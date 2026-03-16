れんげ食堂Toshuでモバイルオーダー開始！

イオン株式会社

中華料理店「れんげ食堂Toshu」を展開するイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市）は、2026年3月16日（月）より、「れんげ食堂Toshu」にてモバイルオーダーサービスを開始いたします。

スマホで事前注文、テイクアウトの待ち時間を短縮

お客さまはご自身のスマートフォンから、どこからでも・いつでも、メニューを確認しながらテイクアウト商品を注文できます。

事前に注文・決済が完了するため、混雑時でもスムーズに商品をお受け取りいただけます。

「れんげ食堂Toshu」では、日常使いの食堂として、より気軽にご利用いただける店舗づくりを目指しております。近年のデジタル活用ニーズの高まりや、注文待ち時間短縮に対するお客さまの声を受け、このたび導入に至りました。

※モバイルオーダーは、「れんげ食堂Toshu 田無店」を除く、全店舗で導入開始となります。

れんげモバイルオーダーのご利用方法

■アプリインストール不要、WEBでサクサク注文！

れんげモバイルオーダーサイト：

https://mobileorder.toshu.co.jp/91/takeout

モバイルオーダーの流れ

★モバイルオーダー スタート特典

モバイルオーダー全店スタートを記念して、3月31日（火）までの期間、お会計金額から5％OFFとなるクーポン（コード：0001）を配布いたします。なお、本クーポンはお一人さま3回までご利用いただけます。

※サービスのご利用には会員登録が必要になります。

※利用可能なキャッシュレス：AEON Pay、PayPay、各種クレジットカード

※利用方法の詳細は、れんげモバイルオーダーサイトにてご確認いただけます。

中華食堂「れんげ食堂Toshu」について

"れんげから広がる、ちょうどいい しあわせ"

「れんげ食堂Toshu」の名前には、「れんげ」から広がるおいしい食事で、日常を幸せにしたいという想いが込められています。和食に「箸」が欠かせないように、中華料理には「れんげ」が欠かせません。また、植物の「れんげ」の花言葉は「幸せ」です。

「れんげ食堂Toshu」では、人気の定番料理メニューに加え、れんげ食堂ならではのセットメニューやお酒、また、テイクアウトメニューもご用意しています。

自宅や職場とは違った心地の良い場所として、おひとりで、グループやご家族でも、気軽に楽しんでいただける中華食堂です。

X：https://x.com/renge_PR

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/武蔵野うどん小麦晴れ 他

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/