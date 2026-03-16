イタリア発の熟睡寝具ブランド「マニフレックス」 日本公式サイトを全面リニューアル

株式会社フラグスポート

イタリアの総合寝具ブランド「マニフレックス」（総輸入販売元：株式会社フラグスポート／東京都港区、代表取締役社長：山根崇裕）は、このたび日本公式サイトを全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、マニフレックスのブランド哲学やものづくりの思想、歴史などをより分かりやすく伝えることを目的に、コンテンツ構成とデザインを見直しました。ブランドの背景や価値をより深く知っていただくための情報を整理し、ブランドサイトとしての役割を強化しています。

新しくなった マニフレックス日本公式サイトのトップ画面

ブランドを知るための5つのコンテンツ

新しい公式サイトでは、マニフレックスというブランドを多角的に理解していただくため、以下の5つのテーマでコンテンツを整理しました。

・高反発の熟睡性能

・国際基準の品質・長期保証

・サステナビリティ

・イタリア・マニフレックス社

・マニフレックスのあゆみ

マットレスの機能だけでなく、ブランドの思想や製品づくりの背景まで含めて紹介することで、マニフレックスのものづくりへの考え方をより理解いただける構成となっています。

創業からのヒストリーコンテンツ

今回のリニューアルでは、ブランドの歴史を紹介する「マニフレックスのあゆみ」を新たに整理しました。1962年、イタリア・フィレンツェ近郊で創業したマニフレックスは、創業者ジュリアーノ・マニ氏の「身体を正しく支えるマットレスをつくりたい」という思いから始まりました。

独自素材による高反発マットレスの開発や、真空ロールパッケージ技術の確立など、数々の革新を経て、現在では世界100カ国以上で展開されるブランドへと成長しています。

新しいヒストリーコンテンツでは、創業から現在に至るまでの歩みを年代ごとに整理し、写真とともに紹介しています。また、日本市場での展開の歴史についても掲載し、日本上陸から30年以上にわたるマニフレックスの歩みを振り返ることができます。

ヒストリーコンテンツ内は、ブランドの歴史を年代ごとに写真を交えて紹介するレイアウト構成に



＜公式サイト＞

https://www.magniflex.jp/

＜マニフレックスについて＞

イタリア・フィレンツェ近郊で 1962 年に設立。創業者の故ジュリアーノ・マニ氏がサイクルロードレーサーの現役時代に相次ぐケガや故障に悩まされた経験を基に、スプリングをまったく使用しないマットレスを開発したことが始まりです。現在は世界 100ヶ国に展開する、世界最大級の寝具の総合ブランドにまで成長しています。 また、国立フィレンツェ大学とエルゴノミクス（人間工学）に関する共同研究を進め、商品開発に反映。敷寝具全般、枕や 関連商品など熟睡と健康に係るアイテムをトータルにプロデュースしています。



＜株式会社フラグスポートについて＞

株式会社フラグスポートは、代表取締役社長の山根崇裕が 1993 年、日本へのマニフレックス製品の輸入・販売を 開始。日本・アジア総代理店を務める。2023年日本発売30周年を迎える。愛用者に著名なアスリー トが多く、健康産業の一つとして各界から注目されている。

本社：東京都港区

代表取締役社長：山根崇裕



・公式サイト：https://www.magniflex.jp

・フェイスブック： https://www.facebook.com/MagniflexJP

・X（旧ツイッター）： https://twitter.com/magniflex_JP

・インスタグラム： https://www.instagram.com/magniflex_official