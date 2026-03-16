コーヒーに関わるすべてが集まる4日間、アジア最大級のスペシャルティコーヒーイベント「SCAJ 2026」出展募集開始

一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会

「日本におけるスペシャルティコーヒーの啓蒙・普及」を目的とする一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会（所在地：東京都港区、会長：長谷川 勝彦、以下SCAJ）は、2026年10月14日(水) ～ 17日 (土) 、東京ビッグサイトで開催されるアジア最大規模のスペシャルティコーヒーイベント「SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション2026（以下SCAJ 2026）」の出展募集を開始しました。

https://scajconference.jp/exhibit

SCAJ 2026 ロゴ

SCAJ2026は、スペシャルティコーヒーにかかわる産業・文化・人が交わる国際的な展示会&カンファレンスです。コーヒーに特化したBtoB展示会としてアジア最大規模を誇り、21回目の開催となる今回は、世界35カ国・地域から500社の出展、4日間で延べ9.5万人（80カ国）の来場を目指します。

展示会には、世界各地のコーヒー豆、焙煎機、エスプレッソマシン、グラインダー、抽出器具をはじめカップ、包材、浄水器、関連食品・飲料、店舗装飾、書籍など、コーヒー業界の発展に寄与するあらゆる最新の製品やサービスが集結します。また、特別エリアとして、日本全国から小規模のロースター&カフェ、自家焙煎店などが集うエリア「Coffee Village」も展開されます。さらに、特設ステージではトップバリスタ、ロースターたちがその技術を競う白熱の競技会をはじめとする各種イベント、セミナールームでは生産者や各分野の専門家による講演、試飲セッション、ワークショップなどが多数開催されます。

【南1-2ホール（1階）】はBtoBに焦点を当てた業界関係者向けのイベントとして10月16日（金）までの平日3日間、【南3-4ホール（4階）】はBtoCも対象に含め、10月17日（土）を含む4日間の会期となり、2つのエリアでそれぞれ出展者を募集します。

SCAJは年に一度のコーヒーの祭典「SCAJ 2026」を通じて、スペシャルティコーヒーの普及・啓蒙に努めてまいります。

■会長メッセージ

今年の展示会のテーマは、"Brew the Future" 「コーヒーの未来を、共に創ろう」です 。

人手不足、気候変動、価格高騰など、さまざまな問題がありますが、AIの導入や自動化といった技術革新によってコーヒー業界がどのように変わっていくのか、そして何よりもコーヒーに対する私たちの愛と情熱によってどのような新しい未来が拓かれていくのか、皆様と共に考えてゆきたいと思います。

革新を続けるスペシャルティコーヒー業界の最新の情報や製品の紹介を通じて、スペシャルティコーヒーの素晴らしさ、その魅力、多様性を再認識し、新たな発見と出会いに満ちた4日間にしていきます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会 会長

長谷川 勝彦

■募集概要

- 早期申込期間：4月15日（水）まで ※SCAJ会員対象- 通常申込期間：5月15日（金）まで- 申込方法：展示会公式WEBサイトよりお申込み- URL： https://scajconference.jp/exhibit

出展対象製品・サービス：

- コーヒー豆（生豆、焙煎豆）、コーヒー飲料- 焙煎機、エスプレッソマシン、コーヒーマシン、グラインダー、浄水器等- ドリッパー、サーバー、ケトル、フィルター、ほか関連器具- コーヒー豆専用袋、紙コップ、タンブラー、カップ、ほかパッケージ関連- ミルク、植物性ミルク、シロップ、お茶、チョコレート、ほか食品・飲料- カフェ開業支援、店舗装飾、ITシステム、出版・メディア 等上記以外に、コーヒー・カフェ業界と関連性、親和性のある商品・サービスの出展も受け付けますので、お気軽にお問い合わせください。

出展・協賛メニュー：

- 出展ブース 南1-2ホール 3日間- 出展ブース 南3-4ホール 4日間- 各種セミナー・ワークショップ- ニュープロダクツアワード（出展者限定）- 公式スポンサー- Coffee Village（近日受付開始予定）

詳細は「出展・協賛募集のご案内(https://cdn.prod.website-files.com/697978394fffaf5716f7469d/69942b66b53672d6f367722a_SCAJ2026-Exhibitor-Guide-ja.pdf)」をご覧ください。

■昨年開催SCAJ2025の様子

昨年のSCAJ2025は、2025年9月24日(水) ～ 27日(土)の4日間開催し、81の国と地域から、延べ96,823名の方が来場しました。生産者から届けられた高品質なコーヒー豆や、最新機器とバラエティ豊かな関連商品、そして有名ロースターの出展やバリスタの競技会など、盛況のうちに閉幕いたしました。

■お問い合わせ先

昨年 SCAJ 2025の様子昨年 SCAJ 2025の様子昨年 SCAJ 2025の様子昨年 SCAJ 2025の様子昨年 SCAJ 2025の様子昨年 SCAJ 2025の様子

出展に関するお問い合わせ先：

SCAJ展示会事務局 / SCAJ Conference Office

TEL：03-6555-8790 （平日10:00～18:00）

E-mail：info@scajconference.jp

報道関係者からの問い合わせ先：

SCAJ展示会 広報担当

E-mail：press@scajconference.jp

■日本スペシャルティコーヒー協会とは

日本スペシャルティコーヒー協会は、「スペシャルティコーヒー」に対する日本の消費者および世界のコーヒー生産者の認識を高め理解を深めることを目的とした協会です。コーヒーの栽培からカップのコーヒーに至るまでの体系的知識や技術の普及、啓蒙を図り、消費増大を目指します。また、これにより日本の「コーヒー文化」のさらなる醸成、世界のスペシャルティコーヒー運動への貢献、およびコーヒー生産国の自然環境や生活レベルの向上を図っていくことを活動の基本構想としています。

名称：一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会

会長：長谷川 勝彦

住所：東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館7階

URL：https://scaj.org/

設立：2003年