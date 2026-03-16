「ダブルアンド デイナイト」 から、上品で機能的なスーツケース　「スオラ スーツケース」デビュー

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社: 東京都渋谷区 代表取締役社長: 森下 宏明）は、働く女性が１週間を最高に気持ち良く始めるためのお仕事バッグを提案する「W&.Day/Night」（ダブルアンド デイナイト）より、品のある機能的なスーツケース「スオラ スーツケース」を、公式オンラインストアにて販売を開始しました。

「スオラ スーツケース」は、波のように揺らぐ美しいリブデザインをあしらったボディに、快適な機能を備えたスーツケースです。ボディ表面には傷が付きにくいマット加工を施し、機能的ながらやさしく上品な印象に仕上げました。荷物を整理しやすい内装仕様や、出張先でのPC 作業に役立つスーツケース上部のフラットな設計、容量が増やせるエキスパンダブル機能など、ダブルアンド デイナイトらしい細やかな気配りが随所に光ります。機内持ち込みサイズと預け入れサイズの2型展開で、日々の移動から出張や旅行まで、あらゆるシーンで華やかに活躍します。

■ 機能紹介

整理しやすい内装仕様

オリジナル柄を採用した内装には、ジャケットなど大きな衣類を分けて収納できるポケット「ドレスクローゼット」を配置。その他、小物収納に適したマチ付きポケットや、中身が見えるシースルーポケットを備えます。

出張時に役立つ「フラットルーフトップ」設計

スーツケース上部を平らにした「フラットルーフトップ」設計。出張先でのPC作業やメモ書きの際に、デスク代わりとして活用できます。

荷物が増えても安心な「エキスパンダブル」機能

マチ幅を広げ容量を増やせる「エキスパンダブル」機能を搭載。

快適な移動を叶える「キャスターストッパー」

手元でキャスターを固定できる「キャスターストッパー」を搭載。旋回性に優れた双輪キャスターで、快適な移動をサポートします。

■ 商品詳細

ブランド：W＆.Day/Night（ ダブルアンド デイナイト）

シリーズ：スオラ スーツケース

カラー：ブラック、ブルー

形状／品番／外寸サイズ（H×W×D）／重量／容量／税込価格

機内持込／ 09101 ／ 55×35×25(29)cm ／ 3.6kg ／ 40(50)L ／ 38,500 円

預け入れ／ 09102 ／ 67×44×26(31)cm ／ 4.2kg ／ 63(78)L ／ 41,800 円

※（）内はエキスパンダブル拡張時の数値です。

■ W＆.Day/Night ( ダブルアンド デイナイト) とは

「月曜の朝はキライだ。なんて、もう思わない」をキャッチコピーに、働く女性が1週間を最高に気持ちよく始めるためのツールとして、魅力的で使いやすいビジネスバッグや、使いやすくて心が弾む雑貨をお届けします。繊細なこだわりに応えるため、ニュートラルカラーやサイズのバリエーションを豊富に取り揃えました。Instagramや公式オンラインストアでは、働く女性のライフスタイルを豊かにするための情報コンテンツを充実させています。

公式オンラインストア：https://w-and-daynight.com/

Instagram：https://www.instagram.com/w_and_daynight/