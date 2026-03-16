Z900RS用【EFFEXローダウンキット】26年モデルの適合追加

株式会社プロト

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、【EFFEX Z900RS用ローダウン・ショートサイドスタンド・COMPキット】の2026年モデルの適合を追加をしました。

エフェックスとは

オートバイもクルマのように、ポジションを自分に合わせたい。車体が本来持つ設計思想を生かしつつ、理想的なポジションを追求したい。「最小にして、最大の効果」 をコンセプトに誕生したバイクのポジション調整系ブランド。車種専用イージーフィットハンドル、ローダウンキット、ゲルザブ等をリリース。

その中で「足つきで乗りたいバイクを諦めない」をテーマに、新型・現行車両を中心に、これからバイクに乗るエントリー・未来のオートバイユーザーに向けて、足つき性やポジションの改善を図るプロトオリジナルブランド EFFEX（エフェックス）ローダウンシリーズ。

エフェックス Z900RS ’18-26 ローダウン

純正リアサスペンション リンクプレート部を交換することで、シート高を20mm下げます。（写真右）

20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。「信号待ち」や「一時停止」といった、停車時の不意の「ふらつき」などの不安を払拭することで、ライディングに余裕が生まれることで、ストップ＆ゴーが多い街中でも気疲れしない。安心して足をつける。楽に取りまわせる。落ち着いて交差点を曲がれる。また、エフェックスのローダウンキットは純正の乗り味を悪化させないよう、スタンダード車両のリアサスペンションの特性を分析し、「サスペンションの動きを活かすこと」を前提に開発。車種毎にダウン量を適切に設定することで、足つきの不安感無く、乗ってもしっかり楽しい、充実したバイクライフを実現することができます。



＊数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。

＊ローダウン量に応じてヘッドライト光軸の調整を行って下さい。

商品紹介動画

社員がつくる商品紹介 「プロトツーリング部」の動画による商品説明はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HoKXMjOHBw0 ]

# 351 【EFFEX】Z900RS 2026年モデル ローダウンキット適合追加しました!!

EFFEX ローダウンキット

■適合：KAWASAKI Z900RS 18-26

■車高変化：約20mmダウン

■品番：PHA762D

■価格：\8,250(税込)

■発売時期：発売中

EFFEX ショートサイドスタンド

■適合：KAWASAKI Z900RS 18-26

※EFFEX ローダウンキット装着車両用

■品番：PHS762

■価格：\16,500(税込)

■発売時期：発売中

ローダウンCOMPキットとは、ローダウンキットとショートサイドスタンドのお得なセット品です。EFFEX ローダウンCOMPキット

■適合：KAWASAKI Z900RS 18-26

■車高変化：約20mmダウン

■品番：PHA762D-SET

■価格：\22,275(税込)

■発売時期：発売中

◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。





【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/