NExT-e Solutions、13ft水冷式系統用蓄電池で国際安全規格「IEC 62933-5-2」適合評価を取得

NExT-e Solutions株式会社

NExT-e Solutions株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：井上 真壮、以下NEXTES）は自社開発の13ft系統用蓄電池システムにおいて、電力貯蔵システムの安全性に関する国際規格「IEC62933-5-2」に基づく適合評価試験を完了し、国際的な第三者評価機関であるSGSによる安全性評価を取得しました。

再生可能エネルギーの導入拡大を背景に、国内の系統用蓄電池市場が急速に立ち上がるなか、国内で取得例がまだ少ない国際基準に基づく客観的評価をいち早く取得することで、インフラとしての信頼性、安全設計の透明性を担保し、市場の健全な発展に寄与いたします。

国際規格「IEC62933-5-2」適合評価を取得した自社開発の13ft系統用蓄電池システム■背景：市場拡大とともに求められる「安全性の客観的な裏付け」

現在、カーボンニュートラル実現に向け、変動の激しい再生可能エネルギーを安定化させる「系統用蓄電池」の導入が加速しています。一方で、これらの設備は自治体、発電事業者、投資家、金融機関など極めて多くのステークホルダーが関与する「社会インフラ」です。

これまで国内市場では国内法規や個別の安全指標に基づく運用が中心でしたが、大規模な投資や公的支援制度、事業審査の場面において、安全設計が「どの基準に基づいているか」「第三者による客観的な評価がなされているか」が、事業の継続性や資金調達の妥当性を判断する極めて重要な指標となりつつあります。

■国際規格「IEC62933-5-2」評価取得の意義：NEXTESが目指す「信頼性の可視化」

「IEC62933-5-2」は、電力貯蔵システム（EES）の安全設計に関する国際規格であり、火災安全性、電気的保護設計、システム冗長性などを包括的に評価するものです。国内市場において本規格への適合評価取得事例はまだ多くなく、今回の取得は、急速に拡大する市場における安全設計の透明性向上につながる取り組みとなります。

今回の適合評価取得は、NEXTESの蓄電池システムが国際基準に基づき設計・検証されていることを示すものであり、市場における信頼性の可視化につながります。NEXTESは今後も、蓄電池市場の拡大とともに求められる安全基準の高度化に対応し、信頼性の高い蓄電インフラの構築に取り組んでまいります。

■日本の設置環境に最適化した「13ft水冷式コンテナ」

本製品は、水冷方式を採用した13ftコンテナ型の系統用蓄電池システムです。

- 水冷方式高効率熱マネジメント：冷却効率を向上させ、システムの高密度化を実現。- 国内輸送条件に適合したコンパクト設計：設置面積を押さえつつ、2,315kWhの公称容量を確保。実装性と経済性を追求。- インフラ品質の追求：国際基準に準拠した設計により、長期運用が求められるプロジェクトに高い信頼性を提供。

市場拡大に伴い設置案件が多様化するなか、国際基準に準拠した安全性と、国内環境への実装性を高い次元で両立させた設計としています。

【製品概要】

公称容量： 2,315kWh

定格容量： 2,083kWh

運転電圧範囲： 1,113.6V～1,344.0V

コンテナサイズ： 約13ft

重量： 約23t

冷却方式： 水冷

電池種類： リン酸鉄リチウムイオン電池

■今後の展望

本製品の第1号案件は、株式会社エー・ディー・ワークス向けに、2026年5月の納入を予定しています。NEXTESは今後も、系統用蓄電池市場の拡大とともに求められる安全基準の高度化に対応し、信頼性の高い蓄電インフラの構築に取り組んでまいります。

■当社について

2008年の創業以来、リチウムイオン電池を効率的に制御するための先進的なデバイスを自社開発し、同デバイスを搭載した各種リチウムイオン電池製品を生産。バッテリーリユースにも力を入れています。特に、独自技術により⾧寿命化を実現した蓄電池システムは、再生可能エネルギーの普及に伴い、系統用蓄電所などに採用されています。エネルギー問題に真っ向から向き合い、プロフェッショナルの確かな技術力で、持続可能な未来に向けた事業創造に取り組んでいます。拡大フェーズに伴い、2026年4月1日よりNEXTESに社名変更します。

【会社概要】

会社名：NExT-e Solutions株式会社（4月1日より新社名：株式会社NEXTES）

代表取締役：井上 真壮

本社所在地：東京都世田谷区若林一丁目18番10号 京阪世田谷ビル6F

設立：2008年5月8日

HP：https://www.nextes.jp/

事業内容：リチウムイオン電池の次世代バッテリーマネジメントシステム（BMS）及び同BMSを用いた蓄電池システム等の設計・開発・製造・販売、アグリゲーター事業、エネルギークラウドサービス

【本件に関するお問い合わせ先】

NExT-e Solutions 株式会社 広報担当：相原 美輝

https://www.nextes.jp/contact/