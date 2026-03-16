つい誰かに話したくなる！『絶対に見たことがあるアレの正体、聞いてみた』発売（3/18）

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『絶対に見たことがあるアレの正体、聞いてみた』（井上 マサキ：著）を2026年3月18日に発売いたします。

アレを作ってる企業を直撃！読む社会科見学

旅館の鍋の固形燃料、スーパーで聞く「ポポ～ポポポ♪」の音楽、園児たちが移動のときに乗っている車みたいなもの、たたくとピコッとなるハンマー……作った会社に取材したら、スゴかった！

「旅館で出てくる鍋と、青い固形燃料は同じ会社が作っている」「チャッカマンの火がつくか検証するため開発チームは富士山に登った」「42℃のお湯を温めずに「熱湯風呂」にする方法がある」「お菓子に入っている「たべられません」の袋は、開けた時点で役目を終えている」など、

明日誰かに話したくなるトリビアも満載！

さまざまな「アレ」の製造秘話、失敗談、ここまでするか……というこだわり。

ドキュメンタリーのように面白く胸が熱くなる。企業努力と日本のモノづくりに仰天する、読む社会科見学！

目次

Part1 そういや正体が気になるアレ

スーパーで「♪ポポ～ポポポポ」と聞こえてくるアレ：呼び込み君

ファミレスで店員さんを呼ぶアレ：呼び出しボタン

コンビニで強盗に投げるアレ：防犯カラーボール

旅館のお膳で火をつけるアレ：固形燃料

袋に入ってる「たべられません」のアレ：脱酸素剤

Part2 かつて楽しんだ懐かしのアレ

持ったり振ったりして応援するアレ：スズランテープ

音楽の時間に奏でるアレ：鍵盤ハーモニカ

バラエティ番組でよく見るアレ：ビリビリ椅子

叩くとピコッて鳴るアレ：ピコピコハンマー

Part3 そういやよく見るアレ

ロードサイドで見かけるアレ：大型屋外看板

ガソリンスタンドで洗車してくれるアレ：洗車機

保育園児たちが乗っているアレ：おさんぽ車

Part4 いつもお世話になっているアレ

火をつけると言ったらアレ：チャッカマン

「プチプチ」と言ったらアレ：気泡緩衝材

アイスと言ったらアレ：ソフトクリーム

全員使ったことある、あのゴム：輪ゴム

特別編 あなたが手に持っているコレ：本のカバー

著者略歴

井上マサキ（いのうえ・まさき）

1 9 7 5年宮城県生まれ。ライター。システムエンジニアとして大手S I e rに約1 5年勤務したのち、フリーランスのライターに。理系・エンジニア経験を強みに、企業取材やコーポレート案件など幅広く執筆するかたわら、「路線図マニア」としてメディアにも多数出演。著書に『たのしい路線図』（グラフィック社）、『日本の路線図』（三才ブックス）、『桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか？』（ダイヤモンド社）、『デイリーポータルZ式 自由研究 ENJO Y BOOK』（アリス館）。

書籍概要

書名 ：絶対に見たことがあるアレの正体、聞いてみた

著者 ：井上 マサキ

発売日：2026年3月18日

判型 ：四六判

頁数 ：320ページ

定価 ：1,980円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp