で、全国の男女822名を対象に「印刷物の発注とデザイン・販促効果」についてのアンケートをおこない、その結果をサイト内にて公開したので紹介します。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとWAVEによる調査」である旨の記載

・WAVE（https://www.wave-inc.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://www.wave-inc.co.jp/develop/weblog/?p=32028）へのリンク設置

「印刷物の発注とデザイン・販促効果に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月18日 ～ 3月1日

調査対象者：全国の男女

有効回答：822サンプル

質問内容：

質問1：あなたは仕事で印刷物の発注または制作に関わったことがありますか？

質問2：あなたが過去に発注したことがある印刷物を教えてください。（複数選択可）

質問3：リーフレット（折パンフレット）を発注する際、困ったことや迷ったことはありますか？

質問4：どのようなことで困ったり迷ったりしましたか？（複数選択可）

質問5：どのようなことで困ったり迷ったりしたか具体的に教えてください。

質問6：イベントチケットや引換券などを発注する際、デザイン面で最も重視したポイントは何ですか？

質問7：それを重視した理由を教えてください。

質問8：あなた自身が、イベントのチケットを受け取った経験について伺います。受け取ったチケットのデザインで「これは良かった！」「テンションが上がった」と感じた要素はありますか？（複数選択可）

質問9：店頭POP・店内POP・卓上POPなどを発注した目的は何でしたか？（複数選択可）

質問10：あなた自身がお客として店舗を訪れた際、思わず「目を引かれた」「購入したくなった」POPやチケットのデザインはどのようなものでしたか？（複数選択可）

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■13.4％が、仕事で印刷物の「発注または制作に関わったことがある」と回答

まず、仕事で印刷物の発注や制作に関わった経験があるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方が13.4％、「ない」と回答した方が86.6％となりました。仕事で印刷物に関わった経験のある方は全体の約1割にとどまっており、多くの方にとって印刷物の発注は日常的な業務ではないことがわかります。

■42.7％が「名刺」を発注したことがあると回答

続いて、仕事で印刷物の発注経験がある方に、過去に発注したことがある印刷物の種類を聞いてみました。

最も多かったのは「名刺」で42.7％でした。次いで「チラシ・フライヤー」が41.8％、「リーフレット（折パンフレット）」が35.5％という結果になりました。

名刺やチラシといった日常的にビジネスシーンで使われる印刷物が上位を占めている一方、「店頭POP・店内POP」（14.5％）や「イベントチケット・入場券」（6.4％）など、用途が限定される印刷物の発注経験者は比較的少ない傾向が見られました。

■17.9％が、リーフレット発注時に「困ったことがある」と回答

続いて、リーフレット（折パンフレット）の発注経験がある方に、発注時に困ったことや迷ったことがあるかを聞いてみました。

その結果「よくある」が2.6％、「たまにある」が15.4％で、合わせて17.9％の方が何らかの困りごとを経験していることがわかりました。一方で「あまりない」が56.4％、「まったくない」が25.6％と、8割以上は大きな問題なく発注できていることもうかがえます。

特にリーフレットは折り方や用紙選びなど、チラシに比べて検討事項が多い印刷物です。初めて発注する方にとっては、ハードルが高く感じられることが多いようです。

■困りごとの上位は「サイズの関係がわかりにくい」「用紙の種類が多すぎる」

続いて、リーフレット発注時に困った経験のある方に、その具体的な内容を聞いてみました。

「仕上がりサイズと展開サイズの関係がわかりにくい」と「用紙の種類が多すぎて選べない」がともに28.6％で最多でした。

そのほか「どの折り方が自分の用途に合うかわからない」「『折パンフレット』と『フライヤー＋折り加工』の違いがわからない」「料金体系がわかりにくい」「データの作り方がわからない」「納期の計算がわかりにくい」がそれぞれ14.3％と、幅広い項目にわたって悩みが分散しています。

どのようなことで困ったり迷ったりしたか具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

どのようなことで困ったり迷ったりしたか具体的に教えてください。

・コストと発注方法がわからない。（50代・男性）

・複雑な工程で納期が把握しきれなかった。（60代・男性）

・どのようなデザインが印象に残るか悩む。（70代・男性）

・ビジュアル想像力がないので、出来上がりイメージがしにくい。（50代・女性）

・どんなものが適切かわからなかった。（40代・女性）

サイズや用紙の選択肢の多さに戸惑う声が目立つ一方で、コスト面やデザインの仕上がりイメージが湧きにくいという、より実感に根ざした悩みも浮かび上がってきました。リーフレットの発注は、知識だけでなく経験値も求められる場面が多いようです。

