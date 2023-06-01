サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川靖展、以下「当社グループ」)は、2026年4月13日(月)より関西テレビで放送開始する、なにわ男子・藤原丈一郎がMCを務める新番組『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』に単独提供を行うことをお知らせいたします。

本番組は当社グループがオフィシャルスポンサーを務めるオリックス・バファローズへの熱い想いを持つ、なにわ男子・藤原丈一郎が、月1ペースで同球団の魅力を深掘りする応援番組です。









■番組概要

番組名 ：『藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER』

放送日時 ：初回◆2026年4月13日(月)24時15分～24時45分

以降◆月1回月曜深夜放送予定

放送局 ：カンテレ(関西ローカル)

見逃し配信：TVer・カンテレドーガにて放送終了直後より1ヶ月間配信

MC ：藤原丈一郎(なにわ男子)

提供 ：サムティホールディングス株式会社









■番組の特徴

【ファン歴20年超！アイドル界No.1の“オリックスガチ勢”藤原丈一郎がMCに就任】

MCには、生粋のオリックス・バファローズファンとして知られる、なにわ男子・藤原丈一郎が決定。藤原がカンテレの番組にレギュラー出演するのは、2019年～2021年まで月曜深夜に放送されていた『なにわからAぇ! 風吹かせます！～なにわイケメン学園×Aぇ! 男塾～』以来、約5年ぶり。チームの低迷期からオリックスのホームグラウンド・京セラドーム大阪へ通い詰め、なにわ男子としてデビュー後も忙しい合間をぬって球場観戦、さらには2軍施設へも足を運ぶなど、その“オリックス愛”は筋金入り。2022年からは4年連続で開幕戦の始球式にも登板し、3月27日(金)に行われる今シーズンの開幕戦でも、5年連続5回目となる大役を務めることが発表されたばかり。また、先日開催されたグループ初の京セラドーム公演では、史上初となる6日間連続公演を達成。その際、会場には藤原が私物のオリックスグッズを身に着けたビジュアルの特大看板や、チームとコラボしたポスターも掲示されるなど、オリックスとは“相思相愛”ともいえる関係だ。そんなアイドル界No.1の“オリックスガチ勢”が、満を持して自身の名を冠したオリックス応援番組のMCとして、月1回カンテレの月曜深夜に帰ってくる。





本番組では、今季のオリックスの勝敗を、藤原が心の声とともに感情むき出しで振り返るコーナーや、藤原が独断と偏見で選んだ“MVP選手”への直撃インタビューなどを予定。単なる試合結果の紹介に留まらず、マニアックかつ豊富な知識を持つ藤原ならではの視点で、チームの魅力を深掘りしていく。そのほか、月替わりのコーナーも予定しており、毎月さまざまな形でオリックスへの愛を届ける30分となる。









■当社グループと本番組の関係

当社グループは、2012年より京セラドーム大阪の球場看板広告スポンサーとして外野フェンスに広告を掲出するとともに、2026年シーズンも、オフィシャルスポンサーとしてスポンサー契約を更新し、選手・監督・コーチが着用する上着の左袖に当社グループのロゴマークの掲出や京セラドーム大阪での公式戦において、「サムティ看板直撃賞」「サムティ大ピンチ脱出賞」などの選手賞を協賛するほか、多角的にオリックス・バファローズの活動を応援しています。

こうした長年の関係の中で、本番組を通じてオリックス・バファローズの魅力をファンの皆様により深くお伝えするとともに、当社グループのサステナビリティ基本方針である「地域との共存」「人を大切にする企業の実現」の実現に向け、スポンサー活動を通じて地域の活性化に貢献してまいります。









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名：Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川 靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/