Z世代の60%がトレンドの移り変わりが早いと実感！「オタク界隈」と「JK界隈」で異なるデコのアプローチをZ-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）がZ世代のデコ文化、第6章インサイトサマリーで公開。

Fiom合同会社

Z世代に特化したクリエイティブカンパニーFiom合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：竹下洋平）が運営しているZ世代の実態や価値観を分析するシンクタンク、Z-SOZOKEN(Z世代創造性研究所)は、2026年3月16日(月)にZ-SOZOKEN THINKTANK 最新調査研究レポートの第3弾として『Z世代のデコ文化』についての調査研究レポートの第6章インサイトサマリー「令和版デコを深掘り！界隈別、デコの特徴とは？」をリリースしました。

Z世代同世代目線による分析で新たなインサイトを発掘、探求するZ世代特化の調査研究機関「Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）」が、最新レポートの第6章を独自に公開いたしました。

本レポートの第6章では、Z世代のデコ文化を「界隈（オタク界隈・JK界隈）」という切り口で深掘りしています。

同じ「デコる」という行為でも、所属するコミュニティや目的によって、選ばれるアイテムや立体感、デザインのアプローチが全く異なる実態が明らかになりました。

また、トレンドの体感速度や、イベントごとに記録を残そうとするZ世代特有の行動心理を具体的なアンケート数値とともに解説しています。

調査研究レポートをダウンロードする :https://z-sozoken.studio.site/report-03/download

「令和版デコを深掘り！」第6章独自のインサイトを読み解く

本調査の第6章から、界隈ごとのデコの特徴と、Z世代がイベントごとにかける熱量や記録への執着が数値として浮き彫りになりました。

【界隈別の特徴】オタク界隈は「立体デコ」、JK界隈は「平面・落書きデコ」

オタク界隈では、トレカケースやライブ用うちわなどを「立体的」にデコる傾向があります 。一方でJK界隈では、ノートや体育祭のメガホンなどに「カワイく落書き」を施し、「平面的」にデコるという明確な違いが見られます。

【目的の違い】オタクは「目立つ・ファンサ」、JKは「思い出を残す」

デコを行う目的も界隈によって異なります。オタク界隈は「推し活の延長」であり、ライブやイベントで「目立ってファンサをもらいたい」という明確な承認欲求が原動力です。対するJK界隈は、日常やイベントを「思い出として残したい」という記録の側面が強く働いています。

【トレンドの体感速度】60%が「デコのトレンドが変わるスピードが早い」と実感

「デコのトレンドが変わるスピードは早いと感じるか」という問いに対し、60%のZ世代が「早い」と回答しました。最先端をいっているJKやインフルエンサーを真似る傾向にあるため、流行の移り変わりをスピーディーに体感しています。

【記録への熱量】1回1回のイベントを全力で楽しみ、プリクラで残す

Z世代は、クリスマスやバレンタインなど、1つ1つのイベントを今まで以上に楽しんで記録に残したいという強い願望を持っています。学校生活が忙しい中でもコスプレやデコを工夫し、手軽に写真として思い出を残せる「プリクラ」を重宝しています。

【調査研究レポート解説】第6章「界隈別、デコの特徴とは？」

レポート本編第6章では、界隈別でデコ文化がどのように生活に浸透しているのかを詳細に図解しています。

界隈別デコ文化（オタク界隈 vs JK界隈）

オタク界隈では「推し活の延長」として、ライブで目立ってファンサをもらう目的があります 。そのため、トレカケースやライブ用うちわを「立体的」にデコるのが特徴です。一方、JK界隈ではノートや体育祭のメガホンなどを「カワイく落書き」し、「平面的」にデコる傾向があります。

デコの目的と波及の仕組み

オタク界隈は「ライブ（イベント）で目立つ！」こと、JK界隈は「思い出として残したい！」ことを重視しています。Z世代全体として、オタクやJKからデコうちわなどの文化が波及しており、最先端をいっているJKやインフルエンサーを真似する傾向にあります。

トレンド変化のスピードに対する意識

デコのトレンドが変わるスピードについて、60%が「早い」と回答しています。Z世代自身も、SNSなどを通じて次々と生まれるトレンド変化のスピードの速さを肌で実感しています。

イベントごとの「記録」への執着

Z世代は「1つ1つのイベントを今まで以上に楽しんで、記録に残したい」と考えています。学校生活が忙しい中でも、クリスマスやバレンタインなどのイベントごとにコスプレやデコを工夫して楽しみたいという願望があり、その記録手段として手軽なプリクラが活用されています。

調査概要

調査名：Z世代のデコ文化についての意識調査

調査対象：全国のZ世代(18歳～24歳)

