【スノーピークBS×カヤック】雑談を生む空間と会話の着火剤となる「薪コミ」施策で出社回帰（RTO）を加速

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ（本社：愛知県岡崎市、代表取締役：坂田真也、以下スノーピークBS）は、面白法人カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔、以下カヤック）と共同で、同社オフィス内にキャンプ用品を取り入れた「キャンピングオフィス」を2026年4月1日（水）より導入することをお知らせいたします。

本取り組みは、キャンプギアを活用した非日常的な空間を通じて、社員同士の雑談や本音の対話を誘発し、「出社回帰（RTO）」を加速させることを目的としています。導入初日となる4月1日（水）には、焚火を囲むスタイルの入社式を実施。さらに、会話のきっかけをつくり周囲を巻き込んでいく独自コンテンツ「薪コミ」を推進します。リアルな場だからこそ生まれる繋がりを再定義し、新しい組織開発の「実験」として価値検証を行ってまいります。

■ 導入の背景：リモートネイティブ世代の「対面欲求」に応える場づくり

世界的に「出社回帰（RTO）」の動きが加速する中、多くの企業がオンラインでは代替できない「リアルな場の価値」を模索しています。特に2026年4月入社の新入社員は、学生生活の大半をオンラインで過ごした「リモートネイティブ世代」であり、マイナビの「大学生キャリア意向調査」（※）によると、彼らはリモートの効率性を理解しつつも、対面でのコミュニケーションに強い価値を感じている現状が浮かび上がっています。

スノーピークBSは、これまで屋外で「焚き火会議室」などの先進的な取り組みを行ってきたカヤックに対し、オフィス空間デザインソリューションを提供。キャンプが持つ「緊張を和らげ、率直な意見交換を生む力」をオフィス内部に取り込むとともに、人を巻き込み対話を促す「薪コミ」などのソフト施策を組み合わせることで、心理的安全性の高いコミュニケーション環境の構築を支援します。

※出典：マイナビ「2026年卒 大学生キャリア意向調査9月＜学生のテレワーク意向＞(https://career-research.mynavi.jp/reserch/20251027_103557/)」

■ 具体的な取り組み

1.会話の着火剤「薪コミ」の推進

カヤック開発棟のフリースペースを、スノーピークのローチェアや可変性の高いテーブルを配した「キャンピングオフィス」へとリニューアル。焚火台を囲むレイアウトにより、心理的ハードルを下げ、本音の対話が生まれる環境を整備しました。

この空間を活用し、ソフト面の仕掛けとして「薪コミ」を推進します。「薪コミ」には、「薪（まき）を使ってコミュニケーションを円滑にする」という意味に加え、「会話のきっかけを作り、人を巻き（まき）込んでいく」という2つの意味が込められています。焚火の薪にブレストのお題を書いたり、誰でも安全に行える薪割り体験を取り入れたりすることで、対面ならではの共同作業や、思わず話したくなる仕掛けをオフィス内に実装。空間とコンテンツの両面から、自由な発想を促す「ブレスト」に最適な環境をデザインしました。

2.焚火を囲む「キャンピング・入社式」のプロデュース

2026年4月1日の入社式は、このキャンピングオフィスにて実施されます。形式的な式典ではなく、焚火の非日常感の中で新入社員と既存社員、社長が語り合う「体験」を通じ、スムーズなチームビルディングを支援します。

新入社員代表挨拶として「退職届」を読み上げる、カヤック恒例の入社式

■キャンピングオフィス とは

キャンピングオフィスとは、自然・キャンプの力を活用しチーム内のコミュニケーション文化を醸成する、オフィス空間デザインソリューションです。

焚火台を囲んで打ち合わせをしたり、コーヒーを淹れながら相談をしたり…まるでキャンプをしているかのように、シーンごとに最適な“場”を自分たちでデザインできる、開放感と遊び心いっぱいのオフィス。可変性や機能性に優れたスノーピークのキャンプ製品、自然の音響や香り、植栽などを組み合わせた自由自在なオフィス空間は、肩の力がふっと抜け、同僚との距離がほんの少し近づくような、やわらかな空気をつくり出します。

そして私たちは、空間を設えるだけで終わりません。焚火のそばで語り合うような対話の時間や、共に手を動かす体験を通して、社員同士の“良い関係性”が育まれるプロセスまで丁寧にデザインします。働く場所が、仲間と心を通わす場所になる。そんな温かみのあるコミュニケーション文化を創造します。

【他社事例】

〇トヨタ自動車さま事例記事

https://snowpeak-bs.co.jp/case/officedesign-toyota_sharyohinshitsu

https://snowpeak-bs.co.jp/case/officedesign-toyota

〇ひまわり農業協同組合さま事例記事

https://snowpeak-bs.co.jp/case/officedesign-ja-himawari

■ 会社概要

面白法人カヤック

既成概念にとらわれない発想力・企画力を強みに、ゲームアプリやWeb制作、地域資本主義を掲げたコミュニティ通貨事業などを展開。社員の9割がクリエイターで、「つくる人を増やす」を経営理念にユニークな人事制度や経営を行っています。

・公式HP：https://www.kayac.com/

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

アウトドア総合メーカーである株式会社スノーピークの子会社として、2016年7月に設立。「自然の壮大なエネルギーと、テクノロジーの無限の可能性を健全に融合して、人間らしく働く人を増やすことで真に豊かな世界を創る」をミッションとし、アウトドア研修事業やオフィス事業を展開。 独自の「CAMPING OFFICE事業」を通じて、ビジネスにおける人と人とのつながりを提供しています。

・コーポレートメッセージ：「自然と、仕事が、うまくいく。」

・公式HP：https://snowpeak-bs.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み先】

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ

広報担当：別所

TEL：0564-73-6657

MAIL：co_info@snowpeak-bs.co.jp