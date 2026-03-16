Co-Studio執行役員CMO 小宮暢朗が、日本経済新聞社主催フォーラムに登壇

Co-Studio株式会社

「共創」を軸に新規事業の創出・育成・社会実装を支援するCo-Studio株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：澤田真賢、以下「Co-Studio」）は、2026年3月30日（月）に開催される、日本経済新聞社主催の「日経メッセ プレミアム・カンファレンス・シリーズ 企業ビジネスモデルの変革を生み出す新規事業創出とは」に、執行役員CMOの小宮暢朗が登壇することをお知らせいたします。

■ 登壇の背景と目的

現在、多くの日本企業において、パーパスの策定やSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）を通じた新規事業創出が模索されています。しかし、現場では「プロセスや手法を知っていても、既存組織の論理により事業が進まない」というジレンマが大きな壁となっています。

本セッションでは、Co-Studioがエネルギーやヘルスケア領域をはじめとする数々の大企業と共に実践してきた「出島型企業（外部組織を活用した事業開発）」という戦略的選択肢について詳説します。20代からCxOとして現場の経営判断を担ってきた小宮の実体験に基づき、いかにして社内の合意形成を図り、不確実な環境下で事業を推進すべきか、その要諦を提示します。

■ 登壇セッション概要

テーマ： 経営判断が問われる。出島型企業という戦略的選択

登壇者： Co-Studio株式会社 執行役員CMO 小宮 暢朗

内容のポイント：

手法論だけでは突破できない「新規事業の停滞」の正体

既存組織から切り離した「出島型」による意思決定の最適化

20代で経営判断を担ってきた経験から見えた、事業を動かすための要諦

■ 登壇者プロフィール

小宮 暢朗（こみや のぶあき） Co-Studio株式会社 執行役員CMO

2020年11月、Co-Studio株式会社に参画。執行役員CMOとして、全社のマーケティング戦略および新規事業の社会実装支援を統括。20代から複数の大規模プロジェクトや出島型企業の立ち上げにおいて経営判断の現場に立ち、事業開発をリードしてきた経験を持つ。エネルギーやヘルスケア領域をはじめ、大企業のリソースを活かした「共創型」の事業体構築に深く携わっている。

■ 過去の「出島型企業」創出・支援実績（一部）

Co-Studioでは、以下のような大企業との共創による出島型企業の設立・支援を数多く手がけています。

1.株式会社do.Sukasu（住友ファーマ株式会社発）

製薬会社の科学的知見とVR技術を融合し、高齢者の視覚認知能力を支援。2024年には複数の投資家から資金調達を実施し、社会実装を推進しています。



資金調達リリースはこちらから：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000059402.html

2.株式会社Aikomi（武田薬品工業株式会社発）

認知症ケアに特化し、AIを活用した個別化コミュニケーション支援技術を提供。クラウドファンディング「FUNDINNO」では目標額を大幅に超える調達に成功しました。



FUNDINNOを利用した株式型クラウドファンディングでの調達：

https://fundinno.com/projects/588

3.エナフォワード株式会社（大手エネルギー企業発）

美容業界特化型SaaSアプリ「ビーネ」を運営。既存業界の負をデジタルの力で解消し、2023年の設立以来、急速な成長を続けています。

設立のプレスリリースはこちらから：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000059402.html

4.Hers HeAlth Technologies Inc.（旭化成ファーマ株式会社との共創）

女性特有の社会課題である骨密度低下に着目したヘルステック事業。2024年の実証試験を起点に、100歳まで歩ける社会の実現を目指し誕生しました。

設立のプレスリリースはこちらから：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000059402.html

■ イベント開催概要

カンファレンス名：日経メッセ プレミアム・カンファレンス・シリーズ 企業ビジネスモデルの変革を生み出す新規事業創出とは

開催日： 2026年3月30日（月）

参加費：無料

主催： 日本経済新聞社

詳細・お申し込み： https://seminar.nikkei.co.jp/e/1046516



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【会社概要】

■Co-Studio株式会社について

Co-Studioは「Social Good」をテーマに、社会をより良くする新規事業を、クライアント企業と共に創造するプロフェッショナル集団です。

製薬やヘルスケア領域などの「人の健康」と、地域社会・コミュニティなどの「社会の健康」に取り組む企業内での新規事業開発に知見を有するとともに、正解のない新規事業開発に共にコミットし、イノベーションが起きづらい社内ではなく社外でR&Dを行う「DEZIMA」型での事業開発を中心に、アイデア創出から事業化まで常に伴走します。

また、非営利団体や行政とも連動することで、営利と非営利の垣根を超えた事業創造を目指していきます。

代表者：澤田 真賢

創業 ：2019年12月

事業 ：インキュベーション事業、スタートアップ経営事業、ファンド運営事業

コーポレートサイト：https://www.co-studio.co.jp/

オウンドメディア「SG Lab」：https://sglab.co-studio.co.jp/

note：https://note.com/co_studio

facebook：https://www.facebook.com/groups/httpswww.costudio.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

Co-Studio株式会社 広報担当

E-mail：pr@co-studio.co.jp