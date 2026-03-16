【セミナーレポート】AI時代に“生き残る”マーケターの条件とは？テクノロジーの進化に負けない“普遍のスキル”とキャリア論

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、2026年3月11日に実施された『いちばんやさしいAI時代のコンテンツマーケティングの教本』出版記念セミナー「AI時代に“生き残る”マーケターの条件とは？テクノロジーの進化に負けない“普遍のスキル”とキャリア論」のレポートを無料公開しました。

セミナーレポートを読む :https://innova-jp.com/media/ai-content-marketing-book/marketer-skills-report

2026年3月11日に実施された対談では、サイバーエージェント新卒1期生からVC取締役、大手執行役員、スタートアップCOOまでを歴任し、デジタルマーケティングの黎明期から現在に至るまでの変遷を最前線でリードしてきた大下徹朗氏をお招きしました。書籍の第7章「これからのマーケターに必要なスキルセット」を深掘りし、AI時代に「生き残る」マーケターになるためにはどうすべきかをたっぷり語っていただいています。

本セミナーレポートでは、マーケター自身のキャリア形成と、管理職・経営層側のマーケター育成に関するトピックを中心に、対談内容をダイジェスト形式でレポートします。

対談トピック- 「優秀なマーケター」の定義- これからのマーケターに欠かせないスキル- マーケティング部門が持つべき視点- マーケターのキャリア形成において重要なこと- 優秀なマーケターを育てる方法

AI時代におけるスキルアップを模索するマーケティング担当者の方はもちろん、強い組織を作るための人材育成や採用に課題を持つ責任者の方にとっても、指針となる要素が詰まった内容です。

ぜひ、レポートをご覧ください。

セミナーレポートを読む :https://innova-jp.com/media/ai-content-marketing-book/marketer-skills-report

株式会社イノーバについて

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。コンテンツ制作、Webサイト構築、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。

Webサイトの運用代行やコンテンツ制作支援など、マーケティング施策の「実行」部分のご支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社概要

イノーバのサービス一覧を見る :https://innova-jp.com/serviceイノーバに問い合わせてみる :https://innova-jp.com/p-contact

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イノーバ

電話番号：03-4405-7431（平日：10:00～18:00）

メールアドレス：mktg@innova-jp.com