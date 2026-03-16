社会実験コミュニティ「DICT」のメンバーが法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科の経営学修士学位審査にて優秀プロジェクト賞を受賞！

株式会社Link & Innovation

Web3.0/DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティである「DICT」（運営会社：株式会社Link & Innovation）の創設者で代表の山本晋也が兼任講師を務める、法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科の経営学修士（MBA）学位審査において、同大学院の社会人学生でDICTメンバーでもある橋本 渉（はしもと・わたる）が、優秀プロジェクト賞を受賞しました。

■DICT創設者の山本晋也が兼任講師を務める法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科の経営学修士（MBA）学位審査

橋本 渉

Web 3.0/DAOによる国際共創イノベーションのための社会実験コミュニティであるDICTの創設者で代表の山本晋也（やまもと・しんや）が兼任講師として後進の指導にあたる法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科では、従来の大学院の修士論文に代わり「プロジェクト・メソッド」による学位審査が行われます。プロジェト・メソッドとは、実現可能なビジネス・プランやリサーチ・ペーパーの作成を行うことであり、法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科（IM）の教育の要として位置づけられます。

このプロジェクト・メソッドは、成果の達成度やプレゼンテーションの技量、革新性や創造性などの選考基準を下に毎年数名の優秀プロジェクトが選出されます（プロジェクト・メソッドの詳細は、本記事下方の「プロジェクト・メソッドとは」をご参照ください）。

■同大学院の社会人学生でDICTメンバーの橋本渉が優秀プロジェクト賞を受賞

法政大学エンブレム

この度、法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科山本ゼミの第二期生で、同研究科中小企業診断士登録養成課程の社会人学生あり、DICTメンバーの橋本 渉が、上記の課程で行われる経営学修士（MBA）学位審査において、優秀プロジェクト賞を受賞しました。優秀プロジェクトを受賞したプロジェクトの研究課題名とAbstractは下記のとおりです。

―――研究課題名―――

スポーツ・コミュニティの持続可能性向上に関する研究

―内発的動機の「情熱」と「共感」を源泉とする好循環モデルの探求―

―――Abstract―――

本研究の目的は、内発的動機である「情熱」と「共感」を源泉とした「好循環モデル」の構築により、スポーツ・コミュニティの持続可能性を向上させることである。契約や報酬に基づく企業組織と異なり、個人の自由意志で集まるコミュニティは求心力の維持が難しく、負担の偏りや人間関係の摩擦といった「運営の悪循環」によって活力を失い、大切なサードプレイスが崩壊してしまう課題を抱えている。

この課題を解明し、「好循環モデル」を構築するため、スポーツ・コミュニティへの質的調査（SCAT）を経て4つの構成概念（情熱、自律、摩擦、資源）を抽出し、318名を対象とした量的調査による重回帰分析を実施した。

分析の結果、コミュニティの持続可能性を高める最大の推進力はメンバーの「心理的結合と情熱」であり、その情熱は「開放的で自律的な運営」によって強力に喚起されるという「上昇スパイラル」の存在が実証された。また、組織衰退の真因は資金や場所などの「資源的限界」ではなく、「組織的摩擦」にあることも明らかになった。一方で、組織的摩擦が生じている逆境下であっても、メンバーの内発的な「情熱」がもたらす持続性への効果は阻害されないという「情熱の強靭性」も判明した。

以上のことから、運営者は、メンバーを⿎舞するのではなく、情熱ある個人を最大の資産として活用し、自律的な環境を整備すべきであるという、人間中心的な実効性のある提言を導き出すとともに、あらゆるコミュニティ・会社組織への普遍的な提言とする発展性を示した。

■橋本渉がこのプロジェクトに懸ける想い（橋本コメント）

私は、人工透析患者です。透析に至った時、私は、人生の終わりを実感し絶望していました。しかし、中小企業診断⼠を志して、 本研究科の門を叩いたのはなぜなのか。この山本ゼミは、徹底的に自分自身と向き合い、内面から鍛えられる場所であり、このプロジェクトを通して、私は、「生きがい」を求めていることに気がつきました。また、私自身の人生の中で、「サードプレイス」を大事にしていることもわかりました。その中で、生きがいとして人生の多くを共にしてきたものがスキーであり、また、大切なサードプレイスとしてスキークラブ運営に携わり、世代を超えた交流に人生の豊かさを実感してきました。しかし、人間関係の摩擦や負担の偏りによってクラブが解散に至る「悪循環」も経験しました。この「大切な場所がなぜ失われるのか」という個人的かつ切実な問いが本プロジェクトの出発点となっています。

