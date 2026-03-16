韓国ライセンス市場を現地専門家がポイント解説！

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社は3月19日（木）、韓国のライセンス市場をテーマとしたセミナーを開催します。海外でのキャラクタービジネス、韓国のトレンド、IPの販路拡大に関心のある方必聴の内容です。ご参加をお待ちしています。

セミナー概要

韓国においてキャラクター市場が爆発的に成長している中、韓国のライセンス市場やIPビジネスの特徴、韓国進出を成功させるためのキーポイントなどに関し、現地の専門家が解説します。

セミナーのお申し込みはこちら :https://www.giftshow.co.jp/marketing/form/seoul/2026/seminar/20260319/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=seoul_2026&utm_content=cta

タイトル：韓国ライセンス市場入門 J-BOOM4.0～なぜ今、韓国市場がチャンスなのか？～

日時：3月19日（木）11時配信予定

形式：オンラインにて配信

参加料：無料

※お申し込み後、視聴用URLをメールにてご案します。

＜講師紹介＞

キム・カンソップ 氏／株式会社アイアム・オールライツ代表、ライセンシング・インターナショナル・ジャパン正会員

日韓におけるライセンスおよび新規事業開発のエージェンシーである株式会社アイアム・オールライツ代表。MGM、ユニバーサルスタジオ、セサミストリートを含む多数IPの韓国エージェンシーとしての実績と、サムスン、ヒョンデ（Hyundai）などでのキャリアを含め、クロスボーダービジネスでの30年以上のキャリアから、韓国キャラクター市場の今と日本企業の進出の勝機を解説していただきます。

セミナーのお申し込みはこちら :https://www.giftshow.co.jp/marketing/form/seoul/2026/seminar/20260319/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=seoul_2026&utm_content=cta

東京インターナショナル・ギフト・ショー in ソウルとは

弊社主催のBtoBの見本市。韓国進出をめざす日本企業の商談の場として2024年から開催。出展ジャンルは日用品、ファッション雑貨、インテリアやキッチン雑貨、バラエティ雑貨など幅広い分野にわたります。本年は11月25日（水）、26日（木）の2日間、韓国のCOEX（ソウル世界貿易センター）にて開催します。

詳細はこちら

公式サイト：https://www.giftshow.co.jp/korea/2026/

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社

東京インターナショナル・ギフト・ショーinソウル事務局

TEL：03-3843-9851

E-mail: seoul@giftshow.co.jp