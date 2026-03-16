2026年の電力市場制度改正に対応した系統用蓄電池システム「ENE FORCE（エネフォース）」を発表

株式会社エネフォワード

系統用蓄電所の設計・施工・運営・保守を手掛ける株式会社エネフォワード（本社：福岡県福岡市、代表取締役：簑下 祐一、以下「当社」）は、新たな系統用蓄電池システム「ENE FORCE（エネフォース）」を発表しました。本製品は、2026年4月に予定されている日本の電力市場制度改正に対応することを目的に開発された、日本市場向けの系統用蓄電池システムです。

冗長設計と国内保守体制により“止まらない蓄電池”を実現

2026年4月から、日本の電力市場は「30分単位入札・24時間運用」へと完全移行します。

これにより、入札回数は従来の約6倍となり、わずかなシステム停止でも入札未達やペナルティにつながる可能性があります。

こうした市場環境の変化において、蓄電池事業に求められるのは単なる設備容量ではなく、「止まらない運用」です。

エネフォースは「止めない。待たせない。」をコンセプトに、制度変更を前提として設計された高信頼の系統用蓄電池システムです。冗長設計による高い稼働率と、日本国内拠点による迅速な保守体制により、電力市場における安定した収益機会の確保を支援します。

背景

再生可能エネルギーの普及に伴い、日本では系統用蓄電池の導入が急速に進んでいます。

一方、2026年の制度改正では入札頻度の増加により、設備停止が直接的な収益リスクにつながる市場構造へと変化します。

こうした制度変化と再生可能エネルギーの拡大を背景に、系統用蓄電池市場は今後さらなる成長が見込まれています。

従来の蓄電池設備では、海外部品の調達や保守体制の制約により、故障時の復旧に数週間以上を要するケースもあり、運用上の大きな課題となっていました。

こうした背景を踏まえ、当社は日本市場に最適化した系統用蓄電池システム「エネフォース」を開発し、このたび発表しました。

エネフォースの特長

１.ペナルティゼロ。バックアップシステムを標準装備

30分単位の入札制度下では、入札禁止リスクが常に隣り合わせです。

エネフォースは、PCSを分散配置し、バックアップシステムを標準装備。さらに、万一の際も 48時間以内に現場へ急行する保守体制を完備。止めない、壊れない、そしてすぐに直る。これがエネフォースの選ばれる理由です。

２.オールインワン保証による安定運用体制

一般的な蓄電池保証は、本体と PCS に限定されがちです。

しかしエネフォースは、蓄電池本体・PCS・EMS・キュービクルなど主要設備を一体で管理する「オールインワン保証」を提供しています。メーカー、EPC、アグリゲーション機能を統合することで、設備導入から運用・保守までを一気通貫でサポートします。

また、重要部品を日本国内に常時在庫する体制を整えており、海外調達による長期停止リスクを低減。

不具合発生時には原因特定から部品交換までワンストップで対応することが可能です。

さらに、24時間365日の遠隔監視と国内拠点によるオンサイト保守を組み合わせることで、迅速な復旧対応と安定したシステム運用を実現。20年の延長保証で、長期にわたる安定収益と安心の運用をバックアップします。

機器紹介

パワーコンディショナー

日本の系統特性に適合した、高効率・高応答の

インバータシステムです。

集電箱

高圧キャビネット型蓄電池との組み合わせに最適化。限られたスペースや複雑な配置でも、スマートな配線集約と確実な回路保護を実現します。

高圧キャビネット型蓄電池

小～中規模のプロジェクトや敷地形状に合わせた柔軟な配置に適したモデルです。

高圧コンテナ型蓄電池

大規模な系統用蓄電所に最適化された、高密度・大容量の20ftコンテナ。従来の半分の台数でシステム構成が可能。必要敷地面積を抑えられる高効率モデルです。

今後の展開

エネフォワードは、系統用蓄電池事業を重要領域と位置づけ、エネフォースの導入拡大を進めていきます。今後は、蓄電池メーカーとしての製品開発に加え、EPCやアグリゲーション機能の強化を進め、土地の仕入れから運用・保守までを一体で支援するエネルギー事業モデルの構築を目指してまいります。（代表取締役：簑下祐一コメント）

本件に関するお問い合わせ

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福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目6番24号 筑前織物ビル 5F

092-402-3732（土日祝日休）

mandh.togami@gmail.com（広報担当／戸上）

https://eneforward.jp/