本プロジェクトの質的分析手法として、AIをフル活用しました。その過程で重要なことが、選別と検証でした。AIの分析結果をそのまま使うのではなく、インタビューや参与観察で感じた私の現場感覚に基づいて、AIとの対話を繰り返すことで、より質的分析の精度を高めていく「Human-in-the-loop」を実現しました。これにより、効率性と公平性を保ちながらより実態に近い質的分析が可能になりました。今後は、AIを活用した質的分析手法の研究と「Human-in-the-loopメソッド」の確立を目指すとともに、これらの知見について、中小企業診断士としてデータ分析やAI活用支援に貢献していきたいと考えています。

[橋本 渉の略歴]

1999年に当時の国家公務員II種試験に合格、翌年から25年間、国立大学及び大学共同利用機関の事務職員として勤務。2014年に慢性腎臓病を患い、2019年から人工透析治療を開始。2024年中小企業診断士第1次試験に合格、翌年退職して法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科中小企業診断士登録養成課程に進学。修了後は、中小企業診断士として「スパイラルアップ」を開業予定。

■プロジェクト・メソッドとは

[プロジェクト・メソッド]

「プロジェクト・メソッド」とは、従来の大学院の修士論文に代わるもので、実現可能なビジネス・プランやリサーチ・ペーパーの作成を行います。法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科（IM）の教育の要として位置づけられます。

[革新的なビジネス構想力を培うカリキュラム]

IMでは、院生のグループまたは個人と複数の教員が一体となって、新規事業および起業を開始するためのビジネス・プランや、イノベーティブな戦略等を体系的に研究したり、事業可能性を判断したりするリサーチ・ペーパーの作成を行います。「プロジェクト・メソッド」は未来を創り上げるための研究手法。その評価は専任教授とプロジェクト・アドバイザーと呼ばれる客員教授が行います。

革新的かつ実現性のあるビジネスを生み出す方法を学ぶことが、「プロジェクト・メソッド」の目的です。

[成果の達成度に加え、プレゼンの技量も審査対象]

修了年次の7月下旬に行われる第1回中間発表会、11月に実施される第2回中間発表会、学年末に開かれるプロジェクト最終発表会の年3回の発表会において、院生は全教員と全院生の前でプロジェクトの進捗状況を報告しなければなりません。

時間内にプロジェクトの魅力を正しく伝えられるかどうかも、ビジネスにおいて重要なポイント。成果の達成度はもちろんのこと、プレゼンテーションの技量も審査されます。

その中でもさらに創造性、実現可能性があり、収益性の高いビジネスモデルを構築したと認められるプロジェクトは、2 月上旬に開かれる学外の有識者と教員が審査する優秀プロジェクト報告会で発表されます。

引用元：https://www.im.i.hosei.ac.jp/project-methods/

■中小企業診断士登録養成課程

［カリキュラムの特長］

1. 1年間で中小企業診断士の登録養成課程を受講できます。

本プログラムは、中小企業診断士第１次試験合格等の有資格者（下記の中小企業診断士登録に必要な資格参照）に対し、指定した全科目を入学年度１年間で修得した方について中小企業庁の定めるガイドラインに沿った修得水準審査を行うことで、中小企業診断士登録に必要な科目を修得したことを証する「修了証明書」を発行します。なお、指定科目は90％以上出席し、実習先企業および実習担当教員からの評価を得ることが必要です。

2. 経営管理修士（専門職）の学位を1年で取得できます。

MBA特別プログラム（中小企業診断士登録養成課程）には、当専攻におけるMBA取得のために必要な履修単位（合計48単位以上）が含まれています。本プログラムの修了と「プロジェクト」報告書の最終審査の合格によりMBAの学位を得られます。

3. 中小企業に対する実践的な助言や診断能力をじっくりと磨けます。

法政大学専門職大学院イノベーション・マネジメント専攻は、企業経営と情報通信（IT）戦略の両方を理解する人材の育成を目指しています。本プログラムの大きな特色は、製造業、流通業などに加えて、サービス産業の中小企業へ1社あたり4週間の時間をかけてじっくりと実習を行うことです。ビジネス・イノベーションを起こしている中小企業の経営者に対して、助言や診断を行う能力を養うことができます。

引用元：https://www.im.i.hosei.ac.jp/smec/smec-curriculum/

法政大学ロゴ■共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。

DICTは国内外の多様な拠点で活動を展開し、3年間で15社の法人を排出してきました。起業家や研究者、プロデューサー、アーティスト、クリエイターが集い、国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

[山本晋也プロフィール: https://www.virgo-all-creation.com/shinya-yamamoto ]

DICTロゴ

※本プレスリリースに関するお問い合わせは下記Eメール宛にお送りください。

Email: support@fractal-dict.com