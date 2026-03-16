『未来のメロディ～子どもたちに音楽を贈るプロジェクト～』国内外16施設に対し、物品提供と演奏サポートを実施（2025年8月～12月）

島村楽器株式会社

島村楽器株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：廣瀬 利明、以下 島村楽器）は、当社のCSR（企業の社会的責任）活動の一環である『未来のメロディ～子どもたちに音楽を贈るプロジェクト～』において、国内15箇所の児童養護施設とエチオピアの小学校に対して、302点の楽器本体および演奏周辺設備の提供と、演奏レクチャーや楽器メンテナンスを実施したことをご報告いたします。

（※）演奏レクチャーや楽器メンテナンスは、当社店舗から訪問可能な距離にある児童養護施設のみ実施

国内実績

＜寄贈した物品総数＞

287点 市場実勢価格 \390,000円相当（楽器本体を除く）

楽器に触れる機会が限られている子どもたちが楽器演奏に親しむきっかけとなるよう、15箇所の児童養護施設にギターなどの楽器本体や、演奏を継続するうえで必要となる消耗品・アクセサリー類を寄贈しました。また、近隣に島村楽器の店舗がある国内の施設については、当社スタッフが直接訪問し、演奏のレクチャーや既存楽器のメンテナンスを実施しています。

＜寄贈品の内訳＞

■本体楽器：アコースティックギター×11本／エレキギター×2本／エレキベース×5本／ウクレレ×4本

■消耗品・お手入れ用品など：アコースティックギター弦／エレキギター弦／エレキベース弦／ウクレレ弦／譜面台／楽譜集／教則本／シールドケーブル／カポタスト／チューナー／ストラップ／ストリングワインダー／ギタースタンド／ギターピック／ポリッシュ／指板クリーナー／楽器ケース／マウスピース／リード／キイオイル／コルクグリス／スワブ ／クリーニングペーパー／マウスピースクリーナー

海外実績

倉庫に納品された寄贈楽器（写真提供：JICA）寄贈するギター（写真提供：JICA）＜寄贈した物品総数＞

15点



今回より『楽器で世界を笑顔にしよう ～楽器リサイクルプロジェクト～（2013-2018年）』で取り組んでいた海外への支援を再開しました。JICA（独立行政法人国際協力機構）が実施する『世界の笑顔のために』プログラムに賛同する形で、途上国からの要望リストに沿って楽器を提供。エチオピア アディスアベバ市の小学校にアコースティックギターとウクレレを寄贈しました。

＜寄贈品の内訳＞

■本体楽器：アコースティックギター×10本／ウクレレ×5本

『未来のメロディ～子どもたちに音楽を贈るプロジェクト～』について

＜目的＞

家庭環境や社会環境などの影響で、楽器に触れる機会が限られている子どもたちに、音楽に親しむきっかけを提供し、音楽を長く楽しめるよう支援するサポートプログラムです。

音楽が持つ力や魅力とともに「楽器を奏でる喜び」を届け、一人でも多くの子どもたちの未来を豊かにすることを目指しています。

詳細はこちら：https://www.shimamura.co.jp/p/csr/melody-of-future/index.html

＜主な活動内容＞

・ギターやウクレレなど楽器本体の提供

・ギター弦や管楽器リードなど消耗品の提供

・クロスやスワブなどお手入れ用具の提供

・楽器の演奏レクチャー

・楽器のメンテナンス

島村楽器のCSRへの取り組み

音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創るため、音楽の楽しさが日常生活に根付く社会の実現に向けて活動します。

https://www.shimamura.co.jp/corporate/csr/index.html

島村楽器株式会社について

島村楽器は「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という経営理念のもと、全国40都道府県に182の店舗（楽器販売店舗・音楽教室、ならびに補聴器販売店舗1店舗を含む）を展開する、国内最大の総合楽器店(※)です。※引用元：The Music Trades誌「Top Global Dealers Report」

事業領域として「楽器プレイヤーのトータルサポート」を掲げ、楽器販売と音楽教室の2事業を主軸としながら、長く演奏していると必要になる楽器修理、体験や演奏発表の場としてのイベント・コンサートの企画・実施、気兼ねなく練習できるスタジオ運営も行っています。

会社概要

社名 ： 島村楽器株式会社

代表者： 代表取締役社長 廣瀬 利明

設立 ： 昭和44年3月（創業：昭和37年1月）

売上高： 490億円（2025年2月）

従業員数：2,427名（2026年2月）

URL ： https://www.shimamura.co.jp