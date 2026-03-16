日本の通信インフラを支えるKDDIエンジニアリング、TalentXの採用ブランディングサービス「MyBrand」を導入

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「TalentX」）は、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」内の採用ブランディングサービス「MyBrand」が、KDDIグループの通信インフラを支えるKDDIエンジニアリング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：寺尾 徳明、以下「KDDIエンジニアリング」）に導入されたことをお知らせいたします。

本導入により、KDDIエンジニアリングは「通信のプロフェッショナル集団」としての多面的な魅力を発信する採用オウンドメディアを公開し、転職潜在層を含む社内外のファンづくりを強化してまいります。

■導入背景：事業拡大に伴う「多様な専門人材」の獲得と認知変革が急務に―「生きた情報」をダイレクトに届けられる「採用オウンドメディア」を構築するため、採用ブランディングサービス「MyBrand」を導入。

KDDIエンジニアリングはKDDIグループの中核企業として通信インフラの建設・保守を一手に担い、近年ではドローンやローカル5Gといった新規事業を加速させています。事業の多角化に伴い、さらなる多様な専門人材の獲得が必要となっていました。しかし、従来の採用手法だけでは、自社を詳しく知らない優秀な人材へのアプローチに限界がありました。また、社外からは「KDDIの子会社」という画一的なイメージで見られることが多く、実際には電力、空調、ITなど多岐にわたる事業領域を持つという「実態との認知ギャップ」が課題となっていました。

同社は、コーポレートサイトでは伝えきれない働く人々のリアルな声や業務のやりがいといった生きた情報を継続的に発信するため、採用ブランディングサービス「MyBrand」を導入し、早期から「自社のファン」を形成するための採用オウンドメディアを構築。今すぐの転職を考えていない潜在層や、これから就職活動を迎える低学年の学生に対し、早期に自社の魅力を訴求することで、将来のキャリアを検討しやすくする仕組みを整えました。

▼KDDIエンジニアリングの採用オウンドメディアはこちら

https://kddi-eng.brandmedia.i-myrefer.jp/media

■KDDIエンジニアリング 経営管理本部 人事部 採用グループ 奥田 拓希 氏 コメント

当社にはプロフェッショナルとしての専門性を磨き、互いに高め合う素晴らしい風土があります。しかし、こうした現場の熱量や、チームワークを重視して周囲を巻き込みながら課題を解決していくやりがいは、これまでの手法では十分にお伝えできていませんでした。

今回、採用オウンドメディアという独自の発信の場を持てたことで、現場で活躍する社員のリアルな姿を、より解像度高く届けていけると確信しています。今後は、まだ当社のことを知らない方々ともこのメディアを通じて早期から接点を持ち、単なる『企業と候補者』という関係を超えて、当社のビジョンに共感していただけるファンを増やしていきたいと考えています。

■取材記事：https://mytalent.jp/lab/case_kddi-eng/

■採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」について

少子高齢化による労働人口の減少や、働き方・価値観の多様化を背景に、日本企業を取り巻く採用環境は大きな転換点を迎えています。企業が一方的に情報を発信し、応募を待つ従来型の広告採用や、転職顕在層を前提とした人材紹介モデルだけでは、持続的な人材獲得が難しくなりつつあります。

こうした社会構造の変化の中で、企業には「いま採用しているかどうか」に関わらず、候補者との関係性を中長期で築き、信頼を積み重ねていくタレントアクイジションの考え方が求められるようになりました。転職潜在層を含む多様な人材に対して、企業の価値観や働くリアリティを適切に伝え、惹きつけ（Attract）、関係を育み（Nurture）、信頼でつなぐ（Engage）──採用活動そのものをマーケティングとして再設計することが、日本企業の重要な経営課題となっています。

「Myシリーズ」は、こうした社会的背景を踏まえ、AIとテクノロジーによって採用活動をマーケティングへと進化させる採用DXプラットフォームです。候補者を惹きつける採用ブランディングサービス「MyBrand」、興味関心や転職意向のタイミングに応じた関係構築を支援するAI採用MAサービス「MyTalent」、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」をひとつのIDでシームレスに連携し、企業のタレントアクイジションを一気通貫で支援します。2025年9月末時点で、日本の時価総額上位50社のうち40％以上（※）の企業に導入されております。

（※ 2025年9月末時点の東証プライム上場企業の時価総額ランキングをもとに算出。）

■「MyBrand」が目指す採用ブランディング

当社では、採用ブランディングは企業の魅力をアピールするのではなく、候補者との認識ギャップを埋め、正しい理解を伝えるための手段であると考えております。はたらく価値観が多様化する昨今だからこそ、個別最適化しながら、求職者にリアリティある情報を伝えることが、採用ブランディングに不可欠です。「MyBrand」は、そうした取り組みの第一歩を踏み出す企業に向けて、発信の知識や体制の有無にかかわらず継続的に情報発信できる仕組みを提供するサービスです。企業が自社の「らしさ」を明確に定義するフレームワーク「WORCS（事業・文化・報酬・機会や仕事・環境を整理する独自フレーム）」 を活用し、正しい自社価値の発信を支援します。企業が自らの言葉で魅力を伝え、候補者と関係を築くことで、「伝わる採用」が「選ばれる採用」へと進化します。

ブランドサイト：https://mytalent.jp/brand/

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP：https://talentx.co.jp

Myシリーズ サービスサイト：https://mytalent.jp