「ブランド力を高めるロケーションにオフィスを持ちませんか？」JustCoの最上級シェアオフィス「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」、1ヶ月無料キャンペーンを4月30日（木）まで延長。

JustCo Japan株式会社

シンガポール発のプレミアムコワーキングブランド JustCo（ジャストコ） が運営する、エグゼクティブ向けシェアオフィス 「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」 は、1ヶ月無料の「オフィス移転＆新設支援キャンペーン」を、ご好評につき4月30日（木） まで延長します。

1ヶ月無料「オフィス移転＆新設支援キャンペーン」

プライベートオフィスを12ヶ月以上ご契約いただいたお客様を対象に、オフィスの移転や新設に伴う引越し費用や会社登記などのご負担を少しでも軽減していただくため、ご利用料金の1ヶ月分を無料とさせていただきます。

＜キャンペーン概要＞

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪の詳細はこちら(https://www.justcoglobal.com/ja-jp/centre/the-collective-grand-green-osaka/?utm_campaign=kix_q1_ggo_gen_camloc_2603&utm_medium=paid_content&utm_source=%7Bpublisher_name%7D&utm_content=bio_linktree&utm_objective=tofu&utm_agency=fpd_sg)

キャンペーンの詳細およびご見学のご予約についてはこちら(https://www.justcoglobal.com/jp/promotions/grand-green-osaka-one-month-complimentary/?utm_campaign=kix_q1_ggo_gen_camloc_2603&utm_medium=paid_content&utm_source=%7Bpublisher_name%7D&utm_content=bio_linktree&utm_objective=tofu&utm_agency=fpd_sg)

グラングリーン大阪は、“ブランド力を高めるロケーション”

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪が位置するグラングリーン大阪は、開業以来累計1,000万人以上が来訪し、西日本を代表する商業・オフィス複合施設として高い注目を集めています。

国内外の有名企業がオフィスを構え、上層階には外資系ラグジュアリーホテルが開業、目の前にはうめきた公園が広がるこの立地は、ビジネスとホスピタリティが融合する新しい都市の象徴です。

企業にとって、「どこにオフィスを構えるか」は単なる住所選択ではなく、ブランドメッセージそのものです。この象徴的なアドレスは、企業の先進性や価値観を対外的に発信する強いブランド要素となります。

上質な空間は、企業ブランドを体現する

オフィスは、社員だけでなく、来訪者、取引先、採用候補者にとっても企業を体験する場です。

洗練された空間設計、上質なサービス、心地よい環境は、企業のブランド価値を高め、信頼性や先進性を視覚的にも表現します。

グランドラウンジレセプションミーティングヌックホットデスク専用会議室・フォーンブース付きエンタープライズスイートカンファレンスルームハドルルーム

人材戦略の鍵は「働く体験」にある

企業にとって人材確保は年々難しい課題となっています。

新規採用のみならず、既存社員の満足度向上と離職率低減、生産性向上は重要な経営戦略です。

JustCoは、社員が一日の多くの時間を過ごすオフィスが、優雅で快適であり、誇りを持てる空間であることが、社員と企業の関係性を強化し、結果として人材戦略の改善につながると考えています。

パントリー*パントリー以外の写真はザ・コレクティブ グラントウキョウサウスタワーで撮影したものです。

JustCoが目指す4つの価値

私たちは「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」において、

Experience（体験）

Productivity（生産性）

Service（サービス）

Wellness（ウェルネス）

の4つを徹底的に磨き上げています。

ここで過ごす「時間」が洗練されることで、働く人のライフスタイルまでもが上質なものへと変化していき、その積み重ねが、企業ブランドと人材戦略の両面を支える基盤になると私たちは信じています。

【施設概要】

施設名称：

THE COLLECTIVE Grand Green Osaka（ザ・コレクティブ グラングリーン大阪）

ザ・コレクティブ 公式WEBサイトはこちら(https://justcoglobal.com/thecollective/osaka/jp/?utm_campaign=kix_q1_ggo_gen_camloc_2603&utm_medium=paid_content&utm_source=%7Bpublisher_name%7D&utm_content=bio_linktree&utm_objective=tofu&utm_agency=fpd_sg)

住所：

〒530-0011大阪府大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪パークタワー9階

アクセス：

「大阪駅」直結

阪急電鉄、阪神電鉄「大阪梅田駅」地下通路にて利用可能

Osaka Metro「梅田駅」地下通路にて利用可能

Osaka Metro「西梅田駅」地下通路にて利用可能

JR「北新地駅」地下通路にて利用可能

JustCo（ジャストコ）のご紹介

JustCo（ジャストコ） は、2011 年にシンガポールで創業し、現在はアジア太平洋地域 の主要10都市でシェアオフィス＆コワーキングスペースを運営しています。インテリジェントな空間設計と革新的なソリューションを通じて、企業、人、そしてアイデアをつなぐアジア太平洋地域を代表するフレキシブルワークスペースパートナーです。ラグジュアリーブランド THE COLLECTIVE（ザ・コレクティブ）、プレミアムブランド JustCo（ジャストコ）、そしてエッセンシャルブランド the boring office （ザ・ボーリングオフィス）の 3 つのコワーキングブランドを展開し、人々の多様化する働き方に対応しています。Great Place to Work 「働きがいのある職場」として継続的に評価され、柔軟性と生産性を高める、高品質かつテクノロジーを取り入れたオフィス環境を提供しています。また、柔軟なオフィス空間ソリューションやビルの活性化・リブランディング支援を通じて、オーナー企業の資産価値向上にも貢献しています。

JustCo公式WEBサイトはこちら(https://www.justcoglobal.com/ja-jp/locations/?utm_campaign=kix_q1_ggo_gen_camloc_2603&utm_medium=paid_content&utm_source=%7Bpublisher_name%7D&utm_content=bio_linktree&utm_objective=tofu&utm_agency=fpd_sg)