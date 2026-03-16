GMOフィナンシャルゲート、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOフィナンシャルゲート株式会社（＊1）（代表取締役社長：杉山 憲太郎、以下 GMO-FG）は、経済産業省と日本健康会議が共同で選出する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に、2026年3月9日（月）に認定されました。



（*1）GMO-FGは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社の連結会社です。

■「健康経営優良法人認定制度」について

「健康経営優良法人認定制度」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で捉え、健康の保持・増進に資する取り組みを経営戦略として実施する「健康経営」において、特に優れた実践を行っている大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。本制度の詳細や認定法人一覧については、下記URLをご参照ください。

URL：https://kenko-keiei.jp/

■認定の背景と当社の取り組み

GMO-FGでは、パートナーの持続的な成長・活躍を支援すべく、組織体制の整備と「食」「癒」「躍」「医」の豊富な福利厚生プログラムを展開しており、それらが評価されたことにより今回の認定を受けました。今後もGMO-FGは、企業成長の源泉であるパートナーの健康維持・増進への取り組みと働きがいの充実に努めて参ります。GMO-FG健康経営の取り組みは下記URLをご参照ください。

URL：https://www.gmo-fg.com/sustainability/social/index.html

【GMOフィナンシャルゲート株式会社について】

GMO-FGは、対面店舗でのクレジット・デビット決済を軸とした決済代行事業者として、1999年9月の創業以来26年の実績と信頼を築いてまいりました。ICカード対応の共同利用センターとして、経済合理性とテクノロジーの先進性で業界の革新に取り組んでいます。据置・モバイルなどのCCT端末（共同利用端末）に加え、病院・ゴルフ場向けの自動精算機等での組込型決済サービスも行っており、キャッシュレス化のチェンジリーダーとして社会に貢献してまいります。

以上

【GMOフィナンシャルゲート株式会社】（URL： https://gmo-fg.com/(https://gmo-fg.com/) ）

会社名 GMOフィナンシャルゲート株式会社 （東証プライム市場 証券コード：4051）

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目1４番６号 ヒューマックス渋谷ビル6F

代表者. 代表取締役社長 杉山 憲太郎

事業内容 ■クレジット、デビット、銀聯カード等の決済処理サービス事業

資本金. 16億38百万円

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社】（URL： https://www.gmo-pg.com/(https://www.gmo-pg.com/) ）

会社名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社（東証プライム市場 証券コード：3769）

所在地 東京都渋谷区道玄坂１丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 相浦 一成

事業内容 ■総合的な決済関連サービス及び金融関連サービス

資本金 133億23百万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL： https://group.gmo/(https://group.gmo/) ）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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