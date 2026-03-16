アクロクエスト、生成AI分野の実績により「AWS AIサービスコンピテンシー」を取得

アクロクエストテクノロジー株式会社

アクロクエストテクノロジー株式会社（本社：神奈川県横浜市・代表取締役：新免流、以下、アクロクエスト）は、2026年3月9日付で、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）の「AWS AIサービスコンピテンシー（AWS AI Services Competency）」（旧称：AWS 生成AI コンピテンシー）の認定を取得しました。

「AWS AIサービスコンピテンシー」は、AWSのAI／生成AIサービスの導入・活用支援において、専門的な技術力と顧客導入実績を有するパートナーを認定するプログラムです。

今回アクロクエストは、Amazon Bedrock を活用した生成AI基盤および生成AIサービスの構築などを通じて、企業の業務効率化やビジネス変革を支援してきた実績が評価され、本コンピテンシーの認定取得に至りました。

なお、アクロクエストは、2021年に「AWS 機械学習 コンピテンシー（AWS Machine Learning Competency）」も取得しており、機械学習コンピテンシーとAIサービスコンピテンシーの両方を取得した企業としては、日本国内で初となります。

これにより、機械学習からAI／生成AIまで、幅広い分野における専門性と実績が第三者により認定されたことになります。

■AWS AIサービスコンピテンシー について

「AWS AIサービスコンピテンシー（旧称：AWS 生成AI コンピテンシー）」は、企業がAIおよび生成AIを安全かつ効果的に導入・活用できるよう支援する専門性を有するパートナーを認定する制度です。

認定パートナーは、以下のような領域において実証された技術力と導入実績を有することが求められます。

- AI／生成AIを活用したビジネス変革の支援- AI／生成AIアプリケーションの設計・開発- 生成AI基盤の構築および運用- セキュリティやガバナンスを考慮した生成AI活用の支援

■アクロクエストの生成AI導入支援サービス

アクロクエストは、「AIインテグレーター」として、Amazon Bedrock を活用した企業のAI／生成AIの導入支援を行っています。

企画・構想段階やPoC（概念実証）から、本番システムとしての導入・運用までを一貫して支援し、生成AI活用によるビジネス価値の創出をサポートしています。

- 企業におけるAI／生成AIを活用した業務改善- 顧客のサービスへのAI／生成AIを活用した新機能の企画・開発- 生成AI基盤の構築- RAGサービス／AIエージェントの設計・開発

Amazon Bedrock 導入支援サービス：

https://www.acroquest.co.jp/business/aws-bedrock-support/

法人向け生成AIアシスタント「AcroChatAI」：

https://www.acroquest.co.jp/business/acro-chat-ai/

アクロクエストは、今後もAWSの最新AIサービスや生成AI技術を活用し、企業の課題解決と新たなビジネス価値の創出に貢献してまいります。

アクロクエストテクノロジー株式会社

アクロクエストテクノロジー株式会社 広報 担当／白井 智子（しろい さとこ）



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