曽和利光氏が登壇！「採用の日2026 新卒採用アカデミー」にてMILが説明会自動化を解説【3/17～3/19】

MIL株式会社

インタラクティブ動画で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、株式会社i-plugが主催するオンラインカンファレンス「【採用の日2026】新卒採用アカデミー」に登壇いたします。

本イベントは、2026年3月17日（火）～3月19日（木）の3日間にわたり開催され、新卒採用の最前線で活躍する実務家・専門家による全12講演が実施されます。

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お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2Iz9hj18vw/596aebec-a22a-4f03-a8d0-25f694f068fd

■ 開催背景

採用市場の激変により、従来の「例年通り」が通用しない今、独自の差別化戦略が不可欠です。 「もどかしさ」を抱えてはいないでしょうか。

現場で積み上げた「経験」は貴重な資産です。「経験」を強力な「武器」へ変えるには、これまでの知見に新しい視点を加える「学び」が欠かせません。

本イベントでは、多彩なテーマで12講演（1枠30分）をご用意しました。

学びから得られる気づきが、貴社の採用を照らす一筋の光となり、他社には真似できない強みへと磨き上げるきっかけになるはずです。未来を切り拓く一歩として、ぜひお気軽にご参加ください。

■ 特別講演

元リクルート・株式会社人材研究所 代表取締役社長の曽和利光氏が登壇。

売り手市場の中で企業が採用競争を勝ち抜くための「ブルーオーシャン戦略」やスカウト採用の実践ノウハウなど、明日から使える具体的な採用戦術が語られます。

タイトル：

ブルーオーシャンを狙え！

新卒スカウト採用戦術 市場の実態を踏まえた対策メソッドとは？

講演内容

・《市場の現実》売り手市場の実態と分析

・《スカウト戦略》ブルーオーシャンを狙った求める学生の「発掘」法

・《明日から使える》スカウト活用術とプロセス設計

曽和 利光 氏

株式会社人材研究所 代表取締役社長

1995年、京都大学教育学部教育心理学科卒業後、リクルートに入社。人事コンサルタント、採用グループのゼネラルマネージャーなどを経験。その後、ライフネット生命、オープンハウスで人事部門責任者を務めた後、2011年に株式会社人材研究所を設立。人事や採用についてのコンサルティングや研修、講演、執筆活動を行っており、一般社団法人 日本採用力検定協会の理事も務める。

申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

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■ MIL講演

採用活動では、説明会運営や面接調整などに追われ、学生フォローの時間が不足している企業も少なくありません。さらに、会社説明会視聴の53％は夜間・休日など人事の稼働時間外に集中しています。本セッションでは、説明会を自動化し「説明会は自動、フォローは人」という採用設計で機会損失を防ぐ方法を、具体事例とともに解説します。

タイトル：

これ以上、工数は増やせない人事へ。

「説明会は自動、フォローは人」で53%の機会損失を防ぐ仕組み

講演内容

・学生1万件の行動データから見る「学生の53％は“人事が寝ている時間”に動いている」

・「説明会は自動、フォローは人」

・24時間対応で勝つ採用設計とは？

山田 耕平

MIL株式会社 執行役員 兼 マーケティングマネージャー

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントにて、アーティストやブランドのマーケティング・プロデュースを担当。その後、LINEグループのSNOW Japan株式会社にて、グローバルアプリの普及およびIPコンテンツ提携を推進。2019年よりMIL株式会社に参画。事業開発・カスタマーサクセス部門の責任者を経て、現在はマーケティングマネージャーとしてHR領域の「インタラクティブ採用」を中心に、採用コミュニケーションの新しい形を提案している。

申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

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■開催概要

お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/se2Iz9hj18vw/596aebec-a22a-4f03-a8d0-25f694f068fd

イベント名称：

【採用の日2026】新卒採用アカデミー

「学び」が、経験を「武器」に変える忙しい今、未来を拓く一歩を

開催日時：

2026年3月17日（火）～3月19日（木） 10:00～16:00

主催：

株式会社i-plug

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をビジョンに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/

インタラクティブ採用｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/)