「昼は現場、夜は書類」をゼロに。LINEに写真や音声を送るだけで日報・請求書・原価管理をAIが自動作成する「ツクノビAIクラウド」の事前登録を開始

株式会社NITACO

株式会社NITACO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新田 顕大）は、建設業の事務作業をAIが代行するサービス「ツクノビAIクラウド(https://tsukunobi.com/ai/ai-cloud)」の事前登録を開始いたします。LINEに現場写真や音声メモを送るだけで、日報・請求書・原価管理・見積書をAIが自動生成。アプリのダウンロードや新しいシステムの導入は一切不要で、普段使っているLINEからそのまま利用を開始できます。月額0円のFREEプランからご用意しており、LINE友だち追加だけで即日ご利用いただけます。

■ 開発背景

建設業のDX導入率は全産業で最低水準の約16%にとどまっています。国内の建設業許可業者約48.4万社のうち、47万社超がいまだにDX未導入の状態です。その最大の理由は「現場の職人にITツールを使わせるのが難しい」という学習コストの壁にあります。

既存の建設業向けSaaSは、いずれも「人がシステムに情報を入力する」ことを前提に設計されています。しかし現場で汗を流す職人が、帰宅後にPCやアプリを開いて日報を入力し、請求書を作成し、原価をExcelに転記する余裕はありません。2024年4月から建設業にも適用された時間外労働の上限規制により、「昼は現場、夜は書類」という従来のワークスタイルはもはや維持できなくなっています。

建設業の就業者数はピーク時の685万人から479万人へと約30%減少し、人手不足は深刻化する一方です。限られた人員で工事品質を維持しながら事務負担を減らすには、「人が入力するSaaS」ではなく「AIが入力を代行するサービス」が必要だと考え、本サービスを開発しました。

■ サービス概要

ツクノビAIクラウドは、LINEに写真・音声・テキストを送るだけで、建設業の事務書類をAIが自動生成するサービスです。日報AI・請求AI・原価管理AI・見積AIの4つのAI機能を搭載しています。

現場で撮った写真をLINEに送れば日報が自動で完成し、請求書の写真を送れば現場別の原価に自動計上されます。音声メモを送れば、AIが内容を解析して該当する書類に自動反映します。新しいアプリのダウンロードもアカウント登録も不要。普段使っているLINEをそのまま事務ツールとして活用できるため、ITに不慣れな職人でも導入初日から使いこなせます。

■ 3つの特徴

１. LINE完結 ── アプリ不要・学習コストゼロ

建設業でDXが進まない最大の理由は「新しいツールを覚えられない」ことです。ツクノビAIクラウドはLINEだけで完結する設計のため、新たなアプリのインストールやID・パスワードの管理は一切不要です。LINEの友だち追加をするだけで、その日から利用を開始できます。写真を撮って送る、音声で話して送る。普段のLINEの使い方と全く同じ操作で、日報や請求書が自動的に出来上がります。



２. 「AIが入力を代行する」── 既存SaaSとの根本的な違い

従来の建設業向けSaaSは、どれだけUIを改善しても「人がシステムに情報を入力する」という構造は変わりません。ツクノビAIクラウドは、入力そのものをAIが代行します。写真や音声という非構造データから、AIが必要な情報を抽出・整形し、書類として完成させます。人がやることは「LINEに送る」と「出来上がった書類を確認する」の2つだけです。



３. 月額0円から ── 中小建設業の規模に合わせた5段階プラン

1名の一人親方から100名超の総合建設業まで、企業規模に応じた5つの料金プランをご用意しています。FREEプラン（月額0円）はLINE友だち追加だけで即利用可能、日報AIを月5件までお試しいただけます。LITEプラン（月額4,980円）は1～4名向けのLINE完結型、LIGHTプラン（月額9,800円）は5～50名向けでWebダッシュボード付き、STANDARDプラン（月額29,800円）は50～100名向けで安全書類AI・多現場管理に対応、ENTERPRISEプラン（月額79,800円～）は100名以上の企業向けにAPI連携・SLAを提供します。

■ 事前登録について

事前登録を開始いたします。事前登録いただいた企業様には、優先アクセスをご案内いたします。

事前登録・お問い合わせ

https://tsukunobi.com/ai/ai-cloud

■ 会社概要

NITACOは「建設業界に100万人分の労働力を創る」をミッションに、『IT』と『BPO』を最大限活用して建設業界の労働力不足を解決するサービス提供を行っています。

建築・建設業界特化の業務代行サービスである『ツクノビBPO』などに加え、複業案件紹介サービスの『ツクノビワーク』や営業代行サービスの『ツクノビセールス』など、建築・建設業界の繁栄に貢献しております。

会社名：株式会社NITACO

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8b

代表者：代表取締役 新田 顕大

会社サイト：https://nitaco.jp/

サービスサイト：https://tsukunobi.com/