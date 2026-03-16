子育てと仕事を両立する女性の“本音”を、採用メッセージに変える。ペアチル、法人向け「採用インサイト＆メッセージ設計パッケージ」の提供を開始

一般社団法人ペアチル

一般社団法人ペアチル（代表理事：南翔伍）は、法人向けサービス「採用インサイト＆メッセージ設計パッケージ」の提供を開始しました。

本サービスは、子育てと仕事を両立する女性人材を採用したい企業に向けて、当事者視点にもとづくインサイト整理と、求人票・採用広報・説明会・スカウト文面などのメッセージ設計を支援するものです。

ペアチルは、ひとり親家庭向けの情報共有・相談・雑談トークアプリ「ペアチル」の運営に加え、生成AIを活用したキャリア支援、ひとり親家庭の実態調査、外部団体との連携などを通じて、当事者の不安や意思決定の背景に向き合ってきました。

今回のサービスは、そうした知見を企業の採用現場に還元し、「採りたいのに届かない」「制度はあるのに伝わらない」採用のミスマッチを減らすことを目指す取り組みです。

提供背景

多くの企業が、女性活躍推進や両立支援を掲げています。

一方で、子育て中の女性、とりわけ家庭責任を強く担う層にとっては、応募前の段階で次のような不安が存在します。

- 子どもの発熱や急な呼び出しに本当に対応できるのか- 時短勤務や急休対応が、現場で実際に機能しているのか- 入社後に「子育てに理解がある」という言葉と実態にズレがないか- 時短勤務でも評価や昇進の機会が閉ざされないか- 給与や福利厚生だけではなく、「ここなら働けそう」と感じられるか

採用側が制度や福利厚生を用意していても、その情報が候補者に「自分向けの言葉」として届かなければ、応募前の離脱は起き続けます。

ペアチルは、ひとり親支援、キャリア支援、実態調査の現場で見えてきた声をもとに、企業が採用ターゲットをより深く理解し、訴求メッセージを見直すための支援を開始します。

本サービスの主な内容

本パッケージでは、企業ごとの採用課題に応じて、以下のような支援を提供します。

- 採用ターゲット仮説の整理- 応募前の不安・阻害要因の棚卸し- 求人票・採用広報メッセージの改善提案- スカウト文面・説明会訴求・FAQ設計の見直し- 採用LPや採用ページの訴求ポイント整理- 必要に応じた社内向け共有・言語化支援本サービスの特徴

1．数千名規模の当事者接点をもとに直接聞ける

一般的な調査会社や採用支援会社では取得しにくい、子育てと仕事を両立する女性たちの本音にアクセスできることが、ペアチルの大きな特徴です。制度認知や応募意向だけでなく、「何に不安を感じるのか」「何が離職の引き金になるのか」「何が定着を後押しするのか」といった、意思決定の深い部分まで把握します。



