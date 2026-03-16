新時代の営業を提案するEmooove、株式会社wevnalへの「キーマンアポインター」導入事例を公開。マルチチャネルアプローチで大手企業のキーマン開拓を支援

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、BXプラットフォーム「BOTCHAN」などを展開する株式会社wevnal（本社：東京都渋谷区）に「キーマンアポインター」を導入し、大手企業のデジタルマーケティング責任者との高確度なアポイント獲得を支援したことをお知らせします。

■導入の背景と課題

詳細はこちら :https://emooove.co.jp/20260219-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260316&utm_term=enterprise&utm_content=header

株式会社wevnalは、ターゲット企業を絞り込んでアプローチするABM（アカウント・ベースド・マーケティング）戦略の本格始動にあたり、以下の課題を抱えていました。

- アプローチ手法のノウハウ不足：狙いたい企業のリストは存在したものの、「誰に・どうやって」アプローチすべきかの知見が不足していた。- キーマン特定とメッセージ設計の困難さ：対象者の役職や個人を特定し、自社の多機能なプラットフォームの価値を的確に伝える精緻な設計が難しかった。- 実行リソースの枯渇：当時の営業担当者が1名体制であり、日々の業務と並行して複雑な開拓施策を実行する余裕がなかった。

そこで、リソースの壁を突破し、大手企業の決裁者へダイレクトにアプローチするため、Emoooveの「キーマンアポインター」を導入いただきました。

■実施施策

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wevnal様の事業特性と課題に合わせ、以下のマルチチャネルアプローチを支援しました。

■支援の成果

- マルチチャネルでの包括的な接点創出：ビジネスSNS「LinkedIn」「Facebook」および「CxOレター（手紙営業）」を組み合わせ、ターゲット企業のキーマンへ全方位的にアプローチするルートを確立。- 徹底したリサーチによる宛先の精査：SNSの最新情報などを駆使して在籍確認を実施し、役職だけでなく個人名まで特定する精度の高いリスト作成を実行。- 成果起点での伴走支援：クライアントの承認に甘んじることなく、成果につながるアポイント獲得を支援するため、妥協せず訴求内容をブラッシュアップする体制をご提供。

マルチチャネルでの戦略的な支援により、以下の成果につながっています。

■このような企業におすすめ

- ナショナルクライアントの開拓：大手保険、通信、金融、不動産、証券など、多岐にわたる業界を代表する企業との商談を獲得。- デジタルマーケティング責任者への直接リーチ：従来は接触が困難だった大手企業のキーマン（重要人物）との継続的な接点創出に成功。- 精度の高いアプローチで到達率97%超を実現：詳細なリサーチと個人名特定により、宛先不明の無駄撃ちを極限まで抑え、効率的な商談創出に貢献。- ターゲット企業への具体的なアプローチ手法にお悩みの営業責任者- 大手企業の決裁者やキーマンとの接点創出に課題を感じている企業- 社内のリソース不足により、新規開拓の施策が実行できていない営業担当者

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

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株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

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LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

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