夜勤手当の計算ミス、もうゼロに。月額200円の勤怠管理『ICタイムリコーダー』、複雑なシフトと手当を自動で紐付ける新機能をリリース

株式会社オープントーンシフト勤務と手当などを紐づけて管理できる機能が強化

クラウド型勤怠管理システム「ICタイムリコーダー」を提供する株式会社オープントーン（本社：東京都千代田区）は、2026年3月、複雑なシフト管理と手当集計を自動化する「連動勤務種別機能」をリリースいたしました。本機能により、介護施設や製造現場で発生する「日勤から夜勤への連続勤務」や「特定シフトへの手当付与」といった管理業務が、現場の負担を増やすことなく正確に運用可能となります。

シフト管理機能を強化した背景

介護施設や医療・製造現場では、早番・遅番・夜勤など日ごとに勤務形態が異なり、シフト管理がとても複雑です。現場からは「夜勤の回数を正確にカウントして手当を付けたい」という要望が多くありましたが、これまでは「シフト表」と「給与計算用の集計値」が連動しておらず、労務担当者が各画面で確認・修正する手間が発生していました。

この「管理の二度手間」を解消し、ITに詳しくない担当者でもミスなく運用できるよう、今回のアップデートを実施いたしました。

機能の特徴

利用イメージ

- 「選ぶだけ」で手当集計可能： 管理画面で勤務パターンを選ぶだけで、手当などの集計に使えるイベントが自動セットされます。- 現場は「打刻するだけ」： 従業員は従来通り出退勤操作をするだけ。日々のコメントなどで補う必要はありません。- シフト機能ありでも低コスト： 月額200円（1人あたり）から導入可能。コスト面でのハードルも最小限に抑えています。

管理画面の「勤務体系設定」で一度連携ルールを作れば、あとは日々のシフトを登録するだけ。

今後の展望

連携したい勤務体系を選択勤務体系に紐づける勤務種別（夜勤など手当の対象）を選択シフト機能で連携設定した勤務体系を登録各勤務表で勤務種別がカウント

「ICタイムリコーダー」は、今後も介護、製造、飲食など、日本の屋台骨を支える現場のDXを支援します。「現場ファースト」の精神で、誰もが恩恵を受けられるITサービスを提供し、中小企業の労働環境改善に寄与してまいります。

■ クラウド型勤怠管理システム「ICタイムリコーダー」について

「ICタイムリコーダー」は、初めての勤怠管理のDI・DXを進める中小企業を中心に導入が広がるクラウド型勤怠管理システムです。月額200円（1人あたり）という低価格ながら、勤怠管理に必要な機能と電話をメインとした運用支援サポートを提供しています。

製品サイト：https://web.ic-tr.jp/

- 多彩な打刻手段： ICカードのほか、スマホ（位置情報取得）、QRコード、顔認証、虹彩認証など、現場環境に合わせた選択が可能です。- 複雑な管理も自動化： 有給休暇の自動付与、残業申請のワークフロー、給与ソフト連携など、バックオフィスの業務効率を大幅に向上させます。- 柔軟な契約形態： 1ヶ月単位の完全従量制のため、季節イベントやコールセンターなど、短期間・大人数の現場でも無駄なくご利用いただけます。■ 本件に関するお問い合わせ先

デモ画面の実演や、貴社の運用に合わせた個別相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

お問合せ： https://web.ic-tr.jp/top/contact

E-mail： workinghours-sales@opentone.co.jp

TEL： 03-4530-6222（受付時間：平日10:00～18:00）

FAX： 03-6368-4458

■ 運営会社情報

株式会社オープントーンは、「まだないものを、まだ届かないところへ」を合言葉に「Enterprise Solution」を提供するトータルプロバイダーです。

会社名：株式会社オープントーン

所在地：東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル6F

代表者：代表取締役社長 佐藤 大輔

事業内容：勤怠管理システムや各種サービスの開発・提供、AI、ビッグデータ、IoT等、IT技術を用いた研究開発

U R L：https://www.opentone.co.jp/