■46.2％が、チケット・引換券の発注で「必要情報の見やすさ・わかりやすさ」を最も重視

続いて、イベントチケットや引換券などの発注経験がある方に、デザイン面で最も重視したポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「必要情報の見やすさ・わかりやすさ」で46.2％でした。次いで「受け取った人の印象に残るデザイン」と「コストパフォーマンス（低価格でもそれなりに見える）」がそれぞれ23.1％となりました。

チケットや引換券は、日時や会場などの情報を正確に伝える役割が求められるため、見た目の華やかさよりも「わかりやすさ」が優先されていることがわかります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「必要情報の見やすさ・わかりやすさ」と回答した方

・最初に目を引かないと、見てもらえないからです。（50代・男性）

・わかりやすさが重要。（40代・女性）

・目的が果たせること。（70代・男性）

「受け取った人の印象に残るデザイン」と回答した方

・デザインが良いことは当たり前。（50代・男性）

・キャッチーなものでないと、目を引かない。（50代・男性）

・捨てないように。（50代・男性）

「コストパフォーマンス（低価格でもそれなりに見える）」と回答した方

・安くて、見やすいデザインにしたいので。（70代・女性）

・経費の節約。（70代・男性）

・コスパ重視。（50代・男性）

限られた予算の中で、情報の伝わりやすさとデザイン性をどう両立させるかが、発注担当者の共通した課題といえそうです。

■27.5％が、受け取ったチケットで「シンプルで洗練されたデザインだった」にテンションが上がったと回答

ここからは視点を変えて、受け取る側の消費者としての体験を聞いてみました。

イベントチケットを受け取った際に「これは良かった！」「テンションが上がった」と感じたデザイン要素について調査しました。

最も多かったのは「シンプルで洗練されたデザインだった」で27.5％でした。次に「アーティスト・出演者の写真やイラストが素敵だった」が15.7％、「色使いやグラデーションが美しかった」が15.0％と続きました。

華美な装飾よりも洗練されたデザインが支持されている点は、発注側が重視している「わかりやすさ」とも通じるものがあります。チケットは一瞬で印象が決まるものだからこそ、情報が整理されたすっきりとしたデザインが好まれるのでしょう。

■POP発注の目的、最多は「キャンペーン・セール情報の告知」で41.2％

続いて、店頭POP・店内POP・卓上POPなどの発注経験がある方に、その発注目的を聞いてみました。

最も多かったのは「キャンペーン・セール情報の告知」で41.2％でした。続いて「新商品・新メニューのPR」が35.3％、「ブランドイメージの向上」が23.5％でした。

POPは店舗の「もう一人の販売員」とも呼ばれる存在です。キャンペーン情報の告知が最多だった結果からも、タイムリーな情報をお客様に届けるためのツールとして、POPが重要な役割を果たしていることがうかがえます。

■消費者が目を引かれたPOPデザイン、1位は「シンプルで洗練されたデザイン」で20.6％

最後に、消費者として店舗を訪れた際に「目を引かれた」「購入したくなった」POPやチケットのデザインについて聞いてみました。

最も多かったのは「シンプルで洗練されたデザイン」で20.6％でした。次いで「色使いが鮮やかで目立つもの」で19.8％、「写真やイラストが魅力的なもの」で18.7％と、上位3つは僅差で並びました。

チケットのデザインではシンプルさが突出して支持されていましたが、POPの場合は鮮やかな色使いや手書き風のデザインも同程度に評価されている点が特徴的です。

POPは店頭という限られた空間で瞬時に目を引く必要があるため、シンプルさだけでなく、多彩な表現手法が効果を発揮するのでしょう。

■まとめ

今回の調査では、印刷物の発注経験者は全体の約1割にとどまり、リーフレット発注時にはサイズや用紙選びに悩む声が聞かれました。

チケットやPOPの発注では「情報のわかりやすさ」と「コストパフォーマンス」が重視される一方、受け取る側の消費者はチケットでもPOPでも「シンプルで洗練されたデザイン」を最も好む結果となっています。

発注側と受け取る側の両方の視点を踏まえると、情報の整理と洗練されたデザインの両立が、印刷物の販促効果を高めるポイントになりそうです。印刷物の発注で迷ったときには、専門の印刷サービスに相談してみるのもひとつの方法ではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとWAVEによる調査」である旨の記載

・WAVE（https://www.wave-inc.co.jp/）へのリンク設置

・該当記事（https://www.wave-inc.co.jp/develop/weblog/?p=32028）へのリンク設置

【WAVEについて】

社名：株式会社ウエーブ

代表取締役：松浦 昌宏

所在地：〒524-0041 滋賀県守山市勝部六丁目2番1号（本社・滋賀事業所、ロボット・メカトロ開発部）

電話番号：077-518-7788

事業内容：印刷、紙工に関する業務、デザイン制作業務、ロボット・メカトロによるFA（工場自動化）機器の開発・設計・製造・販売

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作