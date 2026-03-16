外国人材の日本語教育、法人ニーズの高まりを受けTCJグローバル、法人向け「技能実習生・特定技能向け日本語教育パッケージ」を提供開始　― 外食・宿泊・介護・建設・ドライバー業界向け ―

パスメイクホールディングス株式会社

株式会社TCJグローバル（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中澤匠）は、特定技能ビザを持つ外国人材の職場定着を支援する法人向け日本語教育サービスをパッケージ化し、提供を開始しました。

本サービスは、外国人材を受け入れる企業が抱える日本語コミュニケーション課題の解決を目的としており、外食、宿泊、介護、建設、自動車運送業などの業界向けに、業務現場で実際に使用される日本語を中心としたサービスを提供します。

[活躍イメージ写真]

■サービス提供の背景

近年、日本では人手不足を背景に、特定技能ビザを取得した外国人材の受け入れが拡大しています。特に外食、宿泊、介護、建設、自動車運送業などの業界では、外国人材が重要な労働力として活躍するケースが増えています。

一方で、外国人材を受け入れる企業では、日本語コミュニケーションに関する課題も顕在化しています。例えば、日本語能力試験（JLPT）を基準に採用したものの、実際の業務現場では会話によるコミュニケーションが難しく、指示が正確に伝わらないといったケースがあります。また、メールや報告書などの読み書きが苦手なため業務遂行に支障が出ることや、安全に関わる指示の誤解などが課題となることもあります。こうした背景の一因として、多くの語学学校では日本語能力試験（JLPT）などの試験対策を中心とした教育が行われており、実際の生活や職場で必要とされる日本語コミュニケーションとの間にギャップが生じていることも指摘されています。

当社へも近年、「JLPTの資格は持っているが現場での会話が難しい」「業務指示や安全指示がうまく伝わらない」「職場でのコミュニケーションを円滑にしたい」といった、日本語教育に関する企業からの相談や研修依頼が増加しています。こうしたニーズを受け、日本語教育サービスをパッケージ化し、より導入しやすい形で提供を開始しました。

■サービスの強み・特徴

1. 現場で使える実用的な日本語教育

法人向け日本語レッスンの実績をもとに、ビジネスや業務現場で役立つ実践的な日本語教育を提供します。 朝礼での情報共有、作業指示、報告・相談など、実際の業務シーンを想定したコミュニケーション力の向上を目指します。

2. 業種ごとにカスタマイズ可能なカリキュラム

企業ごとに異なる業務内容や現場環境をヒアリングしたうえで、業種や職種に合わせたカリキュラムを設計します。

対象業界：外食、宿泊、介護、建設、自動車輸送業など

それぞれの業界で使用される業務用語やコミュニケーションを取り入れた教育を行うことで、実際の業務で通用する日本語力の習得を支援します。

3. 社会人向け日本語教育における確かな教育基盤

TCJグローバルは、就労者・生活者向けの社会人向け日本語教育で豊富な実績があり、80か国以上の受講生が在籍する業界最大級の規模の講座を運営しています。総合日本語教育機関としての教育ノウハウを活かし、専門性の高い講師による指導を提供します。

■学習トピック例

飲食業界

【社内のやり取り】

新人に職場のルールや注意事項を説明する、店長にシフトの変更を相談する、新人へ作業内容を説明する・手順のメモを書く など

【ニュース】

食の安全に関するニュースを読んで意見を述べる

【ケーススタディ】

今の業務の課題について話す／書いてまとめる

【接客】

品切れを伝え、代替商品をすすめる、自分で対応できないことをほかの人につなぐ、お客 様に合った商品を提案・説明する など

介護業界

【社内のやり取り】

朝礼で介助予定や施設イント、申し送り事項を理解する、介護記録に基本情報を記入する など

【介助のやり取り】

排泄/食事/移動/入浴介助の際に声掛けする、症状や要望を詳しく聞く、備考欄に利用者 の様子を文章で書く など

【家族とのやりとり】

体調や施設での様子を伝える、要望や相談に対応する・断る

ドライバー運送業界

【社内のやり取り】

横乗り研修における先輩とのやり取り、日々のルーティン業務における報連相、

点呼時の報告、遅延・トラブル発生時の報告、荷主・倉庫担当者とのコミュニケーション

【ケーススタディ】

・事故が起きた場合の一時対応（警察への通報、会社への報告）

・道が分からないときの確認方法

・荷物破損が起きた場合の報告

・配送遅延の連絡

・クレームが発生した場合の対応

宿泊業界

【社内のやり取り】

上司や先輩からの指示を理解する、理解できなかった場合に確認をする

フロントと清掃スタッフの連携、引き継ぎ・業務報告、上司への報告・相談

【ケーススタディ】

・チェックイン対応

・お客様からの問い合わせ対応

・クレーム対応

・忘れ物対応

■特定技能向け日本語カリキュラム概要

スケジュール ：週2

受講期間 ：6～18ヶ月

受講形式 ：オンライン授業、対面授業、ハイブリッド形式など企業のニーズや受講環 境に応じて柔軟に対応します。

日本語レベル ：ゼロ初級～中級(N3)

学費・入学金 ：お問い合わせください

特徴 ：業種別の日本語レッスンが含まれています。

■コメント：株式会社TCJグローバル 代表取締役：中澤 匠

近年、外国人材の受け入れが進む中で、企業の現場では「日本語能力試験には合格しているものの、実際の職場ではコミュニケーションが難しい」という声を多くいただくようになりました。日本語教育が試験対策中心となる一方で、現場で求められる日本語とのギャップが生まれていると感じています。

TCJグローバルでは、日本語教育機関としての長年の経験を活かし、外国人材が職場や生活の中で実際に使う日本語コミュニケーション力の向上を重視した教育を提供しています。今回のパッケージ化により、より多くの企業に導入していただきやすい形でサービスを提供できるようになりました。

今後も企業と外国人材の双方にとって働きやすい環境づくりを、日本語教育の側面から支援してまいります。

【株式会社TCJグローバルについて】

所在地：所在地：東京都新宿区信濃町34 トーシン信濃町駅前ビル

代表者：中澤 匠

事業内容：留学生向け日本語コース、就労者・生活者向け日本語コースの運営（就労者・生活者、海外在住者、企業向け研修）、日本語教師養成事業、行政・教育機関・企業向けの日本語教育コンサルティング、海外教育事業、人材紹介事業

URL：https://tcj-education.com/ja/