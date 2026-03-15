【香川ファイブアローズ】B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26 ホーム開催決定と試合開始時間決定のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。

2026年3月15日(日)の勝利により、B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26 での4位以上が確定したため、「B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26（準々決勝）」をホーム開催することが決定いたしました！試合開始時間も決定しましたので、お知らせいたします。

また、「B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26（準決勝）」 および「 B3 PLAYOFFS FINALS 2025-26（決勝）」がホーム開催となった場合の試合開始時間も確定しましたので、合わせてお知らせいたします。



チケット販売については、あらためてご案内いたします。

B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26 ホーム開催決定

【B3 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26】(準々決勝)

GAME1：2026年4月28日（火） 19:00 TIP OFF

GAME2：2026年4月29日（水祝）15:00 TIP OFF

GAME3：2026年4月30日（木） 19:00 TIP OFF

対戦相手：未定

会場：あなぶきアリーナ香川(メイン)

※会場確保の関係でB3リーグが発表した開催予定の範囲からは変わっております。





「B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26（準決勝）」「B3 PLAYOFFS FINALS 2025-26（決勝）」日程・会場・試合開始時間 ※ホーム開催となった場合

※2026年3月15日(日)現在ホーム開催は確定しておりません。



【B3 PLAYOFFS SEMIFINALS 2025-26】(準決勝)

GAME1：2026年5月9日（土） 14:00 TIP OFF

GAME2：2026年5月10日（日）14:00 TIP OFF

GAME3：2026年5月11日（月）19:00 TIP OFF

対戦相手：未定

会場：あなぶきアリーナ香川(メイン)



【B3 PLAYOFFS FINALS 2025-26】(決勝)

GAME1：2026年5月18日（月） 19:00 TIP OFF

GAME2：2026年5月19日（火） 19:00 TIP OFF

GAME3：2026年5月20日（水） 19:00 TIP OFF

対戦相手：未定

会場：あなぶきアリーナ香川(メイン)

※会場確保の関係でB3リーグが発表した開催予定の範囲からは変わっております。



※2戦先勝方式のため、GAME3はGAME2終了時点で1勝1敗の場合に開催されます。

※最終順位確定後に、B3リーグより試合日程、会場に関しての正式発表がされます。