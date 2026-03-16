医療従事者の睡眠環境をサポート【昭和西川】の「メディカルピロープロジェクト」がいよいよ始動します！

昭和西川株式会社

不規則な交代制勤務や当直など、医療の最前線は常に睡眠課題と隣り合わせにあります。昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、このような過酷な環境下で働く医療従事者の皆様を「オーダメイド枕 まくらぼ」で支援する「メディカルピロープロジェクト」を始動いたします。

MuAtsu（ムアツ）をはじめ、これまで培ってきた寝具づくりのノウハウと現場の専門医の先生方の知見を集約。一人ひとりの身体に合わせたまくらを提供することで、限られた休息時間を心地よく快適に！最前線で命を守る方々のコンディションをサポートし、睡眠環境からバックアップします。

オーダーメイド枕 MAKULABO X【なぜ今、医療現場にオーダーメイド枕が必要なのか】

夜勤や当直など、医療従事者の方々は生活リズムを一定に保つことが難しく、慢性的な疲労や身体的な負荷を抱えやすいのが現状です。こうした状況は、働く方自身の健康維持のみならず持続的に医療を提供していく上でも避けて通れない課題です。昭和西川は睡眠環境×健康をサポートする企業として「メディカルピロープロジェクト」を立ち上げました。

【プロジェクトパートナー、医師団体「筋肉医局」との強力な連携】

本プロジェクトでは、ボディメイクコンテスト出場経験を持つ医師・歯科医師などで構成されるプロフェッショナル団体「筋肉医局」協力のもと、使用感、フィット性の情報共有を重ね、より精度の高いサポート体制を整えていくことを軸としています。

「筋肉医局」とは

阿部 央聖医師が代表を務める医師団体。「医師が病院の中で病気を待つ時代から、病院の外へ出て健康を発信する時代へ」をビジョンに掲げています。（2026年2月現在、80名以上が所属）。自らが健康のロールモデルとなることを志し、身体づくりを実践してきました。医学的知識と、それを自らの身体で体現してきた経験をもとに、フィットネス文化および予防医療の普及に取り組んでいます。

https://mediclink.jp/kinniku-ikyoku/

医師の実践的な視点を取り入れる

筋肉医局のメンバーは医師としての激務をこなすかたわら、徹底した自己管理を行っています。当社は筋肉医局全員へ寝具を提供し、健康を発信する活動を睡眠環境の観点からサポートいたします。それだけではなく、現場で働く医師としての視点、そして健康を自ら体現するフィットネスの視点を反映し、快適に休息しやすい環境づくりに役立つ使用感やニーズを多角的に捉え、商品開発に活かしていきます。

【オーダメイド枕と科学的根拠に基づく知見の提供】

プロジェクトでは、専門スタッフが一人ひとりの頸椎のカーブや肩幅を精密に計測し、その方の身体にフィットする「オーダーメイド枕」を仕立てます。医療従事者の方々が抱える睡眠環境の悩みを伺いながら個別に調整を行うことで、当直中や夜勤後の限られた時間の中でも快適な睡眠環境をサポートします。あわせて、睡眠に関する基礎的なメカニズムや、不規則な勤務下でコンディションを整えるための工夫、寝具の快適な使い方などの知見を共有。寝具と知識の両面から、短い休息時間をより心地よく過ごすための方法を探っていきます。

【良質な睡眠環境が日本の医療の未来をサポート】

医療を支える方々の睡眠環境をサポートすることは、日々の業務を支える大切な要素のひとつだと私たちは考えています。十分な休息がとれる環境づくりは、コンディション維持やパフォーマンスの発揮につながる可能性があり、医療現場における安心感の向上にも寄与すると期待されています。

私たちは医療現場の声に耳を傾けながら学びと改善を重ね、「命を守る人の睡眠をサポート」という想いのもと、より健やかな社会づくりに向けた取り組みを続けてまいります。

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/