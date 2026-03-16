「日常の軽度なキズにも、快適な貼り心地！」医療品質のキズパワーパッド(TM)史上*最薄クラスの新商品『バンドエイド(R) キズパワーパッド(TM)極薄』新発売

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

100年以上の研究を積み重ねてきた絆創膏ブランド「バンドエイド(R)」を展開するKenvue（ケンビュー）は、キズパワーパッド(TM)より、日常のキズケアにおける“快適さ”へのニーズに応える新商品『バンドエイド(R) キズパワーパッド(TM) 極薄』（3種）を、2026年4月上旬より順次全国で発売します。

この新商品は、キズを早くきれいに治すという基本機能はそのままに、従来品から、さらなる薄さと密着性、キズが治るまでの快適感を追求しました。顔・指・関節部など、曲げ伸ばしが多い部位にもしっかり密着し、日常生活や外出時にもご使用いただけます。軽度なキズにも快適な貼り心地で、キズパワーパッド(TM)がさらに身近に、日常のキズをケアします。

＊現キズパワーパッド内

「日常の軽度なキズにも、快適な貼り心地」

「バンドエイド(R) キズパワーパッド(TM)」は“治す”だけでなく、“使う人の気持ちに寄り添う”ブランドでありたいと考えています。

近年、絆創膏やキズケア商品には「治す」機能に加え、指など曲げ伸ばしなどをする際にストレスにならない貼り心地や密着感、装着時の快適さが強く求められるようになっています。

新商品『キズパワーパッド(TM)極薄』は、キズを早くきれいに治しながらも、薄さを極めることで指などの曲げ伸ばしがしやすく、さらに防水仕様により、水仕事や手洗いなどでも快適に使用でき、日常生活のなかでの高い利便性を追求しました。

- 動きの多い指や関節- 水仕事や手洗いの多いシーン- 仕事・学校・外出時の使用

など、日常の動作や生活シーンで起きてしまう軽度なキズをケアし、使うたびに利便性の高さを実感できるキズケア商品です。

商品特長

1．キズパワーパッド(TM)史上*最薄クラスの設計＊現キズパワーパッド内

独自技術により、従来品と比べてさらに薄く、貼付時の段差感を軽減。

BAND-AIDキズパワーパットパッド(TM)（ふつうサイズ）の厚さ0.6mmに対して当製品は66%薄い0.2mmの極薄タイプです。

2．日常の軽度なキズにも、快適な貼り心地

薄さと柔軟性を両立し、指・関節など動きの多い部位にもぴったりフィット。

日常動作の中でもはがれにくく、快適な使用感が続きます。

3．完全防水仕様

汗や水に強い完全防水仕様で、シャワーや水仕事でも貼ったままでいられ、はがれにくく、密着します。

４．キズをしっかり守る基本機能はそのまま

キズパワーパッド(TM)ならではの湿潤環境を保つ設計により、キズを外部刺激から保護。

薄くて肌にぴったり密着し、キズをしっかり保護・ケアします。

こんなシーンにおすすめ

- 細かい指の動きの多いシーンに- 日常の水仕事にも- 仕事・学校・外出時の日常使いに



■新商品概要

商品名：バンドエイド(R) キズパワーパッド(TM) 極薄

内容量／サイズ展開：3種

【１.ふつうサイズ／8枚入】

【２.大きめサイズ／4枚入り】

【３.ふつうサイズ／3枚入】

※写真左から１.２.３.

進化した*1テクノロジーで開発されたキズパワーパッド(TM)は、自然治癒力を高めるモイストヒーリングを実現し、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。極薄*2素材でしっかり密着。曲げ伸ばしやすく、快適な貼り心地。日常の歩い切りキズやかすりキズにも。完全防水仕様。減菌済。最長5日間*3保護。

*1：自社ドライヒーリングと比較して

*2：BAND-AIDキズパワーパッド（ふつうサイズ）の暑さ0.6mmに対して当製品は66%薄い0.2mmの極薄タイプです。

*3：2-3日に一度、キズの様子を確認してください。

販売名：BAND-AID キズパワーパッド

医療機器認証番号：225ADBZI00048000、 管理医療機器、家庭用創傷パッド

効能・効果：切り傷、すり傷、かき傷、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷（やけど）の「治療の促進」「痛みの軽減」「湿潤環境の維持」「保護」

