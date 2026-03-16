とことこあーす株式会社

「旅を通して、人と出会い、学ぶ」を軸に旅をつくる、とことこあーす株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：戸田愛）は、株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区、代表：山口絵理子）の創業20周年を記念する特別ツアー『バングラデシュ ファクトリー見学＆モノづくり体験ツアー』を共同企画・プロデュースしました。

本ツアーでは、世界品質のプロダクトを生み出す工場を訪れるだけでなく、職人と肩を並べて、参加者限定オリジナルアイテムの製作を体験できます。

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスの原点、バングラデシュへ。

活気あふれる首都ダッカの街を歩き、現地の職人やマザーハウス社員との対話を通じて、「作る人」や「使う人」の境界が交わる瞬間に出会える特別な体験です。

職人と肩を並べてものづくり（バングラデシュの工場）活気あふれるダッカの街並み

ブランドの原点に出会う旅

マザーハウスは「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念のもと、2006年にバングラデシュでのものづくりからスタートしました。

現地の素材や職人の手仕事の可能性を信じ、挑戦を続けてきたそのはじまりの地がバングラデシュにあります。

2026年、マザーハウスはブランド創業20周年という節目を迎えます。

本ツアーでは、ものづくりに携わる人々やバングラデシュの活気を肌で感じていただけます。

さらに、次世代の拠点となる新工場予定地の視察では、マザーハウスの20年の歩みだけでなく、これからの可能性にも一緒に立ち会うことができる特別な機会となっています。

ブランドの想いを旅にする、とことこあーす

はじまりの地で原点に出会う新たな工場の建設予定地（バングラデシュ）

とことこあーすは、観光地を巡るだけではなく、現地で暮らす人々や社会の取り組みと出会うことで、参加者の価値観や視点が広がる旅を大切にしてきました。

旅づくりを通して、ブランドや地域、人の挑戦に耳を傾け、そこにある物語と出会うきっかけをつくっています。

今回のツアーは、マザーハウスのものづくりの現場を訪れ、そこで働く人々との対話をする特別な機会から、「想い」や「熱意」のような実際に会うことでしか感じることのできない発見を得られる旅になっています。

マザーハウスのものづくりを支える職人たちゼロから創り上げられるリアルなモノづくりを共に感じて欲しい株式会社マザーハウス 代表取締役副社長 山崎 大祐

株式会社マザーハウス

代表取締役副社長 山崎 大祐

ようやく復活です！マザーハウスのモノづくりに触れるツアー、とことこあーすさんと共に実施することになりました。私たちだけでなく、バングラデシュの工場の皆も待ちわびていたツアーです。

喧騒と混沌、パワーに溢れた国・バングラデシュ。そこでゼロから少しずつ大きくなってきた私たちの工場。そこで、ゼロから創り上げられるリアルなモノづくりを共に感じて欲しいです。

旅に特別な思いを持っているツアー会社・とことこあーすさんとだからこそ、他では体験できないような素晴らしいツアーになっていると思います。是非、皆さまとお会いできることを楽しみにしています。

はじまりの地への感謝と敬意を込めて。

とことこあーす株式会社

代表取締役 戸田 愛

私自身、17年前に山口絵理子さんの著書『裸でも生きる』に出会い、その信念を持って挑戦し続ける姿に大きな勇気をもらいました。

途上国の可能性を信じて歩み続けてこられたマザーハウスさんが、今年20周年という節目を迎えられることを、心からお祝い申し上げます。

昨年バングラデシュの工場を訪れた際、職人の皆さんが「お客さまが会いに来てくれること」をとても楽しみにしている姿が印象に残りました。

プロダクトを手に取るだけでは見えない、人の挑戦や社会の可能性。

そうした現場に触れることで、ものづくりの見え方が変わることもあるのではないかと感じています。

職人の皆さんと参加者が出会い、同じ時間を過ごすことで、互いの世界が広がるような時間になればと願っています。

ツアー概要

マザーハウスの工場で、工場長マムンさん（右）と戸田愛

ツアー名

バングラデシュ ファクトリー見学＆モノづくり体験ツアー

訪問地

バングラデシュ（ダッカ）

日程

2026年7月17日（金）～7月21日（火）3泊5日

内容

・マザーハウスのバッグ工場訪問

・職人とのものづくり体験

・現地職人、マザーハウス社員との交流

・ダッカの街歩き

ツアー詳細

https://tokotoko-earth.jp/motherhouse-bangladesh-2026

【マザーハウスについて】

株式会社マザーハウスは、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の素材や技術を活かしたモノづくりを行うブランドです。2006年、バングラデシュでのバッグづくりからスタートし、現在はネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーなど計6か国で、各国の素材と技術を活かしたモノづくりを展開しています。バッグ、ジュエリー、アパレルなどのブランドを展開し、国内49店舗、台湾5店舗、シンガポール2店舗の直営店を運営しています。

【とことこあーすについて】

とことこあーす株式会社は、「旅を通して、人と出会い、学ぶ」をテーマに、世界各地の人々や地域との出会いを生み出す旅を企画・プロデュースする旅行会社です。世界30か国に暮らす約150人の海外在住日本人のネットワークを活かし、現地の暮らしや社会の取り組みに触れる交流型の旅を展開しています。また、ブランドや地域、人の想いに耳を傾け、その背景にある物語と出会う旅をつくる「旅の共創事業」にも取り組んでいます。

とことこあーす株式会社

【会社概要】

会社名 とことこあーす株式会社

所在地 大阪府大阪市

創業 2015年5月22日

事業内容 体験型・交流型の旅の企画およびプロデュース

代表 戸田 愛

公式サイト https://tokotoko-earth.jp/



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

とことこあーす株式会社

TEL：06‐7509‐2737

Mail：info@tokotoko-earth.jp