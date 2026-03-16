NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、詰田川での河川ごみ回収実証実験で累計76kg回収。2026年度、再資源化を含む「循環型モデル」の全国展開へ始動。

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、代表理事：江川裕基、田中秀典）は、2026年2月14日（土）～18日（水）の5日間、香川県高松市の2級河川・詰田川で5回の河川ごみ回収実証実験を実施し、総計20.15 kgのごみを回収しました。

これにより、2025年度に実施した計4回（20日間）の実証実験を通じて、累計回収量は76 kgに到達。

2026年度は、「持続可能な循環型モデル」の構築と、他地域への展開を進めていきます。

第5回河川ごみ回収実証実験の概要

調査機器で流速を調べている様子

実施期間： 2026年2月14日（土）～2月18日（水）〈5日間〉

実施場所： 香川県高松市 詰田川（二級河川）

目的：装置の耐久性・施工性の向上、調査機器の試験導入

実施主体：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル

協力： TOTO水環境基金 他

実証結果

回収総量： 20.15 kg（5日間）

└ 日平均：4.03 kg/日

主な回収物：飲料用ペットボトル・レジ袋・フィルム類・缶・発泡スチロール・シリコーン 生活ごみ 等

改良ポイント

回収した河川ごみ

接合部に金属パーツ採用：これにより接合強度が従来ロープを使用していた時から約2倍向上また、パーツ同士の組み立てに必要な作業時間を大幅に短縮

網幅と深さの見直し：運びやすさ・ごみの回収しやすさを考慮したサイズにするべく調整

データ公開

河川ごみ回収装置「kawasemi002」

海洋ごみマップに回収したごみの記録をアップロードしております。

下記のリンクからマップに移動していただき、左側の「No.」の検索バナーにて「COE0001158」と検索すると回収した河川ごみの情報が出てきます。

海洋ごみマップ

海洋ごみマップリンク：https://cleanoceanensemble.com/activity/marinedebris/map/

2026年度の目標

2026年度は、これまでの技術検証フェーズから、社会システムとしての「完成」を目指すフェーズへと移行します。

１. 「循環型モデル」のミニマム実証

回収装置によるごみの捕捉、回収、そして再資源化パートナーへの発送、アップサイクル製品化までを最小単位で実施します。

最終目標は、装置を河川に常設し、維持管理・回収スキーム・物流フローまでを構築することで、

海洋ごみ流出を恒常的に抑制するモデルを完成させることです。

２. 他地域へのエリア拡大

香川県詰田川で実施してきたノウハウをもとに、他地域での実証実験を展開します。

それぞれの地域特性（河川の規模やごみの種類）に合わせた運用ノウハウを蓄積することで、

日本全国の河川へ導入可能な汎用性の高いシステムの構築を目指します。

河川ごみ回収PJTリーダーからのコメント

河川ごみ回収PJTリーダー：室谷 雄作

いつも当団体をご支援いただき本当にありがとうございます。

2025年度は、計4回の実証実験を重ね、多くの企業視察を受け入れるなど、産官学連携の輪が大きく広がった1年となりました。

回収装置も、初期の装置と比較して運用コストと耐久性が劇的に改善され、現実的な解決策としての精度が高まっています。

2026年は、再資源化までを見据えた『循環型モデル』の構築とエリア拡大に挑みます。

このミニマム実証を成功させ、他地域へも活動の輪を広げていきます。

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、当団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/

●ボランティア・プロボノとして参加する

当団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

ITエンジニア

マーケティング

営業・協賛パートナー支援

人事

現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月１回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

（プロボノ参加以外に当団体の活動などに対する質問も受け付けております）

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中秀典

・主な活動国：日本、モザンビーク、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。