発売日：2026年4月上旬より順次発売予定

価格：オープン価格

販売場所：全国の薬局・薬店、ECサイト、スーパーマーケット、ホームセンターなど

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- 痛みをやわらげ、早くキレイに治す「バンドエイド(R) キズパワーパッド(TM)」- 100年以上の研究を積み重ねてきたバンドエイド(R)は、医療現場のテクノロジー*を活かし、絆創膏医療の進歩に貢献し続けています。- 湿潤療法を用い、日常のキズの手当にも使えるよう開発された 「バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM)」は、日本では初めて家庭用に普及した商品です。*モイストヒーリングのこと

- 「バンドエイド(R) キズパワーパッド(TM)」の正しい使い方使用方法・動画はこちらから：https://www.band-aid.jp/kizupowerpad/use

【バンドエイド(R)の想い】

1921 年バンドエイド(R)の社員だったアール・E・ディクソンが、 料理で手をケガする妻への「愛情」をカタチにしたのがバンドエイド(R) のはじまりです。愛妻家のディクソンは、妻がケガをするたびに包帯を巻いて手当をしていましたが、医療用テープの中央にガーゼを付けたものをつくることで、妻がひとりでも手当てができるような絆創膏の形を考えつきました。

以来、約一世紀。さまざまな「愛情」を、その時代時代の「テクノロジー」でカタチにし、そして積み重ね、快適なキズケアを提供しつづけてきました。現在は、「超フィット」「しっかり防水」「キズパワーパッド(TM)」など、キズ保護を叶えるさまざまな種類の絆創膏を家庭向けに販売。これからもキズケアの未来を造り続けたいと考えています。

「超フィット」 販売名：ＢＡＮＤ-ＡＩＤ 快適プラス 一般医療機器 医療機器届出番号; 13B3X10349000005

「しっかり防水」 販売名：バンドエイドｃｗ 一般医療機器 医療機器届出番号:13BX10349000006

「キズパワーパッド(TM)」

販売名（靴ずれ用以外）：BAND-AID キズパワーパッド 医療機器認証番号：225ADBZI00048000

販売名（靴ずれ用）：バンドエイド ahb 医療機器認証番号：21900BZG00012000

管理医療機器 家庭用創傷パッド

■「バンドエイド(R)」について

「バンドエイド(R)」は、幅広いヘルスケア事業を展開するKenvueならではの強みを活かし、キズケアにまつわるさまざまなニーズを満たすブランドとして、お届けしてまいりました。キズケアのニーズも、時代の変化にともない大きく変化していく中で、1921年に商品化されて以来、キズケアを支えたブランドとして、その時代時代の「テクノロジー」でカタチにし、現在に至るまで、キズケアのイノベーションを推進してきました。日本においては、1959年に販売開始となり、一般家庭で馴染みの薄かった救急絆創膏を一気に普及させました。それ以降も、多様化する消費者のライフスタイルやニーズに合わせ、よりよいキズケアの提供を目指しています。

バンドエイド(R)公式 WEBサイトhttps://www.band-aid.jp/

■「バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM)」について

「バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM)」は、2004年に初めて家庭向けの商品でモイストヒーリング（湿潤療法）を採用した商品として発売を開始しました。貼るだけで痛みを和らげ、さらにキズを早く治すこれまでに家庭向けではなかった医療現場のテクノロジーを活かした絆創膏として多くの支持を集めてきました。それまで一般的だった「キズの保護」から、「治癒」を叶える治癒絆創膏を家庭向けに発売し、発売以降キズケアの未来を造り続けているブランドです。

■Kenvue（ケンビュー）について

Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。 Aveeno(R)、BAND-AID(R)、Johnson's(R)、Listerine(R)、Neutrogena(R)、Tylenol(R)といった私たちの象徴的なブランドは、100年以上の歴史を礎に、 サイエンスに裏付けられ、世界中のヘルスケア専門家から支持されています。Kenvueは、日々のケアがもたらす驚くべき力を信じています。私たちは、その力を生活者の手に届けるとともに、暮らしの中でかけがえのない存在になるよう日々取り組んでいます。

Kenvue（ケンビュー）WEBサイトhttps://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/

■お問い合わせ先

Kenvueお客様相談室（フリーダイヤル）0120-101-110