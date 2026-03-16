『スマートコーティング：光学設計と表面工学の新しい融合モデル白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年3月16日、『スマートコーティング：光学設計と表面工学の新しい融合モデル白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

「表面」は今、最も戦略的な技術フロンティアである。

本白書は、スマートコーティングという新興技術カテゴリーを「市場・投資」「材料科学」「産業応用」「製造プロセス」「デジタル統合」の5軸で体系的に解析した、2026年現在における最も包括的な専門レポートである。

スマートコーティング市場は、2025年時点で約319億～626億ドル規模に達しており、CAGR 10.4～23.87%というきわめて高い成長軌道を描いている。

2033年には1,331億～2,806億ドル規模に達する予測が複数の市場調査で示されており、自動車・建築・航空宇宙・医療・エネルギー分野が主要な牽引役となる。

本白書は、自己修復コーティング・エレクトロクロミック材料・防氷機能・バイオインスパイアード表面・AI/IoT統合という5大技術群を網羅しており、研究開発から商業化・投資判断まで一貫した知識基盤を提供する。

■ 利用シーン

本白書は、以下の実務課題の解決に直接活用できる。

▼ １. 技術評価・R&D戦略立案

表面工学×光学設計の融合領域で、自己修復・防氷・抗菌・エレクトロクロミック・バイオミメティックなど73の機能タイプについて、材料メカニズムから実装ロードマップまでを横断的に把握できる。NIMSや東京工業大学、AGC、BASFといった世界トップクラスのアクターの最新動向も収録されている。

▼ ２. 市場参入・競合分析

BASF、PPG Industries、AkzoNobel、Nippon Paint Holdingsなど主要グローバルプレイヤーの戦略的ポジションと、Asia-Pacific市場の急成長構図を精密に分析している。特にAPAC地域における都市化・インフラ投資・規制強化トレンドは、参入タイミングを検討するうえで欠かせない洞察を含む。

▼ ３. 投資家・ESGデューデリジェンス

コーティング・アズ・ア・サービス（CaaS）モデル、デジタルツイン連携型の予測保全、エネルギー自給型スマートウィンドウなど、新規ビジネスモデルの可能性が豊富に記述されており、スタートアップ評価やVC投資判断の参考資料として機能する。

▼ ４. 製品開発・調達仕様の策定

MAX5層同時塗布・ロール・ツー・ロール（R2R）・マルチビームレーザーコーティング・原子層堆積（ALD）など最先端の製造プロセス技術が章別に整理されており、調達戦略や製品仕様策定の技術ベースラインとして活用できる。

▼ ５. 学際研究・政策提言の知識基盤

航空宇宙・防衛・医療・スマートシティ・再生可能エネルギーにまたがる学際融合領域の最前線事例が収録されており、技術政策・研究ロードマップの議論を支える包括的なエビデンス集として機能する。

■ アクションプラン／提言骨子

本白書の知見は、以下の3段階のアクションフレームで実装可能である。

【短期：0～2年 ／ ニッチ市場・PoC展開】

● 防氷コーティング（ICEMART(R)プロジェクト）やスマート抗菌コーティング（医療機器向け）、形状記憶ポリマー塗装（プレミアム車種）など、すでに商用化段階に近い技術への優先投資を推奨する。電気変色ウィンドウは東京・大阪での大規模導入実績があり、空調負荷25%削減という定量的効果が確認されている。

【中期：2～5年 ／ 規格・補助制度を通じた普及】

● APACを中心とした市場規格の整備、ESG投資要件の高度化、PFAS規制強化に対応したVOCフリー・環境調和型コーティングへの移行が主要課題となる。自己修復＋腐食検知のハイブリッドコーティングをインフラ・風力・パイプライン等に展開し、LCC（ライフサイクルコスト）最適化を実現することが競争優位につながる。

【長期：5～10年 ／ デジタルツイン・CaaSモデルへの移行】

● AI/IoT連携型の「コーティング・アズ・ア・サービス（CaaS）」モデルが、材料販売からサービスビジネスへのパラダイムシフトをもたらす。フォトニックスマートコーティングと太陽電池の一体化・電磁波シールド機能との統合・スマートシティインフラへの多機能表面の実装が、2030年代の標準アーキテクチャになると予測される。

■ 推奨読者／ゴール

本白書が最大の価値を生む読者プロファイルは以下のとおりである。

▼ 産業・技術アナリスト

73技術カテゴリーを横断するマスターマップとして活用し、競合技術の体系的評価と技術ロードマップ策定に役立てる

▼ 市場アナリスト・事業開発担当

グローバル市場規模・CAGR・主要プレイヤーの戦略ポジション分析を基に、参入機会と市場セグメント優先度を特定する

▼ 投資家・VC・M&A担当

新興技術の商業化ステージ・IP動向・主要エコシステムプレイヤーを把握し、投資判断の精度を高める

▼ R&Dリーダー・CTOクラス

材料×プロセス×デジタルの三位一体で自社技術ポートフォリオを再評価し、オープンイノベーション戦略を策定する

▼ 政策立案者・規格機関

PFAS・VOC・ナノ材料の安全性規制、脱炭素要件に対応した技術政策の立案根拠として利用する

［以上］

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▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

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スマートコーティング：光学設計と表面工学の新しい融合モデル白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887026

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スマートコーティング：光学設計と表面工学の新しい融合モデル白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887027

▼▼▼＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/smart-coatings-adaptive-materials.html

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年3月16日

● ページ数

590ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

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