株式会社クウゼン、創業11周年を機にコーポレートビジョンを「世界水準の企業を創る」へ刷新

株式会社クウゼン

対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」を提供する株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：太田 匠吾、以下、当社）は、2026年2月6日に創業11周年を迎えたことを機に、コーポレートビジョンを「世界水準の企業を創る」へと刷新いたしました。併せて、新ビジョンを体現するべくコーポレートサイトを全面リニューアルしたことをお知らせいたします。

- 新コーポレートサイト：https://corp.kuzen.io/(https://corp.kuzen.io/)- 代表・太田によるビジョン刷新の背景（note）：https://note.com/kuzen_ohta/n/n8346d6b97570(https://note.com/kuzen_ohta/n/n8346d6b97570)ビジョン刷新の背景：なぜ今「世界水準」なのか

クウゼンは2016年、「チャットボット元年」に誕生しました。2021年には「テクノロジーで、対話の可能性を広げる仕組みを創る」というミッションを掲げ、LINEマーケティング領域を中心に、エンドユーザーへ最高の「コンシェルジュ体験」を届けることに向き合い続け、2025年には過去最高の売上を達成いたしました。

しかし、事業が成長しビジョンの実現ができていると手ごたえを感じるほどに、「仕組みを創ることで満足してしまっていないか」という自問自答を重ねてきました。

本来、志すべきものは、達成される姿すら想像できないほど壮大で、寝ても覚めても熱狂できるものであるべきではないか。100年かけても登りきれるか分からない山に挑戦し、世界に存在感を持つ会社になっていく未来を形にするため、この度、ビジョンの刷新に至りました。

新ビジョン：「世界水準の企業を創る」が目指すもの

かつて日本企業が世界の時価総額ランキングを席巻していた時代がありました。私たちは、日本には挑戦できる環境も、人材も、技術もそろっていると信じています。

現在、ビジネスの潮流は大きな転換期にあります。人口減少が進み、情報の波に埋もれる現代において、従来の「新規顧客の獲得」ばかりに目を向ける手法は通用しなくなっています。今、企業が生き残るための唯一の道は、一人ひとりと深く向き合い、「最高の顧客体験（＝コンシェルジュ体験）」を通じて選ばれ続けることに他なりません。

クウゼンが10年磨き続けてきた「すべての人にコンシェルジュ体験を」という思想は、今やあらゆる企業にとっての「生存戦略（インフラ）」となり得ます。そこに「AIエージェント×データ活用」という次世代の武器が加わった今、私たちには確かな勝機があります。この確信を胸に、私たちは世界水準の壁を突き破る挑戦を開始します。

私たちが創りたいのは、単なる身の丈に合った目標で満足する組織ではありません。この「世界水準の企業を創る」という新ビジョンのもと、一人ひとりが世界レベルの基準に挑み、圧倒的な成長を遂げ、数年後に「あの時間は最高に幸せだった」と自信を持って言える会社です。その個人の熱量の集積こそが、会社を世界水準へと押し上げる唯一のエンジンであると考えています。

「世界水準」という山に登るために、どんな生き方を選ぶのか。突き詰めれば、それは「どんな人生を歩みたいのか」という問いに行き着きます。この未完成な組織を自分たちの手で「世界水準」へと塗り替えていくプロセスに、私たちは何よりもワクワクしています。

代表取締役 太田 匠吾のコメント（noteより抜粋）

「なぜ起業したのか。振り返ると、そこには『成長』という言葉がありました。とてつもなく大きな志に向かって自分自身が成長し続けたい。自分の限界を決めることなく常にワクワクし続けたい。その思いが原点です。

かつてサンフランシスコでセールスフォースタワーを見上げた時の『こんな会社を作れたらどんなに面白いんだろう』という高揚感。あの時感じたワクワクを、今、新しいビジョンに込めました。

『世界水準』という山は高く、道に正解はありません。しかし、私は傍観者としてではなく、この未完成な組織を自分たちの手で『世界水準』へと塗り替えていくプロセスに、何よりもワクワクしています。まだ見ぬ大きな景色を、本気で取りにいく。その最前線に立ち、この日本から世界水準の企業を創り上げる挑戦を、支えてくださるすべての皆様とともに進めていけることを、心から楽しみにしています。」

会社概要

＜株式会社クウゼン＞

設立： 2015年2月6日

代表取締役 CEO：太田 匠吾

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 日土地西新宿ビル 5階

事業内容： 対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」の開発・運用および企業の公式LINEアカウント運用をサポートするサービスを提供

コーポレートサイト：https://corp.kuzen.io/

サービスサイト ：https://kuzen.io/

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず700社以上の企業様に導入されております。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社クウゼン

PR担当 行田

連絡先： pr@kuzen.io