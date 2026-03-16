Offers、エンジニア・PdM向け「職務経歴書作成サービス」β版を無料提供開始 ── 30分のプロ面談 × AIで「刺さる経歴書」に

株式会社overflow

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗）は、エンジニア・PdM向けに、専属コンサルタントによる深掘りインタビューとAIを組み合わせた「職務経歴書作成サービス」のβ版提供を2026年3月に開始しました。β版期間中はすべて無料でご利用いただけます。

>> 無料で30分インタビューを予約する(https://resume.offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=resume_service_beta)

◼︎ 背景：AI時代に「人が介在する」職務経歴書が求められる理由

生成AIの普及により、AIを活用した職務経歴書作成が一般化しています。しかし、AIは入力された情報を整えることには長けている一方、「本人が言語化できていない経験」や「市場で今何が評価されるか」を引き出すことはできません。

Offersが累計1,000社以上のエンジニア採用を支援する中で明らかになったのは、エンジニアの本当の市場価値は、本人が意識すらしていない暗黙知の中に眠っているケースが非常に多いという事実です。

「なぜその技術を選んだのか」「チームにどのような影響を与えたか」「困難な局面でどのような意思決定をしたか」──こうした情報は、第三者のプロによる深掘りによって初めて言語化されます。

◼︎ サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/273_1_d7ebe87adf936a1064a00450d9380219.jpg?v=202603161151 ]【3つの特徴】

1. 累計1,000社超の採用現場を知るプロによる深掘りインタビュー

エンジニア・PdM採用に特化した専属コンサルタントが、30分のオンラインインタビューを実施。技術的意思決定の背景まで汲み取り、ご本人が「当たり前」だと思っている経験の中から市場で希少な価値を引き出します。

2. 「引き出すのはプロ、整えるのはAI」のハイブリッドモデル

コンサルタントが引き出した"生の材料"を、AIが構造化・最適化。人間にしかできない暗黙知の引き出しとAIの構成力を組み合わせ、どちらか一方では実現できないクオリティを提供します。

3. 1,000社の採用データに基づく「刺さる」情報設計

「今、どの技術経験が市場で評価されているか」をリアルタイムで把握しているプロが、企業が書類選考で本当に知りたい情報に合わせて経歴書の構成を設計します。

◼︎ Before / After：AIで作った経歴書と、プロが引き出した経歴書

同じ経歴でも、書き方で企業の反応はまったく変わります。AI単体で作成した場合と、プロのインタビューを経てAIで構造化した場合の比較をご紹介します。

Before（AI単体で作成）

■ プロジェクト概要

ECサイトのバックエンド開発を担当。Go言語を使用し、マイクロサービスアーキテクチャで設計・実装を行った。パフォーマンスチューニングやコードレビューにも従事。

■ 使用技術

Go / gRPC / PostgreSQL / Docker / Kubernetes / AWS

After（プロの深掘り × AI で作成）

■ ECプラットフォーム基盤刷新プロジェクト（2024.4-2025.3）

【背景】

月間100万PVのECサイトで、モノリシック構成に起因するデプロイ頻度の低下（月2回→目標:日次）とAPI応答遅延が経営課題化。

【役割】

バックエンドリード（チーム5名）として、技術選定から本番移行までを一貫して推進。CTOへの提案・承認取得も担当。

【技術的意思決定】

・Go + gRPCを選定した理由：チームのRust経験が浅く、Goの学習コスト優位性とgRPCの型安全性を両立させる判断

・段階的移行戦略：サービス境界をDDD文脈で再定義。リスクを最小化しながら移行

【定量成果】

・API応答時間：平均320ms → 85ms（73%改善）

・デプロイ頻度：月2回 → 日次（15倍）

・障害復旧時間：平均4時間 → 15分（MTTR 94%短縮）

※ 実際の利用者の面談内容をもとに再構成した例です

◼︎ 本サービスで得られること

◼︎ 今後の展望

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/273_2_73bbea571edff8af171a560d6cb27675.jpg?v=202603161151 ]

overflowは、本サービスを通じてOffers登録者の職務経歴書の質を向上させることで、企業とエンジニアのマッチング精度をさらに高めてまいります。今後は対象職種の拡大や、企業の採用要件とのマッチングスコアリングとの連携など、エンジニアのキャリア形成を包括的に支援するプラットフォームへと進化させる計画です。

>> 無料で30分インタビューを予約する(https://resume.offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=resume_service_beta)

◼︎ Offersとは

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」

「Offers」は、AI時代のエンジニア転職プラットフォームです。AIが技術スキル・経験・志向性を多角的に分析し、市場価値と次のキャリアを可視化。最新の職種・スキルをプロフィールに設定でき、あなたに共感する企業からオファーが届きます。2019年9月の正式リリース以降、全国35,000人超にご登録いただき、累計1,000社以上の採用をご支援してまいりました。

◼︎ 会社概要

◼︎ お問い合わせ先

- Offers：https://offers.jp/(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/273_3_d354bd3f4e8ea9cca3eb7335bd05d1c9.jpg?v=202603161151 ]

株式会社overflow 広報担当

E-mail：pr@overflow.co.jp