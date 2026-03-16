【2026年 4月のオンライン講習：安全管理者選任時研修安全管理者 講習】便利なオンライン講習会のスケジュールが公開されました。

アイムセーフ合同会社

2026年 4月のスケジュールが公開されました。

アイムセーフの安全管理者選任時研修は、労働安全衛生法第11条の安全管理者の資格要件である労働安全衛生規則第5条に対応する安全管理者選任時研修を実施しています。

アイムセーフは、安全衛生管理者選任時研修の講習科目、講習時間、講師の資格を厚生労働省基発第0224004号に基づき、設定しております。





さらに年度末に安全管理者選任時研修の実施報告書に講習実施日、参加人数、講師名及び講師資格要件を労働局に報告し承認を頂いております。加えて修了者の氏名、生年月日、受講科目、講師、修了年月日を記載した帳簿を備え、保存しております。

■プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズの詳細はこちら

【視聴するだけでは、リーダーとしての、責任感は生まれない。】

・ プロ講師に講習終了後、講習に関する「Q＆A」を行い、当日解決。

・ プロ講師が受講者様の発表や御意見に、専門家の視点でアドバイス。

・ プロ講師からの「問いかけ」に、気づき、生まれる責任感。

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■はじめての申込で1名分無料キャンペーン(※条件あり)

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■ 講座概要

【安全管理者選任時研修1日コース】

労働安全衛生法第11条の安全管理者の資格要件である労働安全衛生規則第5条に対応する安全管理者を選任するのに、必要な研修です。

※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科9時間の修了証を3営業日を目安に発行します。

■安全管理者とは？(動画解説あり)

選任義務、選任しなければいけない事業場、職務、資格要件、選任時期と報告等について説明しています。

https://www.safejp.net/security-managers

■Youtube:安全管理者とは？

資格内容・対象業種・職務・資格要件・選任について解説しています。

https://youtu.be/Cnf16x9xSr4?si=LdURG3_ShjT1DJ6l



■受講料 ⇒ 13,000円（税・教材費込）



■開催地 ⇒ オンラインですので全国から参加可能。

■開催日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112624/table/195_1_b943391cf956cd7f79e21d2cc6ffd17c.jpg?v=202603161151 ]

お申込みはお早めに ＞＞＞

公式HPにてお申込みを承ります。

https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training(https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training)

■学科講習

▼カリキュラム ⇒ 講義内容は、下記のように行います。

※日程：1日（9:00～19:50）

【アイムセーフのオンライン講習が選ばれる理由】

◆選ばれる理由1：全国どこからでも！移動ゼロの「オンライン講習」

今までの法定講習は都市部の会場で開催されることが多く、「移動時間や交通費が無駄」「大人数の会場は避けたい」というお悩みが多数ありました。

アイムセーフのオンライン講習なら、会場に出向かず、会社やご自宅からそのまま受講いただけます。

さらに、ただ動画を見るだけのeラーニングとは違い、プロ講師とリアルタイムでコミュニケーションを取る「ライブ配信（Zoom）」のため、眠くならずにしっかり身につきます。

◆選ばれる理由2：コンサルタント直伝！現場で使える「参加型カリキュラム」

弊社の母体は、労働安全・労働衛生コンサルタントや技術士による専門家集団です。「コンサルティングの行き着く先は人材育成」という信念のもと、現在も多くの企業様へ安全衛生の現場指導を行っています。

講習では、現場で実際に発生した労働災害の事例や改善策を豊富に交え、「なぜその対策が必要なのか」を分かりやすく解説します。

クイズ形式などを取り入れたプロ講師との対話型講習は、「楽しく理解が深まる」と大好評です。

◆選ばれる理由3：申し込みはWebで完結。修了証は「最短3営業日」でスピード発行

お申し込み手続きは非常にシンプルです。

さらに、受講後の「修了証」は、原則3営業日を目途にPDF形式でメールにてスピード発行いたします。 「急いで現場の資格を証明したい」という企業様にも安心してご利用いただけます。

万が一、当日にPCや通信トラブルで受講が中断してしまった場合でも、別日程への振り替え対応を行っております。

◆選ばれる理由4：急な業務でも安心！開始時間前なら「何度でも日程変更」が無料

「現場の急なトラブルで、予定していた講習に参加できなくなった…」そんな多忙なご担当者様のために、アイムセーフでは柔軟なスケジュール対応を行っています。

料金お支払い後であっても、講習の【開始時間前】までにHPのお問い合わせフォームからご連絡いただければ、無料で何度でも日程変更が可能です。

（※講習開始後の変更は承れませんのでご注意ください）

【Youtube：アイムセーフの安全衛生について考える】

https://www.youtube.com/@imsafe9788

【アイムセーフの労働安全衛生ニュース (月～金 配信中)】

https://www.safejp.net/latestinfo/categories/safety-news

【プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズ】

(開始前なら何度でも日程変更無料)

■([安全]衛生推進者)

https://www.safejp.net/online-training

■(安全管理者選任時研修)

https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training

■(職長教育・安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/syokutyou

■(統括安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/general-safety-and-health-supervisor

■(化学物質管理者)

https://www.safejp.net/kagakubushittukanrisha

■(保護具着用管理責任者)

https://www.safejp.net/hogogu-chakuyo-kanri-sekininsha

■(高年齢者の労働災害防止)

https://www.safejp.net/senior-anzen

■(熱中症予防管理者)

https://www.safejp.net/nechushoyoboukanrisha