『バイオベース複合材料（コンポジット）：バイオとエレクトロニクスの交差領域白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年3月16日、『バイオベース複合材料（コンポジット）：バイオとエレクトロニクスの交差領域白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

「生命の素材」が、産業の根幹を書き換えつつある。

本白書は、バイオベース複合材料という戦略的新素材カテゴリーを「材料科学」「産業応用」「エレクトロニクス融合」「サステナビリティ設計」の4軸で体系的に解析した専門レポートである。

構造バッテリーコンポジット・マイセリウム複合材・ナノセルロース強化材・天然繊維コンポジットなど、次世代バイオ素材の技術全容を40テーマにわたり網羅している。

EV・eVTOL・航空宇宙・建築・医療・包装・ファッションという多産業にまたがる商業化ロードマップと市場動向を実例とともに記述する。

世界経済フォーラム（WEF）が2025年の注目技術に挙げた構造バッテリーコンポジットをはじめ、バイオとエレクトロニクスが交差する学際融合領域の最前線を提供する。

■ 利用シーン

本白書は、以下の実務課題の解決に直接活用できる。

▼ １. 材料戦略・R&D方向性の策定

ヘンプ・竹・ジュート・フラックス・シサルなど20種以上の天然繊維複合材から、マイセリウム・藻類・ナノセルロース・リグニン由来カーボンファイバーまで、バイオベース複合材の全体マップを一冊で把握できる。構造設計・機能構成・複合材応用・課題が各章で体系化されており、自社R&Dの方向性検討に即活用できる。

▼ ２. 脱炭素・ESG戦略の裏付け資料

LCA駆動の材料設計フレームワーク（マルチオブジェクティブ最適化・サロゲートモデル・プロセスシミュレーション連携）が詳説されており、製品カーボンフットプリント（PCF）開示やサステナビリティレポートの根拠資料として機能する。EUグリーンディール・CSRD対応が迫られる企業担当者にとって、実践的な知識基盤となる。

▼ ３. 新規事業・市場参入の機会特定

Ecovative Design（マイセリウム）によるIkea・Dell向け包装材供給実績、バイオPET/PEF複合材の飲料ボトル～自動車内装への展開シナリオ、構造バッテリーのEV・eVTOL適用ロードマップなど、リアルなビジネスモデルと商用化ステータスが豊富に記述されている。

▼ ４. 投資・スタートアップ評価

マイセリウム系スタートアップの資金調達動向（850万ドルクラスのシード調達実例）やエコシステムプレーヤー（農業・林業・材料メーカー・ブランドオーナー・研究機関）の構造が分析されており、VC・インパクト投資判断の参考資料として機能する。Ceresana「Future of BioBuilding」など国際的な業界動向も収録される。

▼ ５. サプライチェーン・調達の多角化

農業残渣・廃棄物由来原料（米ぬか・トウモロコシ茎・籾殻・海藻バイオマスなど）の活用事例と、NEDOやJST支援による国内産学連携の最新動向が記述されており、調達の多様化とリスクヘッジ戦略に役立てられる。

■ アクションプラン／提言骨子

本白書の知見は、以下の3段階のアクションフレームで実装可能である。

▼ 【短期：0～2年 ／ ニッチ・高付加価値市場での先行展開】

マイセリウム包装材（発泡スチロール代替）・ナノセルロース強化バイオプラスチック（高付加価値包装）・米ぬか複合材（食品トレイ・日用品）など、すでに商用化段階にある技術から先行投資を開始することが有効である。藻類ベース複合材や植物繊維強化SIPもパイロット案件での実証段階にあり、デザイン性とサステナビリティストーリーで差別化できる。

▼ 【中期：2～5年 ／ 規格整備と量産ライン化】

天然繊維複合材（麻・亜麻・ケナフ）の自動車内装・構造部材への本格展開、バイオPET/PEFの食品包装～電子機器筐体への拡大、バイオコンクリートのインフラ・建築規格取得が主要テーマとなる。LCA統合設計を標準プロセスに組み込み、「低CO2グレード」として顧客提案する体制の整備が競争優位に直結する。

▼ 【長期：5～10年 ／ バイオとエレクトロニクスの統合プラットフォーム】

構造バッテリーコンポジット（CFRPと電池の一体化）が自動車・航空機のアーキテクチャを根本から変え、リグニン由来カーボンファイバーが炭素繊維市場を塗り替える可能性がある。マイセリウム・藻類・バイオPEFを軸としたデジタルツイン連携型バイオリファイナリーが、循環型バイオ素材産業の新標準となると予測される。

■ 推奨読者／ゴール

▼ 産業・技術アナリスト

20種超の天然繊維複合材＋新興バイオ素材を横断するマスターマップとして活用し、技術ポジショニングと競合評価を行う

▼ 市場アナリスト・事業開発担当

包装・建築・自動車・航空・医療・電子機器の各産業における参入機会とロードマップを特定する

▼ ESG・サステナビリティ担当

LCA駆動設計フレームワークとPCF開示手法を把握し、脱炭素戦略の材料面での実装根拠を得る

▼ 投資家・VC・M&A担当

バイオマテリアルスタートアップの商業化ステージ・資金調達動向・エコシステムを把握して投資判断精度を高める

▼ 政策立案者・標準化機関

防火・生分解性・食品安全・LCA方法論に関するバイオ素材規格の策定根拠を体系的に収集する

［以上］

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▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

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バイオベース複合材料（コンポジット）：バイオとエレクトロニクスの交差領域白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887163

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バイオベース複合材料（コンポジット）：バイオとエレクトロニクスの交差領域白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887164

▼▼▼＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/bio-based-composite-materials.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年3月16日

● ページ数

230ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

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