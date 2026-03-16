ドコマップジャパン、Teltonika Telematics製GPS端末と連携IP69K対応 バッテリー直結型GPS端末を提供

株式会社ドコマップジャパン

株式会社ドコマップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：浦嶋一裕、以下 ドコマップジャパン）は、リトアニア共和国のIoT機器メーカーであるテルトニカIoTグループ傘下のテルトニカジャパン合同会社（本社：東京都渋谷区、CEO：ジェレミー・コックス、以下 テルトニカ）が提供する「バッテリー直結型GPS端末※1」を、ドコマップジャパンの「docomapGPS※2（ドコマップジーピーエス）」サービスの新端末として連携し、2026年3月16日より提供を開始いたします。

近年、DX推進や物流2024年問題を背景に、車両の動態管理に対するニーズはますます高度化しています。特に、リアルタイム性の向上や設置環境に左右されない耐久性を備えたGPS端末の導入を求める企業が増加傾向にあります。

今回新たに採用した端末は、車両バッテリーへ直接接続する据置型設計を採用しており、安定した電源供給による長期運用を実現いたします。さらに「IP69K※3」対応の高い防水・防塵性能を備えており、車外設置にも対応しております。

また、10秒間隔でGPS位置情報を取得する高頻度測位により、車両の移動軌跡をより滑らかに表示するとともに、トンネルや地下などのGPS信号が受信できない条件下でも、推測航法システム※により、おおよその位置を端末が自動的に推測して位置情報を補完する機能を標準搭載しております。

※機能には諸要件あり

ドコマップジャパンは今後も、常に最新のデバイスとの連携を通じてサービス価値の向上を図り、物流・運送業界における動態管理の最適化とDX推進に貢献してまいります。

イメージ図

主な機能

ご利用イメージ図- 10秒間隔の高頻度GPS測位10秒ごとに位置情報を取得することで、車両の移動軌跡を滑らかに表示いたします。停車位置や走行ルートをより正確に把握でき、運行管理や配送状況の可視化精度向上に貢献いたします。- IP69K対応の高耐久設計（防水・防塵／車外設置可能）IP69K規格に準拠した高い防水・防塵性能を備え、雨天走行や高圧洗浄環境下でも安定して稼働いたします。車両外部への設置にも対応しており、幅広い用途でご活用いただけます。- 10～30V対応 車両バッテリー直結型設計車両バッテリーへ直接接続する直結型設計を採用しております。10～30Vのワイド電圧に対応しており、小型車両から大型トラックまで幅広くご利用いただけます。安定した電源供給により、長期運用を実現いたします。- 「DoCoMAP※4（ドコマップ）」の基本機能に対応取得した位置情報は、ドコマップジャパンが提供する動態管理サービス「DoCoMAP」上でリアルタイムにご確認いただけます。エリア通知機能、車両統計情報、My Map機能などを活用することで、業務効率化と管理体制の強化を支援いたします。

※1：バッテリー直結型GPS端末とは

バッテリー直結型GPS端末（FTM887）とは、Teltonika IoT Group のテレマティクス部門であるTeltonika Telematicsが開発したGPS端末です。IP69K規格に対応した高耐久設計を特長とし、過酷な環境下でも安定稼働が可能で、長期利用を前提とした法人向け運用に適しています。

※2：docomapGPSとは(https://www.docomap.jp/gps2)

docomapGPSは、DoCoMAPに対応したGPS端末です。車両に設置することで位置情報を送信し、リアルタイムでの動態管理を可能にします。

※3 ：IP69Kとは

IP69Kは、ドイツ工業規格（DIN 40050 PART9）で定められた、最高レベルの防水・防塵保護等級です。80℃の温水を80～100BARの高圧で噴射する過酷な洗浄環境下でも、内部に水が浸入せず、有害な影響を受けない耐久性を保証し、食品、製薬、建設機械、タフネス機器に用いられます。

※4：DoCoMAPとは(https://www.docomap.jp/docomap)

DoCoMAPとは、GoogleMapsをプラットフォームに、車両に取り付けたGPS端末から発信された位置情報をリアルタイムに表示・管理する動態管理サービスです。使いやすいユーザーインタフェースで自社の車両位置が正確かつ瞬時にわかりますので、迅速な顧客対応や緊急時の対応にも効果を発揮します。

*DoCoMAPは株式会社ドコマップジャパンの登録商標です。

会社情報

■テルトニカジャパン合同会社(https://t-routers.com/home/)

テルトニカジャパン合同会社は、リトアニア共和国に本社を置くテルトニカIoTグループの日本法人として、2024年に設立されました。東京都渋谷区に東京オフィスを構え、日本市場における同グループ製品の販売および技術サポートを担っています。

テルトニカIoTグループは、車両テレマティクス機器や産業用ネットワーク機器などのIoT製品をグローバルに展開しており、研究開発から製造までを自社で完結する体制を強みとしています。テルトニカジャパン合同会社は、その日本拠点として、営業・技術サポート体制の強化を図りながら、国内顧客のニーズに即したソリューション提供を推進しています。

■株式会社ドコマップジャパン(https://t-routers.com/home/)

株式会社ドコマップジャパンは、2016年12月にNTTドコモ社の呼びかけで、運送業に特化するIoTを活かした社会貢献可能な技術の提唱・開発が出来る企業として2017年8月に設立。昨今増え続ける物流需要、少子高齢化や厳しくなる労働時間管理等により運送形態の改革が必要な産業インフラ『物流』の危険的状況をIoT技術でなんとかするという課題に対し、GPSによる車両位置情報管理システム「DoCoMAP」をIT機器の導入が進んでいない運送業者にも低価格で販売・供給し、業界の「働き方改革」に活かせるようにサポートしています。

お問い合わせ先

株式会社ドコマップジャパン カスタマーサポート

Tel：03-6809-2105 （平日9時～18時）

Fax: 03-6809-2106

DoCoMAPサービスのイメージ