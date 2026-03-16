レディクル運営のフロンティア「EXE SUMMIT “LEADER”」に登壇

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、2026年3月18 日（水）に開催されるカンファレンス「EXE SUMMIT “LEADER”」に登壇いたします。



当社からは、常務取締役CMOの田中翔理が登壇。株式会社EXE Partnerz代表取締役の小正翔平氏と共に「電話もメールも効かない時代の、次の一手 ｜避けては通れないオフラインマーケティング戦略」をテーマに、今後のマーケティングのあり方についてお話しします。

イベント開催の背景

今回のイベントを主催する株式会社EXE Partnerzは、開催のコンセプトを以下のように掲げています。

市場動向・データから読み解き 意思決定する

AIが事業機造そのものを塗り替える歴史的転換期を迎え、

BtoB企業を取り巻く市場環境は大きく変化しています。

顧客の情報取得行動は高速化し、意思決定プロセスもデジタル前提へと移行。

競争優位の源泉も"営業力の強さ” から"データと意思決定力”へと変わりつつあります。

一方で、多くの企業では旧来モデルのまま売上の方程式が更新されず、

AI活用も現場効率化で止まり、事業成長へつながらない課題を抱えています。

本イベントでは、市場動向と最新データから「収益の方程式」を再定義し、

AI時代に求められる火の成長戦略を具体的に提示します。

当社はこのコンセプトに深く共感し、今回の登壇において「顧客との持続的な関係性を築くための新たな視点」を提示いたします。

開催概要

イベント名 ：EXE SUMMIT “LEADER”

会期 ：2026年3月18日(水) 10:00 - 18:00

費用 ：無料

場所 ：オンライン開催

主催 ：株式会社EXE Partnerz

公式サイト ：https://exe-partnerz.com/exe-summit-leader-20260318/?organizationId=2841

※お申込みはこちらから

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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