調査期間：2025年7月

分析・レポート作成期間： 2025年8月～2026年2月

調査方法：インターネットを利用したアンケート調査

有効回答数：n=384

調査分析：Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）（運営：Fiom合同会社）

利用条件

情報の出典元として「Fiom合同会社」であることを明記いただきますようお願いいたします。

なぜZ世代は「界隈」ごとにデコを使い分けるのか

Z世代にとって「デコ」は、単なる暇つぶしや装飾ではなく、自分がどの「界隈」に属し、何に熱狂しているかを示すアイデンティティの可視化ツールです。

オタク界隈での「立体デコ」は、推しに対する愛の大きさと熱量を物理的なボリュームで表現し、現場（ライブ）での視認性を高めるための合理的な手段です。

一方、JK界隈の「平面デコ・落書き」は、日常の持ち物をキャンバスに見立て、友達との繋がりやその時々の等身大の感情を記録する日記のような役割を果たしています。

彼らはトレンドの速さを自覚しながらも、1回1回のイベントを全力でデコり、プリクラという形で手元に残すことで、瞬く間に過ぎ去る「青春」を確かなものとして繋ぎ止めようとしているのです。

本調査研究レポート完全版（全62ページ）を無料でダウンロード

今回ご紹介した内容は、調査研究レポートのほんの一部です。

レポート本編では、Z世代が「自己肯定感」を高めるために選ぶ具体的なデコ素材のランキングや 、界隈別のデコの特徴 、なぜ「平成女児チョコ」がリバイバルしたのかの深掘り。

そして企業が「デコ」という文脈をマーケティングに応用し、Z世代に「自己表現の余白」を提供するための具体的な手法まで、多角的に分析しています。

調査研究レポートをダウンロードする :https://z-sozoken.studio.site/report-03/download

Z-SOZOKEN所長のコメント

◆竹下洋平（たけしたようへい）

Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）所長

Fiom合同会社CEO

2005年生まれ。2021年10月にFiom合同会社を設立。Z世代のクリエイターの創造性を最大化させるをミッションに、Z世代によるZ世代向けのコミュニケーションプロデュース事業、リサーチ＆プランニング事業を展開している。上場企業から大企業、中小企業、ベンチャー、スタートアップ、行政や自治体と幅広い組織の支援実績を持つ。Z世代の創造性を活かし、Z世代向け広告コミュニケーションの上流設計から制作、運用までワンストップで実行支援する。

Z世代を理解する上で、『界隈』というキーワードは欠かせません。

同じデコという文化であっても、オタク界隈とJK界隈では、その目的もアウトプットの形式も全く異なります 。 また、60%が『トレンドが早い』と感じている中で、彼らが1つのイベントに懸ける熱量は年々高まっています。

これは、変化が激しい時代だからこそ、『今、この瞬間の楽しさ』を確実な形（プリクラやデコアイテム）として残したいという強い欲求の表れです。

企業様がZ世代向けのアプローチを行う際は、『彼らがどの界隈に属しているか』を解像度高く捉え、それぞれの『思い出作りの文脈』に寄り添った体験価値を提供することが鍵となるでしょう。

Z世代への訴求にお悩みの方へ

「Z世代のリアルな心理やSNS利用の実態をマーケティングにどう活かすべきか」

「SNSの拡散を狙うだけでなく、彼らのコミュニティに深く刺さる企画を作りたい」

今回の調査研究を見て、少しでもそう感じたご担当者様へ。

弊社はメンバー全員がZ世代当事者で構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニーです。

Z世代ならではの感性や同世代の視点を活かしたアプローチで、マーケティングリサーチ、戦略設計から企画立案、制作、運用までワンストップで統合的にご支援しております。

Z世代や若年層向けの企画制作マーケティング/ブランディングでお困りの方はお気軽にご相談ください。

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「Z-SOZOKEN（Z世代創造性研究所）」について

Z世代の創造性で未来を創る。Z世代特化の次世代型シンクタンク。

「Z-SOZOKEN」とはZ世代向けクリエイティブカンパニーFiom合同会社が運営しているZ世代同世代目線による分析で新たなインサイトを発掘、探求するZ世代特化の次世代型シンクタンクです。

Z世代の実態や価値観をZ世代当事者たちが様々な観点から把握・分析。

時代の最先端をゆくZ世代の未知なる文化を解き明かし、時代を切り開く新たな価値観を探求しております。

リアルZ世代起点でZ世代に届く共感を軸としたコミュニケーションやプロモーション設計に活用できる実践的なマーケティング情報を提供しています。

公式サイト：https://z-sozoken.studio.site

Fiom合同会社について

Z世代に特化したZ世代のクリエイティブカンパニー

メンバー全員がZ世代で構成されたZ世代に特化したクリエイティブカンパニー。

Z世代の創造性を基点としたZ世代目線のアプローチを実施。

Z世代向け広告コミュニケーション領域の上流設計から制作・運用まで実行支援する。

時代の最先端をゆくZ世代の感性を活かしたクリエイティブカンパニー。

社名：Fiom合同会社

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階

設立：2021年10月15日

代表：竹下洋平

HP：https://fiom-llc.studio.site

本件に関するお問い合わせ

メール info@fiomllc.com

お問い合わせフォーム https://fiom-llc.studio.site/contact