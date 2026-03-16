北摂発のWEB集客支援ツール「口コミロボ(TM)」、公益財団法人コーナン財団主催「ビジネスモデル・コンテスト2026」にて入賞。地域店舗のDXを推進する独自モデルが高評価

SweetLeap株式会社コーナン財団賞状

SweetLeap株式会社（本社：大阪府、代表取締役：石谷 太志）が開発・運営する店舗向け口コミマーケティング支援サービス「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」が、2026年3月7日（土）に起業プラザひょうごにて開催された、公益財団法人コーナン財団主催の「第7回ビジネスモデル・コンテスト（ビジネスモデル・コンテスト2026）」において、優れたビジネスモデルとして入賞いたしました。

同財団 代表理事の小林宏至氏より「ビジネスモデル・コンテスト2026において優れたビジネスモデルを考案されました」との賞状を授与いただき、当社の事業が地域社会の課題解決に貢献し得るものであるとの高い評価をいただきました。

本コンテストでの栄誉を励みに、今後さらに北摂エリア（大阪府北部）をはじめとする地域企業・店舗のデジタルシフトを牽引してまいります。

■ 公益財団法人コーナン財団主催「ビジネスモデル・コンテスト」とは

本コンテストは、社会のリアルなニーズに応え、新しい収益の仕組みや仕事のやり方を変革する「優れたビジネスモデル」を実践する起業家を発掘・表彰する名誉あるアワードです。

第7回となる「ビジネスモデル・コンテスト2026」でも、多数の応募の中から厳正な書類選考・面談・動画審査を経て、社会課題の解決に直結する革新的なアイデアや事業が選出されました。

■ コンテストで評価された次世代MEOツール「口コミロボ(TM)」の開発背景

今回入賞を果たした「口コミロボ(TM)」は、Googleビジネスプロフィール等の口コミ収集・一元管理を自動化し、店舗の評判を資産へと変えるMEO（マップ検索エンジン最適化）支援サービスです。

本サービスの開発のきっかけは、代表の石谷がかつて「和菓子職人」として現場に立っていた際の実体験にあります。当時、丹精込めて作ったお菓子でお客様に喜んでいただいている確かな手応えはありながらも、直接「よかったら口コミをお願いします」と声をかけることは、心理的なハードルが非常に高く、どうしても言えませんでした。

「口コミが重要だと頭ではわかっていても、現場ではなかなかお願いできず、結果としてWEB上の評価が増えない」という強いジレンマを抱えていたのです。

「目の前のお客様に最高のサービスを提供している店舗が、WEBでのアピール不足で競合に負けてしまう現状を変えたい」--自身のそんな原体験と、同じように悩む地域店舗のオーナー様たちの声から、現場に負担をかけず、自動で良い口コミを集められる仕組みとして誕生したのが本サービスです。

単なるITツールの提供にとどまらず、「現場で奮闘する店舗が本来持っている価値を、デジタル空間でも正しく評価される仕組みを作り上げた点」が、本コンテストにおけるビジネスモデルの優位性として高く評価されました。

■ 現場を救う「口コミDX」の重要性

現在、ユーザーが飲食店、美容室、クリニックなどを探す際、「マップアプリでの口コミ評価」は来店を決定づける最も重要な指標の一つとなっています。

しかし、多くの店舗では、日々の業務に追われるだけでなく、かつての石谷のように「口コミをお願いしづらい」という精神的な障壁が、評判づくりを難しくしています。

「口コミロボ(TM)」を導入することで、口コミ獲得のオペレーションが自動化されるため、スタッフは「お願いするストレス」から解放され、本来の「接客・サービス向上」に専念することが可能になります。

これにより、顧客満足度が向上し、さらに自然と良い口コミが生まれるという好循環（口コミDX）を実現します。

■ 今後の展望と、SweetLeap株式会社の包括的サポート体制

SweetLeap株式会社は、「口コミロボ(TM)」の提供にとどまらず、WEB広告運用を通じた地域密着型の集客サポートや、最新のAI技術を用いたシステム開発による業務効率化支援など、デジタル領域の課題解決を幅広く行っています。

今後は、今回入賞した「口コミロボ(TM)」を地域集客の入り口とし、WEB広告による認知拡大からAIシステムによる業務改善まで、北摂地域の企業・店舗が抱える課題をワンストップで解決する「包括的なデジタルパートナー」としての歩みを加速させてまいります。

■会社概要

社名：SweetLeap株式会社

代表者：石谷 太志

事業内容：

・「口コミロボ(TM)」の運営：https://kuchikomirobo.com/

・デジキタ～北摂の広告代理店～：https://socialmediamarketing.jp/

・デジキタ～北摂のAIシステム開発～：https://dejikita.com/