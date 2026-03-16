大阪マーヴェラス・宮部愛芽世選手が思い出のパン屋を紹介！「学生の時、寄り道禁止だったけど…」学生時代に通った名店とは？／日常のルーティーンから恋バナまで、ぶっちゃけトークも『SVリーガー出没MAP』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月14日（土）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.2』を放送いたしました。

本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。大阪マーヴェラス編では、MCとしてバレー歴6年、令和のカリスマギャル・みりちゃむが出演し、大阪マーヴェラスの林琴奈選手、宮部愛芽世選手、西崎愛菜選手を直撃しました。

■宮部愛芽世選手が思い出のパン屋を紹介！学生時代“寄り道禁止”でも通った名店とは？

今回、出没スポットを明かしたのは、抜群の身体能力を武器にスパイクとサーブで得点を量産する大阪マーヴェラスの若き副キャプテン・宮部愛芽世選手。

まず宮部選手は、大阪・福島駅近くにある人気パン店「パネ・ポルチーニ」を紹介。母校である金蘭会中学・高校の最寄り駅・福島駅にあるお店で、「学生の時、寄り道禁止だったんですけど、よく買って帰っていました」と学生時代の思い出を振り返ります。

そんな宮部選手が、お店で特にお気に入りだというのがクリームパン。「パンがすごく薄皮なんです。クリームもパンパンで、もうクリームを食べているみたいで」と熱く語る宮部選手に、みりちゃむも興味津々。実際にお店を訪れたロケでは、そのクリームパンと人気No.1の塩フォカッチャを実食したみりちゃむが「めっちゃ重い！クリームぎっしり！」と舌鼓。「学校帰りに食べたら確かに最高！」と宮部選手に共感しました。

また、宮部選手にとっての思い出の場所として母校・金蘭会中学・高校も紹介。「当時は遊びたいと思うこともあったけど、それだけバレーに打ち込めた経験が今につながっている」と当時を振り返る宮部選手の姿が印象的でした。

さらに番組では、試合の日のルーティーンや恋愛観について語るトークも展開。宮部選手は「試合の日は絶対に化粧をする」と明かし、「スイッチが入る気がする」と理由を説明。またみりちゃむも「鏡に向かって“今日も可愛い！”って言う」「そしたら人生めっちゃ楽しくなりました」と独自のルーティーンを明かすと、選手たちも「やろうかな！」と声を上げ、撮影現場は和やかな空気に包まれます。さらに恋バナトークでは、“理想の男性像”が話題に。選手たちの意外な恋愛観も明らかとなり、トークはさらなる盛り上がりを見せました。

また前回に続き、お題に答えながら風船を繋ぐ「風船バレー」対決も実施。「3文字の生き物」というお題では、林選手が「さかな」と回答し「範囲が広すぎる！」と審議が入るなど、撮影現場はたちまち笑いに包まれます。その後、罰ゲームとして“好きな人に言われたい一言”を照れくさそうに披露した林選手。すると、みりちゃむに「ちょっと見本見せてください！」と無茶振りする場面も。思わぬ形でみりちゃむも罰ゲームに巻き込まれ、終始和気あいあいとした雰囲気で番組は盛り上がりました。

「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26 大同生命SVリーグ男女の注目試合を毎節無料で生中継。

試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供しています。

国内最高峰のバレーボールリーグを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」でお楽しみください。

■『SVリーガー出没MAP』 配信概要

・～大阪マーヴェラス・宮部愛芽世選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年3月14日（土）昼12時～

URL：https://abema.go.link/cf7vR

出演者：

【ゲスト】

林琴奈（大阪マーヴェラス）

宮部愛芽世（大阪マーヴェラス）

西崎愛菜（大阪マーヴェラス）

【MC】

みりちゃむ

・～大阪マーヴェラス・林琴奈選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年3月7日（土）昼12時～配信中

URL：https://abema.go.link/dHuOy

・～大阪マーヴェラス・西崎愛菜選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年3月21日（土）昼12時予定

URL：https://abema.go.link/kfkyr

「大同生命SVリーグ 女子」

シリーズURL：https://abema.go.link/k4IMF

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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