noteとJ-WAVEでコラボコンテスト開催！受賞作はJ-WAVE特番内で朗読されます

note株式会社

noteは、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)の春キャンペーン「MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―」と共同で、「#わたしと東京」をテーマにしたコンテストを開催します。本コンテストでは、なにかのきっかけで東京に触れた方々の心にある東京のエピソードを文章で表現した作品を募集します。応募期間は3月16日から4月15日まで。

寄せられた作品の中から、J-WAVE担当者が数点の作品を選出します。選ばれた作品は、5月上旬放送予定の連動特番内で朗読される予定です。特番はJ-WAVEの春キャンペーン「MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―」と連動しています。

noteはさまざまなメディアや企業と連携したコンテストを通じて、クリエイターが活躍する機会を増やしていきます。

コンテスト概要

東京と聞いて、ふと頭に浮かぶことや思い出すことはありますか？ 東京で暮らしている方だけでなく、旅行や仕事など、なにかのきっかけで東京に触れたことがある方は多いのではないでしょうか。

そんなみなさんの心にある東京のエピソードを、J-WAVEとnoteが共同で「#わたしと東京」をテーマに募集します。ぜひご応募ください。

またキャンペーン期間中、J-WAVEナビゲーターと、キャンペーンソングを担当するKroiの計15名が “東京にいる理由” を綴ったエッセイを、J-WAVE公式noteアカウントに順次公開。放送では語りきれない多層的な東京の魅力を発信します。

▼コンテスト詳細

https://note.com/info/n/n7951547b93c2

▼J-WAVE公式noteアカウント

https://note.com/jwave813

〈参加ナビゲーター（五十音順）〉

安藤裕子／市川紗椰／川田十夢／忽那文香（ダウ90000）／クリス智子／鈴木ジェロニモ／タカノシンヤ／武田真一／長井優希乃／野村友里／長谷部悠生（Kroi）／ふかわりょう／燃え殻／山口周／渡辺祐

※J-WAVE特番内での朗読を前提とした企画のため、画像・マンガ・イラスト形式の作品は対象外となります。

※J-WAVEは1都6県で放送しているFMラジオ局です。パソコンやスマートフォンからラジオが聴ける「radiko（ラジコ）」を利用すれば、全国から番組を聴くことができます（エリア外は有料）。

■文字数

800文字程度

■スケジュール

募集期間：2026年3月16日(月) 10:00 ～ 4月15日(水) 23:59

結果発表：2026年5月上旬予定

※結果発表はJ-WAVEのラジオ特番内でおこないます。朗読作品として選出された方には、事前にJ-WAVE担当者から朗読に関する確認のご連絡をします。その後、noteにて結果発表記事を公開予定です。

■賞

・J-WAVE「MY STORY TOKYO」特番にて朗読：数名

■応募方法

以下の応募要項記事 をご確認ください

https://note.com/info/n/n7951547b93c2

J-WAVE担当者からのメッセージ

10年前に通った店はもうない。

5年前に見慣れた街並みは、面影すらない。

1年前とは比にならないほどの旅行者たちが街にあふれている。

それでも私たちはここにいる。

10年前にはなかった刺激的な仕事がある。

5年前に見つけた魅力的なコミュニティがある。

1年前に出会った生涯の友人がいる。

“僕らがここにいる理由”

人が多く、家賃も高い。物価も上がる一方で決して生活が楽なわけではない。

それでも私たちはここ“東京”に惹かれている。

私たちそれぞれの東京をめぐるストーリー。

きっとそこに僕らがここにいる理由がある。

百人百色の答えを繋いで、ここ東京の魅力を再確認しましょう。

みなさまのご応募を、心よりお待ちしております！

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noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろいひとに出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約6956万件の作品が誕生。会員数は1114万人（2025年11月末時点）に達しています。

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わたしたちは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディアプラットフォームnoteは、クリエイターのあらゆる創作活動を支援しています。クリエイターが思い思いのコンテンツを発表したり、メンバーシップでファンや仲間からの支援をうけたり、ストアでお店やブランドオーナーが商品を紹介したり、note proを活用して法人や団体が情報発信をしたりしています。

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