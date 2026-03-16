【ちえうみ】「ちえうみ書評委員」第二期委員発表！

株式会社佼成出版社

株式会社佼成出版社（本社：東京都杉並区、代表取締役：中沢純一）が運営するWebメディア「ちえうみPLUS」は「ちえうみ書評委員」第二期委員を発表しました。第二期委員の任期は【2026年4月1日～2028年3月31日】です。

第二期委員発表動画：https://youtu.be/YhZBpC0V-BE(https://youtu.be/YhZBpC0V-BE)

■ちえうみ書評委員とは？

「ちえうみ書評委員」は、宗教学者の釈徹宗氏を委員長に迎え、2025年4月に始動しました。

専門性のある中・上級者向けの仏教書を中心に、宗教・哲学・思想書など関連書籍を対象とした新刊書籍を紹介するものです。向学心がある読者に向けて紹介することを目的に、多様な評価と専門的な視点を取り入れた記事を配信することで、仏教書や宗教書が広く社会で手に取られることをめざしています。

特設サイト：https://chieumiplus.com/bookreviewer

■参加書評委員（※五十音順）

〈委員長〉

釈 徹宗（僧侶・宗教学者）



〈第二期委員〉任期：2026年4月1日～2028年3月31日

小川公代（英文学者）

1972生まれ。英文学者。上智大学教授。 1972年和歌山県生まれ。専門はロマン主義文学、医学史。さまざまな文学作品を読むことから「ケアの倫理」について考察した『ケアの倫理とエンパワメント』を2021年に発表。その後も広く「ケア」についての講演、雑誌、新聞にて執筆活動を行なっている。2025年にはNHK Eテレ『100分de名著ドラキュラ』に出演。近刊は『ゆっくり歩く』（医学書院）のほか、『ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる』（岩波書店）、『世界文学でケアを読み解く』（朝日新聞出版）、『翔ぶ女たち』『ケアする惑星』（講談社）、『ゴシックと身体 想像力と解放の英文学』（松柏社）など著書多数。翻訳書にシャーロット・ゴードン『メアリー・シェリー 『フランケンシュタイン』から〈共感の共同体〉へ』（白水社）がある。

荻田泰永（北極冒険家）

2000年よりカナダ北極圏やグリーンランド、北極海、南極大陸にて主に単独徒歩による冒険を実施。これまで南北両極地を１万キロ以上踏破。2016年にはカナダからグリーンランドそれぞれの最北の集落を繋ぐルートを単独踏破（世界初）、2018年には無補給単独徒歩により南極点に到達（日本人初） 第２２回植村直己冒険賞受賞。著書「考える脚」が第９回梅棹忠夫山と探検文学賞受賞。井上奈奈との共著「PIHOTEK 北極を風と歩く」が第２８回日本絵本賞大賞。著作は他に「北極男」「君はなぜ北極を歩かないのか」など。 2021年より神奈川県大和市にて、書店「冒険研究所書店」を営む。

小俣ラポー日登美（歴史学者）

奈良県立大学准教授。東京大学文学部卒。ストラスブール大学歴史学部D.E.A.。フランス、パリ国立高等硏究院第五部門（宗教学）、およびスイス、フリブール大学文学研究科PhD.。京都大学白眉センター 特定准教授を経て現職。専門は、宗教史、東西文化交流史。著書 Des Indes lointaines aux scenes des colleges: Les reflets des martyrs de la mission japonaise en Europe (XVIe - XVIIIe siecle), （Aschendorff, 2020）は、『アナール（Annales. Histoire, Sciences Sociales）』誌上（近年の宗教研究書の書評特集号・2023年）で紹介された。『殉教の日本──近世ヨーロッパにおける宣教のレトリック』（名古屋大学出版会、2023年）はサントリー学芸賞受賞。文理の研究者で執筆した編著『「事実」の交差点 : 科学的対話が生まれる文脈を探して 』（ナカニシヤ出版、2025年）では、聖遺物についての論考を展開。第21回日本学士院学術奨励賞、ならびに第21回日本学術振興会賞を受賞。