2．当事者調査 × 競合分析 × 自社分析を統合する

本サービスでは、子育て就労女性への独自アンケートを通じて、応募時の重視項目、離職トリガー、定着ドライバー、未充足ニーズを整理します。

あわせて、競合5～10社程度の求人票や採用広報を20前後の訴求軸で構造化し、自社求人も同じ基準で分析します。



そのうえで、

- 「当事者が強く求めている」- 「競合がまだ十分に訴求していない」- 「自社もまだ打ち出し切れていない」

という3つの条件が重なる“空白ポジション”を特定します。



3．“空白ポジション”を採用メッセージに変換する

本サービスの中核は、「当事者が求めること」と「競合が語っていること」の差分を可視化し、その空白を採用メッセージへ変換することです。

単なる調査レポートで終わらず、求人コピー、採用ページ改善案、スカウト文面、SNS採用広報文など、実装可能な形まで落とし込みます。



4．非営利組織だからこそ持てる一次接点と社会的循環

ペアチルは、ひとり親家庭への支援を基盤に、当事者との継続的な信頼関係を築いてきました。

本サービスは、そうした一次接点を活かして企業の採用課題を支援すると同時に、その収益を再び当事者支援へ還元していく循環型モデルでもあります。

採用支援の収益が、情報支援、キャリア支援、調査研究、AI活用支援など、ひとり親家庭に直接届く活動の継続と拡充にもつながります。

分析プロセス

本サービスでは、調査からメッセージ設計までを5層で一気通貫に行います。



A：当事者インサイトレポート

子育て就労女性への独自アンケートから、離職トリガー、定着ドライバー、未充足ニーズを整理します。



B：競合求人分析

競合5～10社程度の求人票・採用広報を収集し、20前後の訴求軸で比較分析します。



C：採用メッセージ整合性スコア

当事者の重視度と競合の訴求密度を統合し、自社が取るべき未開拓ポジションを可視化します。



D：4C分析＋採用ペルソナ

Customer／Cost／Convenience／Communicationの4視点で整理し、ターゲット像と訴求優先順位を具体化します。



E：採用メッセージ素材

分析結果をもとに、求人コピー改善案、採用ページ改善提案、SNS文、必要に応じてPR原稿や構成案まで作成します。

想定する企業様

提供プラン

- 子育て中の女性人材の採用を強化したい企業- パート・アルバイト・時短勤務・柔軟な働き方の採用訴求を見直したい企業- 復職人材やブランクのある人材へのアプローチを強化したい企業- DEIや人的資本経営の取り組みを、採用実務に落とし込みたい企業- 社会的意義と採用活動を両立させたい企業

企業の課題や予算感に応じて、3つのプランを用意しています。



Plan S

まずは当事者の声を聞き、採用メッセージ改善の方向性をつかみたい企業向け



Plan M

データに基づいて、採用戦略とメッセージ設計を本格的に構築したい企業向け



Plan L

採用広報全体を刷新し、競合との差別化から発信素材制作まで一貫して進めたい企業向け



期間の目安は3～8週間、料金目安は50万円～です。

詳細はサービスページ・サービス資料で案内しています。

ペアチルが本サービスを提供する意義

詳細を見る :https://partnership.parchil.org/

ペアチルは、ひとり親家庭の望まない孤独を防ぐことを目的に、情報支援、相談支援、キャリア支援、調査研究などに取り組んできました。



その中で見えてきたのは、支援制度や働く意欲があっても、情報の伝わり方や職場との認識のズレによって、機会が失われている現実です。

本サービスは、企業の採用活動を支援するだけでなく、子育てや家庭責任を担う人が働きやすい社会の実装を進める取り組みでもあります。

収益の活用について

本サービスによる収益は、一般社団法人ペアチルが推進する、ひとり親家庭向けの活動にも再投資していきます。具体的には、情報支援、キャリア支援、調査研究、AIを活用した支援など、当事者に直接届く取り組みの継続と拡充に活用していく予定です。

代表コメント

子育てと仕事の両立に挑む方々は、能力や意欲がないから機会を得にくいのではなく、社会や職場の設計、そして言葉の届け方が追いついていないことで、不利な立場に置かれていることがあります。

私たちは、ひとり親家庭の支援を通じて、働きたいのに踏み出しづらい、制度はあるのに安心できない、という声に向き合ってきました。

今回の法人向けサービスでは、そうした当事者の声を、企業の採用現場で実際に使える形へ翻訳していきます。

採用のミスマッチを減らし、働きやすい社会を広げることが、結果としてひとり親家庭の支援にもつながる。そんな循環をつくっていきたいと考えています。」

今後の展望

今後は、企業ごとの採用支援に加え、子育てと就労の両立に関するインサイトを、より広く社会や企業活動に還元できるよう、調査・発信・連携の取り組みも進めてまいります。

導入検討中の企業様へ

子育てと仕事を両立する女性人材の採用強化や、求人票・採用広報・採用メッセージの見直しをご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

ペアチルでは、当事者データに基づく採用インサイト整理から、競合分析、訴求メッセージ設計、採用広報改善まで、課題に応じてご支援しています。

まずはサービス資料のダウンロード、または個別相談よりお問い合わせいただけます。

詳細を見る :https://partnership.parchil.org/

サービスLP：https://partnership.parchil.org/

お問い合わせ先：partnership@parchil.org

【団体概要】

団体名：一般社団法人ペアチル

代表理事：南翔伍

設立：2022年10月

事業内容：ひとり親家庭向けの情報支援、相談支援、トークアプリ運営、キャリア支援、調査研究 等

URL：https://parchil.org/