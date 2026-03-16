EMソリューションズとNeat Engineering、再エネ用キュービクルの安定供給に向けた業務提携を開始

EMソリューションズ株式会社

EMソリューションズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：真野 貴明、代表取締役COO：菅原 悠）と、Neat Engineering株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：長江 洋明）は、2026年3月10日、再生可能エネルギー発電システム向け高圧受電設備（キュービクル）の安定供給を目的とした業務提携を開始いたしました。

両社は本提携により、ベトナムのメーカーにより製造されたトランスを活用した再エネ用キュービクルの国内供給スキームを構築します。現在、国内市場で深刻な課題となっている受変電設備の長納期化を解消し、国内の再エネ発電事業を強力に支援してまいります。

右：EMソリューションズ株式会社 水越 隆 執行役員／左：株式会社Neat Engineering 長江 洋明 代表取締役国内キュービクルメーカー変圧器IEC60076-1+低圧盤IEC61439-2準拠

■背景と目的

日本国内の再エネ業界では、2030年のCO2削減目標に向けて、自家消費型太陽光発電や系統用蓄電所の需要が急速に高まっています 。一方で、国内の高圧受電設備市場は、2026年度からのトップランナー制度の変更等の影響により、再エネ用特殊トランスを中心に納期が大幅に長期化しており、EPC事業者にとって大きな課題となっています 。この長納期化を解決し、再エネ普及の足かせを取り払うため、両社は海外の有力メーカーと連携した供給体制の整備を決定しました 。

■本提携の意義と特長

本提携では、Neat Engineeringが持つベトナムのトランスメーカーとの強固なネットワークによる調達力と、EMソリューションズのエンジニアリング・販売力を融合させ、以下の相乗効果を創出します。

・短納期化

海外トランスの活用により、品質を維持しつつ短納期化を実現 。

・準拠規格と実績

２つの国際規格に準拠（変圧器：IEC60076-1、低圧盤：IEC61439-2）し、国内でも実績多数。

・幅広い対応容量

300kVAから2600kVAクラスまでの受変電設備に対応 。

※大型変圧器にも個別対応可能。

■今後の展望

本業務提携を通じ、国内の再生可能エネルギー普及と脱炭素における大きな課題である受変電設備の長納期化の解決を図ってまいります。多くの関係者様からのご要望に対応し、本提携による迅速な供給ソリューションで応えることで、国内の再エネ発電事業に貢献してまいります 。

■ 出展情報

2026年3月17日（火）より東京ビッグサイトで開催される「SMART ENERGY WEEK 【春】」の日東工業ブース内にて、本提携によるソリューションを展示し、詳細にご説明するとともにソリューション導入のご相談に対応させていただきます。

・展示会名称： 第25回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～ 【春】 内

・会期 ： 2026年3月17日（火）～3月19日（木）

・時間 ： 10:00～17:00

・会場 ： 東京ビッグサイト

・小間番号 ： 東6ホール E18-30（日東工業ブース内）

■会社概要

EMソリューションズ株式会社

所在地 ： 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 マツモトビル7階

代表者 ： 代表取締役CEO 真野 貴明、代表取締役COO 菅原 悠

設 立 ： 2023年12月27日

資本金 ： 4000万円

U R L ： https://emsol.co.jp

事業内容： 再生可能エネルギー導入のコンサルティングおよび開発、施工、販売

Neat Engineering株式会社

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区名駅5-4-14 花車北館 2F

代表者 ： 代表取締役 長江 洋明

設 立 ： 2025年6月

U R L ： https://www.neat-eng.com/

事業内容： 受変電設備の設計、輸入、販売、保守、関連機器の販売 他