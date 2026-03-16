地域発の再生紙「おきあがみ」印刷会社での活用が始まる　～高速オフセットがラインアップに追加～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）が石川県の製紙メーカーおよび流通会社と共同で開発した地域循環型再生紙「おきあがみ」が、株式会社高速オフセット（大阪市）のサステナブル紙印刷サービスのラインアップに追加されました。本取り組みは、高速オフセットが「おきあがみ」のコンセプトに共感したことを契機に実現したものです。印刷会社を通じた活用の広がりが期待されます。

おきあがみ採用で広がる、サステナブルの輪

「おきあがみ」は、石川県内で回収された古紙を原料として活用し、地域の資源循環と復興への願いを込めて開発された再生紙です。石川県の製紙メーカーおよび流通会社と連携し、「復興と再生の紙」というコンセプトのもと、地域資源の循環と石川の魅力を伝える紙として商品化されました。地域で回収された資源から生まれた紙として資源循環を支えるとともに、石川の取り組みや魅力を伝える紙として、さまざまな地域での活用も期待されています。

今回、印刷会社である高速オフセットがそのコンセプトに共感し、同社のサステナブル紙印刷サービスのラインアップに「おきあがみ」が加わることとなりました。高速オフセットは、印刷・制作・出版など幅広い事業を展開しており、2023年からはサステナブル紙の普及を目指すプロジェクト「KAMIKEN」を推進しています。

これまで「おきあがみ」は、自社やエンドユーザーである企業・個人での利用が中心でしたが、今回、高速オフセットが用紙ラインアップに採用したことで、印刷会社を通じた新たな活用の広がりが生まれました。キンコーズにとっても、印刷会社同士の連携によって地域発の紙の価値を広げる新たな一歩となります。

今回の採用は、環境配慮型素材の選択にとどまらず、印刷会社同士が価値観や想いを共有しながら、持続可能な選択肢を業界内に広げていく動きでもあります。素材の背景やストーリーに共感した企業同士が連携することで、地域発の取り組みがより多くの現場へと届き、循環型社会の実現に向けた実践が印刷業界全体へと広がっていくことが期待されます。

■ おきあがみ概要

高速オフセットURL：https://www.kousoku-offset.co.jp/(https://www.kousoku-offset.co.jp/)

「おきあがみ」は、石川県内企業と共同で開発した、石川県内で回収された紙資源を再生してつくられた環境配慮型用紙です。能登半島地震を受け、販売額の一部を義援金として寄付する仕組みを導入し、用紙を使うことが復興支援につながるプロダクトとして全国で活用が広がっています。

メッセージカードやポスター、ワークショップなど、「石川を応援したい」という想いを形にするツールとして多くの共感を集めています。

本商品は、中川製紙株式会社（製造）、株式会社中島商店（流通）、キンコーズ（製品化）の連携によって支えられており、地域資源の循環と付加価値の創出を両立する取り組みとして展開しています。

・おきあがみ商品URL

https://www.kinkos.co.jp/service/okiagami/

・石川県エコ・リサイクル製品認定

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/recycle/nintei/index.html

・サステナブル★セレクション2025三ツ星受賞

https://alterna.co.jp/sustainable_selection/list/ss2024/07

・FSC(R)（Forest Stewardship Council(R)）認証製品

https://www.kinkos.co.jp/corporate/archives/news/20260128/

■「おきあがみ」についてのお問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

事業推進部 事業推進グループ BKJ_BP@kinkos.co.jp

株式会社高速オフセット 会社概要

高速オフセットは、毎日新聞グループホールディングスを支える中核の総合印刷会社です。1986年設立、『発想から発送まで。伝えたいを伝わる形に』を合言葉に、主力の印刷事業はもちろん制作（紙面／WEB）事業、出版事業、ネット通販事業、自社商品の開発などをサービスとして取り扱っています。紙とデジタルの共存にも注力し、従来の『印刷』の枠組みを越えた、更なる成長を目指した挑戦を続けています。

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業、IPコンテンツとのコレボレーションと、多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 浩基

設 立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

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