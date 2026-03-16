GCDF-Japanキャリアカウンセラー資格取得者所属：中部キャリアカウンセリング研究会にて、「イマドキの若者」についての勉強会を実施しました

株式会社haco.

2026年2月21日(土)、株式会社haco.(本社：大阪)(https://www.team-haco.com)は、GCDF-Japanキャリアカウンセラー資格取得者の皆さんが所属する「中部キャリアカウンセリング研究会」にて、勉強会を実施しました。

【テーマ】

「イマドキの若者」への招待

～なぜ「こんな言動」の潮流が生まれているのかを探る～

【講師】株式会社haco. 代表 和田美鶴

日頃、学生面談や若手社員の育成支援などに関わるコンサルタントの方も多く、

改めて「イマドキの若者」の言動特徴と、その社会的背景を環境要因から読み解き、

因果を解説をさせていただきました。

■勉強会コンテンツ

- 【座学】「最近の若者」のコミュニケーション特徴を時代背景から理解する(45分)- 【ワークショップ】人材要件設定ワークショップ(60分)

参加いただいた皆様には、大いに実感値をもってお話を聞いていただき、

「社会背景」と「現在の若者の言動」の因果の一致に納得をされていらっしゃいました。

企業人事や採用に関わられている方も多いため、勉強会後半には,

架空企業の人事として「人材要件設定ワークショップ」を実施しました。

企業として、人材要件が定まっていない採用活動をおこなってしまうと、

採用マッチングもその後の定着にも影響が及んでしまいます。

同じ前提条件で考えたはずの「人材要件（＝求める人物像）」が、人によって異なり、

「キャリアコンサルタント同士ですら意見がすり合わない」という体験をしっかりと受け止め、

人材要件を擦り合わせる重要性を、現場に持って帰っていただくことができました。

■勉強会参加者：15名

■セミナー満足度：100%

■参加者の声

- 若者の志向の背景が良く理解できた。また採用育成上若者との接点の持ち方がよく分かった- 生いたち・時代背景の観点からのお話は大変参考になりました- 経営者時代の常識と社会で求められる力のギャップ、若者の安心感の醸成の背景などよく理解できた

(株)haco.では、組織課題に沿って、研修やセミナーはもちろん、企画支援や社内育成等も承ります。

（例）

・社内での人材要件擦り合わせ会議にもご利用いただける、カードを用いたワークショップ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000161511.html)

・世代同士の摩擦を改善するための相互理解研修(世代のハコ研修)(https://drive.google.com/file/d/1VZDmdSjaHEjEP9G9BU04JKFvo7Mv9MT9/view?usp=sharing)

など

組織運営や定着育成など、人と組織に関わるお困りごとやお悩みごとがございましたら、まずはお気軽にお問合せください。

お問い合わせフォーム：https://www.team-haco.com/home/contact/