加藤喜之（宗教学者）

1979年名古屋市生まれ。立教大学文学部キリスト教学科教授。2013年プリンストン神学大学院博士課程修了（Ph.D取得）。東京基督教大学准教授、ケンブリッジ大学クレア・ホール（カレッジ）、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでの客員フェローなどを経て、現職。専門は思想史、宗教学。主な著書に、『福音派：終末論に引き裂かれるアメリカ社会』（中公新書、2025年）。共著に『キリスト教から読み解くヨーロッパ史』（ミネルヴァ書房、2025年）、『日本史を宗教で読みなおす』（山川出版、2025年）。『ルネサンス・バロックのブックガイド』（工作舎、2019年）、『記憶と忘却のドイツ宗教改革』（ミネルヴァ書房、2017年）、など。

川瀬 慈（人類学者・詩人）

1977年、岐阜県生まれ。専門は映像人類学、アフリカ地域研究。エチオピアの宗教、音楽文化、さらに、日本におけるアフリカ移民を主な対象に、民族誌映画の制作と人類学研究を行っている。主な著書に、『ストリートの精霊たち』（世界思想社、2018年、第6回鉄犬ヘテロトピア文学賞）、『エチオピア高原の吟遊詩人 うたに生きる者たち』（音楽之友社、2020年、第43回サントリー学芸賞、第11回梅棹忠夫・山と探検文学賞）、『叡智の鳥』（Tombac／インスクリプト、2021年）、『見晴らしのよい時間』（2024年）、『エチオジャズへの蛇行』（音楽之友社、2024年）などがある。客員・招聘教授として、ハンブルク大学、ブレーメン大学、ミュンスター大学、山東大学、アジスアベバ大学などで教鞭を執る。

川村悠人（インド古典学者）

1986年生まれ。古代・中世インドの言語論、詩と美学、神話を研究している。現在、広島大学大学院人間社会科学研究科・教授（4月から東京大学東洋文化研究所・准教授）。著書に、『バッティの美文詩研究――サンスクリット宮廷文学とパーニニ文法学』（法藏館）、The kāraka Theory Embodied in the Rāma Story: A Sanskrit Textbook in Medieval India, D.K. Printworld, 『神の名の語源学』（溪水社）、『ことばと呪力――ヴェーダ神話を解く』（晶文社）、『パーニニ文法学講義』（臨川書店）、『ソシュールとインド――構造主義の源流を求めて』（人文書院）がある。

高尾賢一郎（イスラーム研究者）

1978年三重県生まれ。同志社大学大学院神学研究科博士後期課程満期退学。博士（神学）。専門は現代イスラーム思想・社会史。著書に『イスラーム宗教警察』（亜紀書房、2018年）、『宗教と風紀－－－－〈聖なる規範〉から読みとく現代』（岩波書店、2021年、共編著）、『サウジアラビア－－－－「イスラーム世界の盟主」の正体』（中公新書、2021年）など。

朱 喜哲（哲学者）

1985年大阪生まれ。哲学者、大阪大学招へい准教授。大阪大学文学部卒、同大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。また企業においてさまざまな行動データを活用したビジネス開発に従事し、ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋や共同研究の推進にも携わっている。著書に『〈公正フェアネス〉を乗りこなす』(太郎次郎社エディタス)、『人類の会話のための哲学』『バザールとクラブ』(よはく舎)、『NHK100分de名著 ローティ「偶然性・アイロニー・連帯」』(NHK出版)など。

問芝志保（宗教社会学者）

東北大学大学院文学研究科 准教授。専門は宗教社会学、日本近現代宗教史、先祖祭祀・葬送墓制。

1984年、札幌市生まれ。筑波大学第二学群比較文化学類卒業後、一般企業にて就業（約5年間）。大正大学大学院文学研究科宗教学専攻修士課程、筑波大学大学院人文社会科学研究科哲学・思想専攻一貫制博士課程修了。2022年より現職。単著に『先祖祭祀と墓制の近代-創られた国民的習俗』（春風社、2020年）。

