パシフィックコンサルタンツ株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修）は、2026年3月21日（土）に東京 大手町にて開催されるシンポジウム「東日本大震災から15年とこれからのBosai」に協賛・登壇します。

■東日本大震災から15年とこれからのBosaiについて

2026年3月、あの東日本大震災の発生から15年が経ちます。被災地では多くの復旧・復興のための取り組みが行われました。

しかし一方で、南海トラフ地震や首都直下地震など大規模災害のリスクは依然として高い状況にあります。さらに、温暖化の進行に伴い、豪雨や洪水、土砂災害の激甚化は国内外で深刻化しており、防災・減災の重要性はますます高まっています。

こうした背景を踏まえ、世界防災フォーラムと東北大学災害科学国際研究所・上廣防災学寄付研究部門は、「東日本大震災から15年を振り返るとともに、これからのBosaiをどう考えるか」をテーマに下記のとおりシンポジウムを開催いたします。

パシフィックコンサルタンツは、東日本大震災からの復旧・復興業務の中でさまざまな接点をもった東北大学災害科学国際研究所と2017年に締結した「仙台防災枠組の実施推進に向けた連携・協力」に関する協定書に基づき、東北大学と連携による活動を継続的に行うとともに、企業サポーターとして支援しています。

URL：https://worldbosaiforum.com/15nen_korekara/

■当社社員の登壇セッションについて

第一部 震災から15年を振り返る＋これから（14:35～16:20内）

「対談：インフラデザイン×アーバンデザインで何ができるか」

パシフィックコンサルタンツ株式会社 技師長 平川了治

株式会社日建設計 都市・社会基盤部門ランドスケープグループ公共空間デザイン部 部長 八木弘毅氏

■開催概要

日時：2026年3月21日（土） 13:30 開場 ／ 14:00 開会

会場：大手町フィナンシャルシティ カンファレンスセンター（サウスタワー3F）

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-7

詳細はこちら(https://www.dbj-r.jp/conferencecenter/access.html)

■パシフィックコンサルタンツ株式会社について

1951年の創立以来、70年以上にわたり建設コンサルタントのリーディングカンパニーとして、国内外の都市・建築・鉄道・道路・空港・港湾・河川・上下水等の社会インフラ整備やまちづくりの計画・設計・運用等に深く関わってきた社会インフラサービス企業です。ビジョンに「未来をプロデュースする」を掲げ、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて、新しい価値を社会に提供しています。

【会社概要】

会社名：パシフィックコンサルタンツ株式会社

所在地：〒101-8462 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

代表者：代表取締役社長執行役員 大本 修

公式Webサイト：https://www.pacific.co.jp/