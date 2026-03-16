4年連続ベースアップの実施

三菱食品株式会社

三菱食品株式会社（以下、「当社」）は、2026年4月より全社員一律15,000円のベースアップを実施いたします。あわせて、若年層を対象としたマイカー手当の新設及び、社宅・寮の家賃補助増額を実施し、平均5.6％相当の賃金アップを決定いたしました。

実施の背景

当社は、「MS Vision 2030」の成長戦略に基づき人的資本強化施策を実行しており、以前より積極的な人的資本への投資と社員への還元を進めています。

このような中、当社の競争力の源泉である社員一人ひとりが、個々の力を最大限発揮し、新たなチャレンジや経験を積み重ねて成長することで、その成長と活躍が会社の発展に直結する好循環を、一段と強固なものとしていくことを期待し、全社員一律15,000円のベースアップを決定しました。

また、多様な地域での経験を積むことによる社員の成長や活躍を支援する為に、若年層を対象としたマイカー手当を新設するとともに、近年の物価上昇に伴う家賃相場の上昇を踏まえ、社宅・寮の家賃補助増額を実施します。これらの施策を含めた全社平均の昇給率は5.6%となります。

当社は今後も、基盤となる卸事業を維持・強化し、新規事業の確立に取り組むとともに、社員が持つ力を最大限に発揮できる環境を整備し、全社員が連携しながらチャレンジを続けることで、さらなる企業価値向上と人財基盤の強化・育成に努めてまいります。

ベースアップ概要

15,000円のベースアップを実施

※これにより2026年4月入社の大学卒新入社員の初任給は月額280,000円となる。

【ご参考：過去4年間のベースアップ等の経緯】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60129/table/264_1_6b7267535ce1cdd50c92ef626f595c35.jpg?v=202603161051 ]