藤井麻央（宗教学者）

東京工業大学環境・社会理工学院社会・人間科学 博士課程修了。博士（学術）。専門は、宗教学、特に近代民衆宗教と教派神道の研究。論文「金光教の組織化における教会制度と教えの関係」にて2021年度「宗教と社会」学会奨励賞、論文「泡沫の小集団・信徳舎の活動とその特質」にて第21回涙骨賞（中外日報社）を受賞。宗教研究の他、トランスディシプリナリー研究のマネジメントに携わる。現在、大谷大学真宗総合研究所研究員、国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター特任フェロー。

ブレニナ・ユリア（仏教史研究者）

大阪大学日本語日本文化教育センター招へい研究員。大阪大学言語文化研究科博士後期課程修了。博士（日本語・日本文化）。学位論文「近代日本における日蓮仏教の宗教思想的再解釈 --田中智学と本多日生の「日蓮主義」を中心として」にて第10 回国際宗教研究所賞奨励賞受賞。専門は日本近代思想史・宗教史・仏教史・仏教文化史・メディア史。近年の著書に『近代日本の教育と仏教-- 人間形成論と国家主義の相剋』（共著、法藏館、2026年）、『読んで観て聴く近代日本の仏教文化』（共著、法藏館、2024年）など。近年の論文に“A Messenger from the Buddha to Modern Japan: Matsudaira Toshiko’s Social Activism, Writings, and Faith in the 1920s and 1930s”（*Japan Review* 40, 2025）、「明治後期における青年たちの日蓮鑽仰と活字メディア--日蓮遺文・高山樗牛・雑誌に着目して」（『メディア史研究』54号、2023年）など。

道蔦汐里（宗教研究者）

1996年、神奈川県生まれ。東京科学大学環境・社会理工学院博士後期課程に在籍中。専門は宗教社会学で、現代日本における新宗教を対象に研究している。公益財団法人国際宗教研究所・宗教情報リサーチセンター研究員、宗教文化教育推進センター事務局研究員、宗教情報センター委託研究員。論文に「『宗教2世』をめぐる用語と意味の変遷」（中外日報社、第21回涙骨賞奨励賞）がある。



〈第一期委員〉任期：2025年4月1日～2027年3月31日

大谷由香（仏教学者）

碧海寿広（宗教学者）

亀山隆彦（仏教学者）

君島彩子（宗教学者）

白川密成（僧侶・作家（随筆家））

吉村昇洋（臨床心理士・精進料理家）

■任期

各期：2年間

■釈徹宗（ちえうみ書評委員長）コメント

「ちえうみ書評委員制度」に大きな期待を寄せています。この制度では、様々な方々に参画していただきたいと思っていますし、幅広い年代の人に論評してもらいたいです。研究書を読んでいると「あの人に読んでもらいたいな」と思うことがよくあります。この制度を通じて、そうした思いが実現し、多くの方々が新たな本と出会う機会が広がることを願っています。また、この制度は本の書き手、評者、そしてそれを読む読者の三者にとって、それぞれ利益（りやく）があります。書き手は自分の本が新たな視点で紹介され、評者は深い読みを通じて学びを得る。そして読者は、多様な視点に触れながら良書と出会うことができる。このように、三者が互いに響き合う場として、この制度が発展していくことを期待しています。

■「ちえうみPLUS」とは

学びと実践を深める新しい仏教メディア

仏教・宗教・信仰に携わるさまざまな人と手をとり、「連載」「インタビュー」「寄稿・コラム」「ブックレビュー」などの企画や、イベント・動画配信等を通じて多方面から仏教の智慧を世に発信している。

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■「ちえうみ」とは

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