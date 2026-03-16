『圧電×MEMS×IoTが実現する「バッテリーレス社会・見えないセンサー網」白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年3月16日、『圧電×MEMS×IoTが実現する「バッテリーレス社会・見えないセンサー網」白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

「電池を不要にする素材」が、社会インフラの根本を変えつつある。

本白書（470ページ）は、圧電材料・MEMS・IoTが融合する「バッテリーレス・自己給電センサー社会」という新産業パラダイムを、材料科学・デバイス工学・市場分析・産業応用の4軸で体系的に解析した専門レポートである。

圧電デバイス市場は2030～2033年に数百億ドル規模への拡大が複数機関から予測されており、エナジーハーベスティングはCAGR二桁成長見通しが提示されている。

PZT・PVDF・無鉛系（KNN、AlScN）・単結晶（PMN-PT、LiNbO₃）から圧電MEMS・フレキシブル膜・圧電コーティングまで、75テーマにわたる材料・デバイス・応用の全容を一冊で網羅している。

医療・インフラ・自動車・ウェアラブル・航空宇宙・ロボティクス・スマートシティという多産業にまたがる実装ロードマップと、Bosch・STMicroelectronics・Vesper Technologies等の主要プレーヤー戦略を収録する。

■ 利用シーン（例）

本レポートは、以下の実務課題の解決に直接活用できる。

▼ １. 技術戦略・R&D優先度の設定

PZT薄膜・AlN薄膜・ZnO・PVDF・PMN-PT単結晶など15種以上の材料系を横断し、材料特性・製造プロセス・用途要件・設計トレードオフが章別に整理されている。AI駆動の材料設計（GNN・マルチフィデリティ学習・自動実験プラットフォーム）による高速材料探索の最前線も詳説されており、自社R&Dのロードマップ策定に直接活用できる。

▼ ２. バッテリーレスIoT・インダストリー4.0への対応

圧電MEMS振動エネルギーハーベスティング（MITのPZT薄膜デバイスでリチウムイオン電池に匹敵するエネルギー密度を実現）、磁歪-圧電複合ハーベスター（従来比385%出力向上）など、配線レス・電池交換不要のセンサーノード実現に向けた技術エビデンスが豊富に蓄積されている。工場の予知保全（PdM）・構造ヘルスモニタリング（SHM）のTCO最適化に活用できる。

▼ ３. 医療・ヘルスケア分野の技術評価

超音波イメージング用PMUT・圧電ナノ材料によるがん治療（ピエゾダイナミック・ケモダイナミック・フォトサーマル統合）・神経刺激インターフェース・超音波駆動型ドラッグデリバリー・筋骨格系再生医療スキャフォールドなど、圧電技術の医療応用フロンティアが体系的に収録されている。

▼ ４. 投資・競合分析・M&A評価

Bosch Sensortec・STMicro（TFP技術・Lab-in-Fab構想）・Vesper Technologies（圧電MEMSマイク）・CEA-Leti（200mm無鉛圧電MEMSプロセス）・Tyndall研究所など、グローバルエコシステムの主要プレーヤー動向と技術IP動向が詳細に分析されている。VC・M&A担当が競合ポジショニングを俯瞰するマスターマップとして機能する。

▼ ５. 製造・スケール化・TEA（技術経済性評価）

R2R印刷×PVDFフィルム・電紡×テキスタイル・焼結×機械加工（セラミックス）・半導体前工程×MEMS/アレイという4スケール化パターンそれぞれについて、CAPEX/OPEX・歩留まり・LCOx（センシング/アクチュエーション/ハーベスティングの均等化コスト）の実務評価フレームが体系化されている。

■ アクションプラン／提言骨子

本レポートの知見は、以下の3段階のアクションフレームで実装可能である。

▼ 【近未来：～2028年 ／ 既存市場でのMEMS・ハーベスタ先行導入】

圧電MEMSセンサー（加速度・圧力・マイク）の産業設備へのPdM導入、PVDFフレキシブルフィルムを用いたウェアラブルヘルスモニタリングデバイスのパイロット展開、自動車エアバッグ・TPMS向け圧電センサーの高性能MEMS化が有効な先行投資領域である。バッテリーレスセンサーノードによる配線・電池交換コスト削減効果は、ライフサイクルTCOで早期回収が可能である。

▼ 【中期：2028～2035年 ／ 無鉛化対応とスマートインフラ・医療への本格展開】

RoHS・REACH対応の観点から無鉛圧電材料（KNN・AlScN・BNT-BT系）への段階的移行を推進し、CEA-Letiが先行する200mmウェハ対応プロセスの量産適用を見据えた製造パートナー選定が重要となる。橋梁・トンネル・建物への埋込圧電SHMシステムの規格整備と、超音波PMUTアレイを用いたウェアラブル医療診断デバイスの薬事承認取得が主要マイルストンとなる。

▼ 【長期：2035年以降 ／ バッテリーレス社会・見えないセンサー網の実現】

エネルギーハーベスタ＋圧電MEMSセンサー＋エッジAIが一体化したゼロ配線・ゼロバッテリーのインテリジェントセンサーノードが、スマートシティ・工場・医療インフラに分散配置される社会が実現する。圧電ナノ材料による非侵襲神経刺激・スマートドラッグデリバリー・組織再生が次世代医療の中核となり、圧電ロボットスキンが協働ロボットの標準インターフェースになると予測される。

■ 推奨読者／ゴール（例）

▼ 製造・プロセスエンジニア

R2R・電紡・焼結・MEMS前工程の4スケール化パターンとTEAフレームを用いて、自社製造コスト構造を最適化する

▼ 投資家・VC・M&A担当

圧電MEMSスタートアップのIP動向・資金調達環境・エコシステム構造を把握し、投資判断とデューデリジェンスの精度を高める

▼ 政策立案者・標準化機関

RoHS/REACH対応鉛フリー化ロードマップ、医療規格（ISO 13485）・車載規格（IATF 16949）への対応要件を体系的に把握する

▼ 圧電MEMS関連産業・技術の関与者

75テーマ（材料×デバイス×応用）を横断するマスターマップとして活用し、技術成熟度評価と競合技術ポジショニングを行う

▼ 圧電MEMS関連の市場アナリスト・事業開発担当者

医療・自動車・インフラ・ウェアラブル・IoTの各セグメント別市場機会とCAGR予測を把握し、参入優先度を特定する

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

▼▼▼

圧電×MEMS×IoTが実現する「バッテリーレス社会・見えないセンサー網」白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887170

▼▼▼

圧電×MEMS×IoTが実現する「バッテリーレス社会・見えないセンサー網」白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887171

▼▼▼＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/battery-free-society-invisible-sensor-network.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年3月日

● ページ数

470ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249