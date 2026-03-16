広告代理店向けにインフルエンサー案件の切り抜き動画100万再生保証パッケージを提供開始

株式会社CLIP

切り抜き動画に特化したマーケティング事業を展開する株式会社CLIP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本真司、以下CLIP）は、広告代理店向けにインフルエンサー案件動画を切り抜き動画として二次拡散する「切り抜き動画100万再生保証パッケージ」の提供を開始いたしました。

インフルエンサー案件は「投稿して終わり」になりやすい

近年、企業のマーケティング施策においてインフルエンサー施策は重要な手法となっています。しかし多くの場合、YouTuberやインフルエンサーによるタイアップ動画は本編動画の投稿のみで施策が完結してしまうケースも少なくありません。

長尺動画はSNS上での二次流通が起きにくく、動画の魅力が十分に拡散されないまま施策が終わってしまうという課題が存在しています。

CLIPでは、この課題を解決する手法として「切り抜き動画による二次拡散マーケティング」を展開しています。

従来のインフルエンサー施策は「既存ファンには届くが、新規には広がりにくい」課題も

インフルエンサー施策は、すでにその出演者やチャンネルを日常的に視聴している既存ファンに対しては高い訴求力を持つ一方で、まだそのインフルエンサーや案件に接点のない新規の潜在層にまで広く届きにくいという課題もあります。

近年はSNSや動画プラットフォームの視聴行動が細分化し、ユーザーごとに最適化されたコンテンツが表示される傾向が強まっていることから、長尺の本編動画だけでは新規層への広がりが生まれにくくなっています。結果として、案件動画が既存ファンの視聴に留まり、想定していたほど新規認知の拡大につながらないケースも増えています。

だからこそ、既存ファンだけでなく、まだ商品やサービス、出演者を知らない潜在層に対して、最初の接点をつくる施策が重要になっています。

切り抜き動画は、本編の中から視聴者が思わず反応したくなる一瞬を抽出し、短尺・高密度な形で届けることができるため、新規層との最初の接点をつくる手法として非常に相性が良いのが特徴です。興味関心の入口を増やしながら、そこから本編視聴や商品理解へとつなげていくことが可能です。

本編再生の25倍拡散した切り抜き動画事例も

CLIPはこれまで、YouTubeや配信コンテンツ、テレビ番組などの長尺コンテンツから見どころを抽出し、切り抜き動画としてSNSで拡散する「切り抜き動画マーケティング」を専門に事業を展開してきました。

現在、月間2,000本以上の切り抜き動画制作、月間2,000万再生以上の視聴実績を持っています。

また、これまでの運用実績の中では、YouTubeの本編動画の再生数に対して、切り抜き動画の合計再生数が約25倍に達した事例もあり、長尺動画をSNSに適した形で再編集することで大きな認知拡大を生み出しています。

広告代理店向け「切り抜き動画100万再生保証パッケージ」

今回CLIPが提供を開始する「切り抜き動画100万再生保証パッケージ」は、インフルエンサー案件動画をもとに切り抜き動画を制作・拡散し、合計100万再生以上を保証するマーケティングパッケージです。

インフルエンサーによる案件動画の魅力的なシーンを抽出し、SNSに最適化された切り抜き動画として再編集。複数のSNSアカウントから展開することで、案件動画の認知拡大を促進します。

CLIP独自の手法：複数アカウント×複数視点で認知を獲得

CLIPの切り抜き動画マーケティングの特徴は、単一アカウントでの投稿ではなく、複数アカウントを立ち上げて並行運用する点にあります。

同じ動画であっても、視聴者が興味を持つポイントは異なります。商品理解に興味を持つ層、出演者のキャラクターに惹かれる層、企画の面白さに反応する層など、複数の入口が存在します。

CLIPでは、こうした視点ごとに切り抜きの切り口を設計し、それぞれのターゲットに合わせたアカウントから並行して発信することで、単一アカウントでは取りきれない認知を獲得します。

この手法により、短期間で面として認知を拡大するマーケティング設計が可能になります。

切り抜き動画下部へのクーポンコード設置にも対応

本パッケージでは、切り抜き動画の下部にクーポンコードやキャンペーン訴求を表示する運用にも対応可能です。

これにより、認知拡大に加えて、視聴者に対して具体的な行動喚起を行うことができ、商品購入やサービス利用、キャンペーン参加などへの導線設計を強化できます。

インフルエンサー案件を単なる再生数獲得施策にとどめず、認知から送客・購買までを見据えた施策として展開できる点も、本パッケージの特徴のひとつです。

切り抜き動画100万再生保証パッケージ概要

・インフルエンサー案件動画をもとに切り抜き動画を制作

・50~100本の切り抜き動画を制作・投稿

・複数アカウントを立ち上げ並行運用

・切り抜き動画合計100万再生以上を保証

・TikTok / YouTube Shorts / Instagram Reels等で展開

・運用およびレポーティングまで一括対応

広告代理店が実施するインフルエンサーキャスティング施策と組み合わせることで、案件動画の認知拡大と二次拡散を実現し、プロモーション効果の最大化を支援します。

今後の展開

CLIPは、切り抜き動画マーケティングを通じて、テレビ番組、配信コンテンツ、YouTube、IPコンテンツなど様々なコンテンツの認知拡大と価値向上を支援しています。

今後もSNS時代に適した新たなマーケティング手法として切り抜き動画の活用を推進し、企業やIPの魅力をより多くの人に届ける仕組みづくりを進めてまいります。

会社概要

株式会社CLIPは、切り抜き動画に特化したマーケティング事業を展開する会社です。

YouTubeや配信コンテンツ、テレビ番組などの長尺コンテンツから見どころを抽出し、切り抜き動画として再編集・拡散することで、企業やIPの認知拡大を支援しています。

会社名：株式会社CLIP

代表者：代表取締役 山本真司

所在地：東京都渋谷区

事業内容：切り抜き動画マーケティング / SNS運用 / 動画制作

コーポレートサイト：https://clip.dev/

本件に関するお問い合わせ先：お問い合わせページ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXemCCQqunc0zUC8fTbj_0UDiri-3okJdM6vRJVxpsOpMIcw/viewform)